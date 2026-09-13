Luis de la Fuente no para de acumular títulos y luce como alguien con 20 años menos, pero la ciencia dice que no deberías imitar sus hábitos

Si conviertes a la Selección Española de Fútbol Masculino en campeona de Europa y del Mundo y con 65 años luces el cuerpo de alguien de 40 que pasa muchas horas en el gimnasio, no es raro que muchas personas quieran ser como tú. Luis de la Fuente se ha convertido en un gran modelo a seguir, de ahí que haya un gran interés en conocer sus secretos de autocuidado para que todos podamos imitarlos. Sin embargo, una vez que los conoces comienza la decepción. Y es que, si bien es cierto que hace cosas bien, como realizar ejercicio de fuerza regularmente, sus hábitos de sueño dejan bastante que desear.

Según varias declaraciones recogidas en un artículo de El Español, Luis de la Fuente duerme una media de 4 horas diarias. Eso no solo es insuficiente, sino que puede ser peligroso. Es importante dejarlo claro; ya que, al menos en esto, no deberíamos considerarlo un referente.

El trabajo no lo es todo

De la Fuente ha declarado que hay días que duerme 3 horas y otros que descansa unas 5. Normalmente, suele tener unas 4 horas de sueño. Según él, es “por culpa del trabajo”, una afirmación que hacen a menudo las personas que duermen poco. Hay quien lo dice con orgullo y quien lo hace con cierto pesar, pero la realidad es que siguen pensando que para hacer girar la rueda no hay problema con sacrificar el sueño.

Es también el caso de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. Recientemente, entró de lleno en el candelero de las redes sociales japonesas e internacionales después de señalar en una publicación de X que duerme entre 0 y 3 horas, ya que pasa sus tardes llevando a cabo tareas del hogar y por las noches debe lidiar con montañas de papeles del trabajo. Japón es un país bastante conocido por su obsesiva relación con el trabajo a nivel social. Por eso, en realidad no es claro que una de sus máximas dirigentes intente dar ejemplo con estas declaraciones. Pero lo cierto es que no da un buen ejemplo. Dormir no es un lujo, sino una necesidad fisiológica cuyo deterioro nos puede costar muy caro.

Numerosos estudios demuestran que las personas que duermen menos de 7 horas, y también más de 9, tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades como trastornos cardiovasculares, diabetes, obesidad o ansiedad. El sueño nos ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, a fijar la memoria e incluso a consolidar las ganancias musculares que obtenemos durante los entrenamientos diarios. Es cierto que parece que esto no afecta a Luis de la Fuente, pero quizás podría tener los mismos resultados con menos horas de gimnasio si durmiese al menos 7 horas diarias.

Cuando duermes bien lo entiendes todo

A lo largo de la historia ha habido muchas personas que han presumido de dormir poco para rendir más durante el día. Desde Nikola Tesla hasta Margaret Thatcher, son muchos los personajes que aseguraron dormir 4 horas o menos, con el fin de disponer de más horas al día para desempeñar su trabajo. A menudo se trata de inventores y políticos, por algún motivo curioso.

En la primera categoría podría catalogarse Bill Gates, quien también pasó mucho tiempo con esta concepción. Sin embargo, su caso es diferente; ya que, tras el diagnóstico de alzhéimer de su padre, estuvo leyendo sobre la importancia del sueño para el cerebro y descubrió que llevaba muchos años equivocado. Comenzó a dormir 7 u 8 horas diarias y descubrió que no solo no le impedía llevar a cabo su trabajo adecuadamente, sino que era capaz de rendir mucho más durante el día. Y es que, salvo contadas excepciones, dormir es esencial para todo nuestro cuerpo, pero especialmente para el cerebro.

Dormir suficiente es esencial por muchos motivos. Crédito: Magnific

¿Es Luis de la Fuente una excepción?

Esas contadas excepciones a las que hago referencia las ha descrito a lo largo de los años la neuróloga de la Universidad de California Ying-Hui Fu. Desde 2009, ha estado investigando el material genético de familias acostumbradas a dormir pocas horas sin experimentar cansancio al día siguiente. En primer lugar descubrió en ellas una mutación en el gen DEC2, que interviene en la producción celular y el ritmo circadiano.

Según vieron posteriormente esta científica y su grupo de investigación, la mutación parece afectar a los niveles de orexina. Se trata de una hormona que promueve la vigilia, de modo que sus niveles son más altos por la mañana y disminuyen por la tarde. Se sabe que esto ocurre gracias a un mecanismo en el que interviene otro gen llamado MyoD1, cuyo papel es aumentar la liberación de orexinas.

Normalmente, DEC2 inhibe MyoD1 durante la tarde para que vayamos perdiendo ese estado de alerta de la vigilia y nos preparemos para dormir. Sin embargo, cuando mutaron el gen DEC2 en ratones, vieron que esto dejaba vía libre a MyoD1 para producir más orexinas, de modo que se mantenían en estado de alerta durante más horas. Es la razón por la que las personas con esta mutación no necesitan dormir tanto. Están en alerta sin necesidad de descanso.

A todo esto se suma que, con el tiempo, el equipo de Fu ha descubierto otros genes, comunes en este tipo de personas, que les ayudan a mantenerse espabiladas aunque duerman solo 4 horas al día.

Ahora bien, aquí hay que aclarar dos cosas. La primera es que, según los estudios de Fu, solo un 3% de la población tiene la mutación en DEC2, por lo que la mayoría de personas, posiblemente con Luis de la Fuente incluido, no tienen ese superpoder genético. Por otro lado, es importante destacar que no hay evidencia de que estas personas estén protegidas frente al resto de inconvenientes de dormir poco. Por eso es tan importante que descansen, aunque tengan la habilidad de sentirse espabilados con pocas horas de sueño.

Otros hábitos de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente ha hablado también sobre sus rutinas en el deporte y sus gustos culinarios. Con respecto a las rutinas de deporte, asegura que va a diario una hora al gimnasio, donde realiza ejercicio de fuerza. Esto sí que es un buen consejo hasta cierto punto. Es verdad que no es necesario ir los 7 días de la semana. De hecho, el descanso activo es muy necesario para que los músculos se recuperen. Pero es real que el ejercicio de fuerza es esencial para tener un buen envejecimiento y cuidar de la salud en cualquier momento de la vida, aunque especialmente en personas mayores. El seleccionador español, con sus 65 años, es un buen ejemplo de ello.

Con respecto a sus gustos culinarios, parece que le encantan los huevos fritos con patatas y la tortilla de patatas. Nos quedan claros sus dos ingredientes favoritos. Sin duda, no son los platos más saludables, pero que le gusten no quiere decir que los consuma todos los días. Aquí no hay nada que criticar. El equilibrio es importante y disfrutar de vez en cuando de las comidas que más nos gustan, aunque no sean las más nutritivas ni sanas del mundo, también es salud.

Imágenes | Bryan Berlin

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