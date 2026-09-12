China ya está enviando miles de robots de reparto a Europa: cargan 20 kilos y trabajan más de 12 horas seguidas

No es ningún secreto que, para China, los robots son una prioridad absoluta dentro de su estrategia industrial y de innovación para los próximos años: su 15º Plan Quinquenal, con objetivos que llegan hasta 2030, da buena prueba de ello. El avance tecnológico está ahí, y basta un ejemplo para ilustrarlo: los 100 metros lisos de los World Humanoid Robot Games. El año pasado, el campeón completó la prueba en 21,5 segundos. En la segunda edición, celebrada este agosto, rebajó drásticamente su marca hasta los 9,39 segundos, superando así el récord humano de Usain Bolt.

Pero esas olimpiadas robóticas no dejan de ser un escaparate de lo que los robots son capaces de hacer en tareas mucho más mundanas y cotidianas. Y ahí, China y Estados Unidos siguen siendo quienes tienen los modelos más capaces... y también los más asequibles, porque para que un robot llegue a todas partes primero hay que abaratar su coste. ¿Y Europa? Pues hace sus pinitos, pero su papel sigue siendo más bien testimonial. Así que no debería sorprender que un fabricante chino haya empezado a desplegar sus robots de reparto en el viejo continente.

Miles de robots de reparto en tu zona. Yangs Technology, fabricante de robótica de última milla con sede en Chengdu, ha anunciado un despliegue a gran escala de sus robots de reparto autónomos en Europa, como cuenta China Daily. De hecho, los cuenta a miles.

Este tipo de robot está clasificado como de Nivel 4 de automatización (SAE): tiene 60 litros de capacidad, admite hasta 20 kg de carga útil, integra sensórica variada que va desde ultrasonidos a cámaras pasando por LiDAR, y permite el cambio rápido de batería, por lo que, si las 12 horas de autonomía por carga se quedan cortas, puede extender el servicio sin apenas tiempos muertos.

Por qué importa. Hay robots y robots, y tareas y tareas, y precisamente el reparto de última milla (ese que se realiza en ciudad, en distancias cortas) es uno de los más abarcables a corto plazo. De hecho, las proyecciones hasta 2030 apuntan a un crecimiento del 20% anual, moviendo un mercado de 8.000 millones de dólares para entonces.

China se postula como líder de la fabricación a escala: según la International Federation of Robotics (IFR), el país ya instala más de la mitad de todos los robots industriales del mundo, un tejido industrial que permite manejar grandes volúmenes, costes más bajos y la personalización para tareas específicas o para otros compradores globales. Además, China fabrica en torno al 90% de los robots humanoides del mundo. De hecho, Yangs Technology ni siquiera es un fabricante de primera línea como Unitree o Pudu y aun así, es capaz de exportar miles de unidades, lo que da una idea de la madurez de la cadena de suministro china.

El problema de Europa. Una realidad en otras latitudes como China o Estados Unidos, Europa lleva años funcionando como un laboratorio de pruebas para el reparto autónomo. Un ejemplo: Starship ya ha superado los 10 millones de entregas comerciales desde 2014, eso sí, entre Europa y EEUU. Porque el principal problema para su espaldarazo definitivo es que Europa sigue siendo un crisol de regulaciones para robots logísticos en el espacio público, por lo que las pruebas y el despliegue varían enormemente en función de un estado u otro.

Así, mientras Estonia, Finlandia o partes del Reino Unido han liderado la adopción, la mayoría de países europeos aún no han tomado medidas para disponer de una homologación unificada. Ahora bien, el vídeo de China Daily sobre este despliegue no hace referencia a países, si bien parece haber sido grabado en Moscú y la rotulación visible en los robots corresponde a Yandex, la tecnológica rusa.

Entre el dron y la furgoneta. De ahí que probablemente Yangs Technology haya avanzado su expansión con acuerdos locales con plataformas de reparto y supermercados concretos, más que una expansión general. Es, de hecho, la misma vía que han seguido sus competidores occidentales en el continente: Starship no entró en el Reino Unido de golpe, sino cadena a cadena.

En cuanto al propio robot, se enmarca dentro de la gama compacta del sector: ni es un dron aéreo, limitado por la normativa de espacio aéreo y por una carga útil mínima, ni es una furgoneta autónoma tipo Nuro, pensada para rutas más largas y volúmenes de carga mayores. Su campo de acción es el mismo que el de Starship: la acera, el centro comercial o el barrio residencial, con trayectos cortos y velocidades de paseo. En definitiva, es el tipo de robot con menor fricción regulatoria y menor costede entrada del ecosistema.









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