Liquidación de televisores en el outlet online de El Corte Inglés con modelos Samsung, LG y Sony

El outlet de El Corte Inglés suele renovarse con bastante frecuencia, añadiendo multitud de productos con precios bastante competitivos. Sobre todo hay muchos televisores reacondicionados, por lo que vamos a repasar cuáles son los mejores chollos que se pueden comprar ahora mismo en la tienda online.

Sony Bravia KD-65X85L

El Corte Inglés tiene ahora mismo en su outlet online el Sony Bravia KD-65X85L, un televisor que, por 559 euros, incorpora una pantalla de 65 pulgadas. Por este precio tenemos una tele compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos, su sistema operativo es Google TV, alcanza una tasa de refresco de hasta 120 Hz y cuenta con varios modos de imagen para cine, videojuegos y otros.

LG OLED G5

Si buscamos uno de los televisores más top, el LG OLED G5 ahora mismo se encuentra por un precio de 1.299 euros. En este caso hablamos de una tele que incorpora una pantalla de 65 pulgadas con tecnología de panel OLED. También ofrece compatibilidad con Dolby Atmos y Dolby Vision, su tasa de refresco es de hasta 165 Hz (a través de VRR), cuenta con G-Sync y FreeSync para gaming, sus altavoces ofrecen una potencia de 60W y cuenta con HDMI 2.1.

LG OLED G5 Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 1.299,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung TQ65S83HAEXXCC

En cambio, si nuestro presupuesto es más ajustado, El Corte Inglés tiene el televisor Samsung TQ65S83HAEXXCC por un precio de 899 euros. Destaca sobre todo porque incorpora un panel con diagonal de 65 pulgadas, tiene tratamiento antirreflejos y su tasa de refresco es de hasta 120 Hz mediante VRR. Es compatible con HDR10+ y con Dolby Atmos y además funciona tanto con Alexa como con Google Assistant.

Samsung QE75QN900B

Si queremos un televisor más grande, El Corte Inglés tiene en su outlet online el Samsung QE75QN900B, un televisor que, por 1.059 euros, incorpora una pantalla de 75 pulgadas. Se trata de un televisor más antiguo, pero bastante interesante porque ofrece una resolución 8K. Cuenta con retroiluminación MiniLED, es compatible con HDR10+ y con Dolby Atmos y su tasa de refresco es de hasta 120 Hz.

Sony Bravia 9

Por último, la tienda también tiene en su outlet el modelo Sony Bravia 9, un televisor que ahora mismo cuesta 999 euros. Se trata de una tele MiniLED con tratamiento antirreflejos que tiene una diagonal de 65 pulgadas, además de un panel QLED. Es compatible con Dolby Atmos y con Dolby Vision, su tasa de refresco es de 120 Hz y viene con el sistema operativo Google TV.

Sony Bravia 9 Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | El Corte Inglés y Compradicción (cabecera), Sony, LG, Samsung

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