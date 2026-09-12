La NASA quiere aterrizar en el polo sur lunar. El piloto de Artemis II dice que es una mala idea

La próxima misión del programa Artemis, Artemis III, tendrá como objetivo ensayar las maniobras de acoplamiento con los vehículos lunares de Blue Origin y SpaceX. En Artemis IV, en cambio, habrá llegado por fin el momento del alunizaje. Este está programado para 2028. Aún falta bastante. Sin embargo, es importante ir trazando el plan. Por eso, el piloto de Artemis II, Victor Glover, hizo este verano unas declaraciones mostrando su desacuerdo con el lugar de alunizaje elegido por la NASA. Esta quiere llevar la nave al polo sur de la Luna, pero Glover considera que sería mucho más seguro alunizar cerca de su ecuador.

Dos motivos de peso. Para Glover, hay dos motivos por los que sería tan importante que Artemis IV alunizase en el ecuador. Por un lado, tenemos el tema de la luz. En el centro de nuestro satélite, la distribución del día y la noche es bastante homogénea, aunque el día allí dure como dos semanas nuestras. En cambio, en el polo sur el Sol queda demasiado bajo en el horizonte, por lo que hay puntos que están prácticamente siempre en sombra. Si la nave fuese a parar a uno de estos lugares, dispondría de menos energía solar para abastecer sus sistemas eléctricos.

Por otro lado, está el tema de la órbita. La cápsula Orión se acoplará en la órbita lunar con su aterrizador, los astronautas que vayan a formar parte del alunizaje se desplazarán a este y, una vez separados ambos vehículos, Orión seguirá orbitando nuestro satélite hasta acoplarse de nuevo para el viaje de vuelta. El problema es que para poder aterrizar en el polo sur se ha elegido un tipo de órbita de vuelo, llamada órbita halo casi rectilínea (NRHO), cuya forma es muy alargada, con un periodo orbital muy largo. Como consecuencia, Orión solo estaría en el punto adecuado para recoger a los astronautas una vez a la semana. Ante esto, Glover señala que si uno tuviese un problema médico nada más llegar habría que esperar demasiado para la evacuación.

La ventaja de las sombras. Las sombras del polo sur lunar son una desventaja a nivel operativo, pero también constituyen una de las principales causas por las que la NASA quiere posar ahí su nave. Y es que en algunos de los cráteres de esas zonas eternamente sombreadas hay agua helada que puede ser muy útil, tanto para beber como para obtener combustible y otros recursos muy necesarios para los astronautas.

Mejor poco a poco. El piloto de Artemis II entiende que el polo sur tiene ventajas que no hay en el ecuador. Aun así, considera que sería mucho mejor alunizar cerca del centro de la Luna y, desde allí, desplazarse poco a poco al polo sur. Sería mucho más seguro.

Los verdaderos motivos de la NASA. En realidad, más allá del tema del hielo, muchos expertos en geopolítica consideran que la NASA quiere aterrizar cuanto antes en el polo sur lunar porque ese es también el objetivo de China. El programa lunar del país asiático está muy avanzado, por lo que será cuestión de tiempo que logre otro alunizaje. Si van directos al polo sur lunar y construyen una base en este, podrían impedir a la NASA hacerse con su ansiado destino.

Esto no debería ser así si tenemos en cuenta el Tratado del Espacio Exterior, por el que los países se comprometieron a compartir recursos del espacio y no conquistar territorio espacial. Pero entre lo que se comprometieron y lo que hagan cuando llegue el momento podría haber bastante diferencia. No debería ser así, pero ya hemos visto en el pasado lo competitiva y sinrazón que puede llegar a ser la carrera espacial cuando dos gigantes políticos se convierten en contendientes. Ahora solo queda esperar a ver si Estados Unidos escucha a los expertos.

Imagen | NASA Michoud Assembly Facility / NASA/Michael DeMocker

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