Con permiso del Ultra, ¿es el Apple Watch Series 12 uno de los mejores relojes de 2026? Lo comparamos con dos de sus rivales

Dicen que las comparativas son odiosas, pero sin ellas se vuelve complicado elegir un dispositivo cuando barajamos varios de ellos. Apple hizo oficial hace unos días su Apple Watch Series 12 con novedades interesantes que ya os hemos contado, pero en este artículo nos vamos a centrar en ver cómo queda frente a dos relojes muy interesantes de este 2026: el Galaxy Watch9 de Samsung y el Huawei Watch GT 7 Pro.

Estas son las principales diferencias entre los relojes de Apple, Samsung y Huawei

Diseño y pantalla

Los tres relojes son bastante diferentes en cuanto a diseño. El nuevo Apple Watch Series 12 repite diseño con respecto a la generación anterior, por lo que mantiene un cuerpo cuadrado con esquinas redondeadas. Como novedad en este nuevo modelo, y que no vemos en los otros dos dispositivos, vuelve el acabado cerámico, además de la correspondiente opción en titanio, que es más barata. Samsung también se mantiene continuista en cuanto a diseño con un reloj más redondeado y el de Huawei es el único de estos tres en estar disponible en 46 milímetros (de hecho, es el único tamaño que tiene para elegir).

¿Y qué ocurre con las pantallas? Las tres utilizan tecnología OLED o AMOLED y cuentan con cristal de zafiro, por lo que podemos esperar una buena protección frente a arañazos. El brillo máximo deja al Apple Watch un escalón por debajo de los otros dos, puesto que se queda en 2.000 nits por los 3.000 nits de sus rivales, algo que notaremos especialmente en exteriores. El tamaño de las mismas va a depender, obviamente, de la versión que elijamos en el caso del reloj de Apple o de Samsung.

Software y ecosistema

Si hablamos de software, los tres relojes van por caminos diferentes. El Apple Watch funciona bajo watchOS 27 y se integra a la perfección con el resto de dispositivos de la compañía. De hecho, este solo es compatible con iPhone y no con Android, pudiendo descargar aplicaciones de la App Store únicamente.

En el lado opuesto tenemos al Galaxy Watch de Samsung, que utiliza Wear OS, el sistema operativo de Google para Android (más concretamente, una capa personalizada del mismo). En este caso, el reloj es compatible con cualquier móvil Android, lo que abre un abanico muy grande de fabricantes. Sin embargo, pequeño asterisco: ciertas funciones del reloj solo estarán disponibles si tenemos un móvil Samsung.

Y en medio de ambos se sitúa el Huawei Watch GT 7 Pro. El dispositivo utiliza una versión del sistema operativo HarmonyOS, que funciona bien e incluye funciones básicas como los pagos desde el reloj, la reproducción de música en local o permite hacer llamadas. ¿Y por qué decimos que se sitúa en medio de los otros dos? Pues porque es el único de estos dos relojes compatible tanto con Android como con iOS. Eso sí, teniendo acceso a un menor número de apps.

Funciones destacadas

El Apple Watch Series 12 estrena varias funciones interesantes. Es el primer reloj de Apple en registrar el ritmo cardiaco de forma ininterrumpida las 24 horas del día. Además, también trae varias herramientas de inteligencia artificial muy útiles como Siri Recap, gracias a lo cual el reloj nos hará un breve resumen de nuestras conversaciones, aunque sin almacenar información y omitiendo datos sensibles. Eso sí: estas novedades de IA no estarán disponibles de momento en la Unión Europea.

Samsung con su reloj también tiene funciones destacadas en materia de salud. Una de las más importantes es la del control de las apneas del sueño, algo que solo podremos utilizar con un móvil de la compañía. También cuenta con alertas en casos de riesgo de audición o la posibilidad de medir la grasa corporal y la masa muscular. Al llevar Wear OS, además, podremos invocar a Gemini dejando pulsado uno de sus botones.

El Huawei Watch GT 7 Pro destaca especialmente en la faceta deportiva. Es el primer reloj del mundo en incluir un modo de esquí indoor y ofrece la posibilidad de descargar mapas para consultarlos sin conexión (ideal cuando nos vamos de ruta con la bici a zonas sin cobertura). Destaca también su GPS de doble banda, muy preciso.

Autonomía

La batería ha sido históricamente el punto débil de este tipo de dispositivos, aunque el paso de las generaciones ha ido mejorándola. Apple no da datos exactos sobre la capacidad de la batería de su reloj, pero promete hasta 24 horas de autonomía y hasta 36 horas en modo de bajo consumo. Dependiendo de la versión del Galaxy Watch9 que elijamos, vamos a tener mayor o menor autonomía (lógicamente, tiene más la de 44 mm). Al ser un reloj con Wear OS, podemos esperar una autonomía parecida a la del reloj de Apple.

Muy por encima de estos en cuestión de autonomía está el Huawei Watch GT7 Pro. Este monta una batería de 867 mAh, lo que es casi el doble que el Galaxy Watch9 de 44 mm (con 445 mAh). Gracias a esta, el reloj puede llegar hasta los 21 días de batería con uso ligero, bajando esta cifra hasta los 12 días de autonomía si le damos un uso normal.

