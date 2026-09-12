La guerra de drones acaba de entrar en su fase más darwiniana: China está fabricando en masa un depredador que viaja a 320 km/h para cazarlos

La guerra de drones está entrando en una fase (aún más) peculiar: después de convertir pequeños UAV en cazadores de soldados, vehículos y artillería, ahora está creando drones cuya presa son otros drones. La china Shengying Technology asegura haber comenzado la producción en masa del H-07, un pequeño interceptor asistido por inteligencia artificial que alcanza los 320 km/h y está diseñado para localizar, perseguir y neutralizar UAV enemigos en los últimos kilómetros antes de que alcancen su objetivo.

Un nuevo depredador. Ucrania ha demostrado hasta qué punto drones relativamente baratos pueden convertirse en una amenaza para sistemas que cuestan millones, y la siguiente batalla consiste en encontrar una forma igualmente barata de derribarlos.

El H-07 representa precisamente esa evolución: no es un dron concebido fundamentalmente para atacar posiciones terrestres, sino un sistema C-UAS cuya misión es cazar otros objetos voladores. Shengying Technology lo presenta como un interceptor de nueva generación para enfrentamientos de corto alcance y fase terminal, justo cuando queda muy poco tiempo para detener al UAV atacante.

En masa. La parte más significativa del anuncio no es que China haya desarrollado otro prototipo antidron, sino que Shengying Technology afirma que el H-07 ha entrado oficialmente en producción en masa. Eso apunta hacia una posible industrialización de interceptores pequeños y relativamente sencillos que puedan desplegarse en cantidades elevadas frente a ataques igualmente numerosos.

La compañía, sin embargo, no ha revelado cuántas unidades está fabricando, cuánto cuesta cada una ni quiénes son sus clientes, y tampoco ha confirmado ventas, pruebas operativas o despliegues por parte del Ejército chino u otros organismos gubernamentales.

Perseguir a más de 300 km/h. En cuanto a sus especificaciones, el H-07 tiene un chasis de siete pulgadas y alcanza, según su fabricante, una velocidad máxima de 320 km/h, mientras que su velocidad de crucero se sitúa entre 100 y 200 km/h. Puede operar entre 50 y 2.000 metros de altitud, dispone de hasta 10 minutos de autonomía y su alcance declarado llega a 15 kilómetros.

Son cifras que revelan su filosofía: sacrificar una gran autonomía en favor de velocidad y aceleración suficientes para salir rápidamente al encuentro de una amenaza aérea antes de que complete su ataque.

No busca un único objetivo. Shengying Technology asegura que el interceptor puede enfrentarse a UAV de ala fija, configuraciones de ala delta y multirrotores, cubriendo así varias de las familias de drones que pueden aparecer sobre un campo de batalla.

Además, el H-07 puede despegar desde tierra o mediante un lanzador portátil, lo que permitiría situar estos interceptores cerca de las unidades o instalaciones que deban proteger. Su carga útil máxima es de 300 gramos, aunque el fabricante no ha detallado qué configuración concreta emplearía para neutralizar físicamente al objetivo.

Una IA para el punto de mira. Una de las claves del H-07 es el empleo del algoritmo de visión artificial YOLO para reconocer y seguir objetivos durante la interceptación. El fabricante habla de adquisición rápida, seguimiento continuo y asistencia al guiado terminal, precisamente el momento en el que las altas velocidades reducen drásticamente el margen disponible para reaccionar.

Según las especificaciones publicadas, puede fijar un objetivo a unos 300 metros en una interceptación tierra-aire y a unos 200 metros en un escenario aire-aire, con un tamaño mínimo de imagen declarado para el reconocimiento de 50 × 50 píxeles.

Y un problema: el calor. Convertir un pequeño dron de siete pulgadas en un interceptor de alta velocidad obliga también a lidiar con exigencias térmicas poco habituales en UAV convencionales. El H-07 incorpora tres soluciones de refrigeración: un ventilador para el controlador electrónico de velocidad, aberturas específicas de ventilación y refrigeración para el transmisor de vídeo.

Es un detalle aparentemente menor, pero ilustra hasta qué punto estos nuevos cazadores están llevando componentes propios de pequeños drones hacia envolventes de funcionamiento mucho más agresivas.

La gran batalla. Si se quiere también, el H-07 encaja en uno de los grandes problemas que ha dejado la guerra moderna: utilizar un misil antiaéreo caro contra un pequeño UAV barato puede funcionar militarmente y ser ruinoso económicamente. Los drones interceptores plantean una alternativa en la que una máquina relativamente pequeña persigue a otra, trasladando al cielo la misma lógica de producción masiva que convirtió a los FPV en protagonistas del campo de batalla.

Shengying todavía no ha publicado el dato que permitirá saber hasta qué punto su propuesta puede cumplir esa promesa (el precio), pero su anuncio de producción en masa señala hacia dónde se dirige la carrera: después de llenar el cielo de drones, la industria está empezando a llenarlo de modelos especializados en cazarlos.

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