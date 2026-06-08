Apple ha encontrado la forma perfecta de integrar el nuevo Siri AI en macOS: copiando lo que hace Claude Cowork

Uno podría pensar que la nueva Siri AI estaría especialmente integrado en los iPhone con iOS 27, pero en realidad sus opciones pueden acabar siendo incluso más llamativas en macOS.

El sistema operativo de escritorio de Apple promete una integración especialmente potente porque estará integrado en Spotlight: una vez empieces a escribir algo en el campo de búsqueda de Spotlight, el propio sistema se encargará de detectar si Siri AI debe entrar en acción.

Y cuando entra en acción, pasan cosas.

Para empezar, habrá un atajo con la tecla Ctrl que hará que al pulsarla mientras haces clic en cualquier parte de la interfaz de macOS, aparezca una opción contextual para hacer una llamada a Siri AI y que te aporte información sobre ese elemento sobre el que has hecho clic.

Pero lo realmente interesante es que además de esas búsquedas y consultas converrsacionales que uno puede hacer también en el iPhone, en macOS Siri AI puede actuar sobre nuestros ficheros para, por ejemplo, extraer información sobre ellos.

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Durante la presentación, uno de los responsables de Siri AI en Apple seleccionó tres PDFs para comparar las especificaciones y coste de tres productos de impresión 3D. Siri AI escaneó los documentos y generó una comparación con una tabla comparativa en apenas unos segundos.

Este tipo de función es especialmente interesante, porque básicamente lo que está ofreciendo Apple aquí es su propio Claude Cowork integrado en el sistema operativo. Una IA que puede manejar tu ordenador por ti —o al menos, manejar parte de él por ti si le dejas— para asistirte en todo tipo de tareas.

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Entre los ejemplos típicos de cosas que puedes hacer con Claude Cowork en un Mac están cosas como

"organiza mi carpeta de descargas por tipo de contenido y mueve a la papelera los .dmg antiguos",

"entra en esta web de mi proveedor, descarga las facturas del último mes, extrae los importes y rellena este formulario interno", o un simple

"tengo el escritorio lleno de ficheros y carpetas, ordénalo y dejalo limpito".

Parece que este tipo de opciones llegan ahora en esa integración de Siri AI en macOS, y además lo hacen de forma gratuita, aprovechando la alianza entre Apple y Google y esos nuevos modelos locales que se instalarán en el sistema operativo para resolver este tipo de consultas.

Hay otra ventaja interesante aquí: Apple ha prometido que todas estas funciones de IA están creadas con la privacidad como foco fundamental. En teoría eso hará que nada de lo que hagas con este tipo de funciones quede registrado en servidores de ninguna empresa.

Desde luego no en los de Apple, que hará uso de su Private Cloud Compute para garantizar precisamente que si los modelos locales no son suficientes, cuando tengamos que usar los modelos en la nube que Apple nos ofrezca, esas consultas seguirán siendo privadas.

Si esa integración es tan potente como promete, puede que tengamos aquí un verdadero puñetazo en la mesa de Apple y Google, cuya alianza hará que quizás (solo quizás) los suscriptores de Claude se den cuenta de que no necesitan pagar si macOS ofrece ya básicamente lo mismo a precio gratuito. Veremos si esa promesa se cumple cuando podamos probar este sistema operativo.

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