Precio

Para hablar del precio, influyen muchos aspectos diferentes (tamaño, acabado, conectividad, etc). Para hacer la comparativa, vamos a hablar únicamente del precio más bajo al que podemos comprar cada uno de estos relojes. Os dejamos sus precios de partida en este momento a continuación de una forma esquemática:

Apple Watch Series 12 : desde 449 euros.

: desde 449 euros. Galaxy Watch9 : desde 309,95 euros (su PVP es 409 euros).

: desde 309,95 euros (su PVP es 409 euros). Huawei Watch GT 7 Pro: desde 379 euros (su PVP es 429 euros)

¿Qué reloj elegir?

Por qué elegir el Apple Watch Series 12

Integración total con el ecosistema de Apple : Si tienes un iPhone, auriculares de Apple o un MacBook, este reloj se integrará con todo ello a la perfección.

: Si tienes un iPhone, auriculares de Apple o un MacBook, este reloj se integrará con todo ello a la perfección. Sus novedades en salud: Es genial para registrar tu ritmo cardiaco todo el día y llevar un control pormenorizado del mismo.

Por qué elegir el Samsung Galaxy Watch9

Con Wear OS e ideal si tienes un móvil Samsung : Es un sistema operativo muy versátil que da acceso a muchísimas aplicaciones y a Gemini. Además, si tienes un móvil Samsung, le sacarás todo el partido al reloj.

: Es un sistema operativo muy versátil que da acceso a muchísimas aplicaciones y a Gemini. Además, si tienes un móvil Samsung, le sacarás todo el partido al reloj. Su precio: Bicheando en casi todas las tiendas, es el más barato en este momento. Si tu presupuesto es ajustado, es una de las mejores opciones.

Por qué elegir el Huawei Watch GT 7 Pro

Tiene la mejor autonomía : Que su batería dure hasta 12 días, incluso con uso intenso del reloj, es impresionante. Ideal si te gusta estar lejos de un cargador lo máximo posible.

: Que su batería dure hasta 12 días, incluso con uso intenso del reloj, es impresionante. Ideal si te gusta estar lejos de un cargador lo máximo posible. La versatilidad de ser compatible con iOS y Android: Es el único reloj de esta lista compatible tanto con iOS como con Android. Esto es genial para si, por ejemplo, tienes un iPhone, pero estás pensando saltar a un teléfono con el sistema operativo de Google.

Ficha técnica de estos tres relojes

Apple Watch Series 12 Samsung galaxy watch9 Huawei Watch GT 7 Pro caja 42 y 46 mm 40 y 44 mm 46 mm pantalla Retina LTPO3 OLED OLED con gran ángulo de visión Vidrio delantero Ion-X (aluminio) o cristal de zafiro (titanio / cerámica) Hasta 2.000 nits de brillo máximo, hasta 1 nit de brillo mínimo Pantalla siempre activa Vidrio Ion-X con revestimiento cerámico, 2 veces más resistente a arañazos Super AMOLED LTPO Pantalla circular siempre activa Cristal de zafiro Hasta 3.000 nits de brillo máximo Bisel táctil interactivo

AMOLED táctil a color Pantalla circular Cristal de zafiro Hasta 3.000 nits de brillo máximo Brillo automático

Chip S11 Snapdragon Wear Elite - Conectividad 5G GPS (L1), GNSS, Galileo, BeiDou LTE, UMTS Bluetooth Wi-Fi LTE Bluetooth 6.0 WiFi 2,4/5 GHz NFC GPS de doble banda WiFi de 2,4 GHz para acelerar transferencias Bluetooth GPS NFC Bluetooth 6.0 con BLE, BR y EDR Llamadas Bluetooth Sensores Presión arterial (notificaciones de hipertensión) Puntuación de sueño Oxígeno en sangre Ritmo cardiaco Temperatura Apnea de sueño Acelerómetro



Altímetro Brújula Sensor de luz ambiental Detección de accidentes Profundímetro Temperatura del agua Sensor BioActive Análisis de AGEs (metabolismo) Presión arterial Apnea del sueño Temperatura cutánea SpO2 (Oxígeno en sangre) Acelerómetro y Giroscopio Barómetro / Altímetro Sensor de luz ambiental Huawei TruSense Acelerómetro y sensor de gravedad Magnetómetro Sensor de luz ambiental Barómetro Sensor de profundidad Culombímetro Sensor PPG de frecuencia cardiaca Sensor de temperatura corporal Brújula Resistencia al agua 50 metros IP6X 50 metros (5 ATM) IP68 50 metros (5 ATM) IP68 e IP69 Autonomía Hasta 24 horas de autonomía Hasta 36 horas de autonomía en modo de bajo consumo Carga rápida: hasta 8 horas de batería con 15 minutos de carga 44 mm: 445 mAh 40 mm: 390 mAh 867 mAh Hasta 12 días con uso típico Hasta 21 días con uso ligero Hasta 7 días con AOD Carga inalámbrica Carga aproximada en 95 minutos Precio Desde 449 euros Desde 309,95 euros Desde 379 euros

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