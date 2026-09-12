Australia regala tres horas de electricidad al día cuando sobra energía solar. Si España quiere lo mismo, hay algo que debe tener en cuenta

Debido a la mayor intensidad de la radiación solar, las horas centrales del día son el momento en el que las placas solares producen más electricidad. Sin embargo, la mayor parte del consumo en los hogares se hace por las tardes, momento en que, sobre todo en invierno, la generación eléctrica empieza a decaer.

Australia se ha propuesto solucionar este desajuste con una sorprendente propuesta: una tarifa que regala tres horas de electricidad al día a los hogares que se suscriban al plan. Pero no todo es tan bonito y, si España quisiera apuntarse al carro australiano, tendría que tener en cuenta algunas particularidades.

Electricidad gratis con un límite. La iniciativa se llama Solar Sharer Offer y lleva en marcha desde el pasado 1 de julio en las regiones de Nueva Gales del Sur, Australia Meridional y el sudeste de Queensland. Según este plan, las comercializadoras de estas zonas que cuenten con más de 1.000 clientes tendrán que ofrecer electricidad totalmente gratuita y sin coste a aquellos usuarios que cumplan los requisitos entre las 11 y las 14 horas o entre las 12 y las 15 horas, según la zona, y coincidirá con las horas de mayor exceso de generación fotovoltaica, cuando la electricidad es más barata y abundante. No hace falta tener paneles solares en el hogar: tan solo será necesario ser inquilino o propietario de una casa con un contador inteligente que sea capaz de separar el consumo realizado durante estas horas del registrado durante el resto del día.

Según la web del proyecto, la electricidad gratuita tendrá un límite de 24 kWh para garantizar que la iniciativa sea justa y sostenible. Esta cantidad, apuntan desde el gobierno, es más que suficiente para satisfacer las necesidades de una familia de cinco miembros.

Aprovechar el exceso de energía para consumir más. Como indica Endesa en su blog, el gasto eléctrico en los hogares se dispara entre las 18 y las 22 horas. La idea del Gobierno australiano es trasladar a estas horas, cuando el precio de la electricidad es especialmente bajo, buena parte del consumo doméstico. Durante el periodo gratuito, los hogares podrán usar aquellos electrodomésticos que más electricidad consumen, como las lavadoras, las secadoras, los hornos, los lavavajillas o los sistemas de calefacción o aire acondicionado.

¿Podría España hacer lo mismo? Nuestro país es toda una potencia en renovables y, de hecho, a veces le sobra energía solar. Tanto es así que en ocasiones se desaprovecha una parte importante de esta energía, por lo que cabe preguntarse si un modelo como el australiano podría aplicarse en nuestro sistema. Como explica el medio Energías Renovables, España cuenta con algunas condiciones necesarias, como la extensiva implantación de contadores inteligentes y un mercado con precios muy bajos o incluso negativos.

No obstante, hay otros factores que tener en cuenta. Para este medio, habría que definir el papel de las comercializadoras y distribuidoras y otras entidades, como los agregadores. También habría que evitar que las horas fuera del periodo de gratuidad tuviesen precios más elevados hasta el punto de hacer que la propuesta dejase de ser rentable para los consumidores.

Y precisamente eso podría estar ocurriendo ya en Australia. En sus declaraciones a The Guardian, Gavin Gilchrist, gerente de proyectos de Inner West Community Energy en Australia, afirma que en Sidney, donde reside, los cargos por suministro y consumo en horas punta de Solar Sharer eran mucho, «mucho, mucho más altos» y, en algunos casos, casi el doble que los de otras ofertas del mercado. «Lo que empezó como una muy buena idea para animar a la gente a usar electricidad a mediodía, cuando tenemos un exceso de oferta en el mercado, se ha convertido en un fiasco que significa que prácticamente nadie se beneficiará», comenta este especialista.





Imagen | Shanjir H

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