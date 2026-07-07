A China sólo le quedaba una cosa por hacer con sus miles de drones: evacuar personas de una inundación

Los drones en China están cada vez más integrados en la vida diaria; desde usarlos en espectáculos nocturnos, como vigilantes en exámenes y hasta como ayuda en desastres naturales, como la extinción de incendios. Ahora hemos podido ver cómo un dron rescataba a una persona atrapada por las inundaciones que se han producido en Guangxi.

Qué ha pasado. Lo cuentan en la cuenta de X de Global Times. A finales de junio, un dron evacuó a un conductor que se quedó atrapado en el techo de su camión en Guangxi, al sur de China, donde el tifón Maysak ha provocado la rotura de una presa, desencadenando una inundación masiva. En el vídeo, que fue difundido por la televisión de Hangzhou, se puede ver como un bombero ayuda al hombre a colocarse el arnés y después el dron lo eleva en el aire, transportándolo hasta una zona segura.

Un dron de reparto. Según cuentan en Global Times, el dron que se puede ver en el vídeo no era un modelo específico para hacer rescates, sino que se trataba de un dron de reparto de DJI con diseño multirrotor. No ha trascendido concretamente qué modelo era, pero está claro es que era capaz de soportar el peso de una persona sin ningún problema.

No sólo rescates. Cuentan en China Daily que una empresa de drones propiedad del grupo de inversión Guangxi Beibu Gulf (que a su vez es propiedad del gobierno chino) activó su respuesta de emergencia y envió un equipo con drones a inspeccionar la zona. Usaron drones para poder iluminar y evaluar el estado de la zona, localizar personas atrapadas usando cámaras infrarrojas y llevarles suministros.

Ya había pasado. Aunque no es algo habitual, en China ya tenían cierta experiencia en esto de rescatar a personas usando drones. El año pasado por estas mismas fechas, el New York Times publicó un vídeo en el que un dron rescató a una persona que también había quedado atrapada en una inundación. En este caso en concreto, fue un dron que estaba transportando las pertenencias de unos afectados por las inundaciones cuando vio que había una persona en un tejado y cambió de planes. Existen más vídeos similares, como este de un pescador o este otro en el que un dron rescata a un niño de la crecida de un río.

Drones al rescate. El operador del dron que realizó este rescate improvisado del que hablábamos, reconoció al New York Times que llevar a una persona colgando de un dron no está permitido, "pero en una emergencia, si alguien está a punto de ahogarse, es algo que la ley pasaría por alto". De momento hemos visto intentos un tanto improvisados, pero ya hay empresas desarrollando drones especiales para llevar a cabo este tipo de tareas.

La economía de baja altitud. Es como el gobierno chino llama a toda la actividad económica que deriva de los distintos usos comerciales para drones. China ha convertido este mercado en una prioridad nacional y esperan que para 2035 mueva 490.000 millones de dólares. Entre los usos más habituales para los drones está el reparto de pedidos de comida, transporte de medicamentos o tareas de vigilancia.

Imagen | Global Times

En Xataka | China está jugando con una idea insólita: convertir camiones y contenedores en una pista de despegue para drones