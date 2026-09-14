Hasta mañana, 15 de septiembre, Action tiene la solución a pasar horas rompiendo a mano tickets y facturas por sólo 16,99 euros

Una de las tareas más tediosas que a muchos nos toca hacer en casa, de forma recurrente y varias veces a la semana o al mes, es tirar la ristra de tickets, facturas y demás documentos personales que vamos acumulando tras cada compra en el supermercado, pago de servicios como la luz o el agua o visita al buzón.

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Pero claro, no basta con tirarlos al cubo de la basura y, en la medida de lo posible, deberíamos eliminar cualquier dato personal propio que aparezca en todos esos papeles previamente. Y esto es algo que suele pasar por tener que cortar o romper a mano, o con tijeras, uno a uno todos esos documentos. Tediosa tarea donde las haya, como decimos, que se puede alargar más de lo previsto si, como yo, somos de acumular decenas y decenas de ellos en un cajón de la cocina durante semanas.

Momento en que entran en juego destructoras o trituradoras de papel: unos sencillos dispositivos que, por una inversión bastante contenida, facilitan mucho la vida y evitan perder tiempo en estas cuestiones. Y si ya de por sí son bastante baratas, con la promo semanal de Action podemos conseguir una incluso por menos dinero de lo habitual: sólo 16,99 euros.

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Corta hasta 30 hojas por minuto y 4 a la vez

Un detalle a tener en cuenta es que esta trituradora de papel de Action está rebajada desde sus 19,99 euros originales (que tampoco están nada mal) con motivo de la promo que la tienda ofrece cada semana en su folleto de rebajas. De modo que sólo estará disponible a precio rebajado hasta el 15 de septiembre. En cualquier caso, tanto si no llegamos a tiempo como si no tenemos Action a mano, en Amazon encontramos alternativas tan interesantes como este otro modelo, muy similar y también a 19,99 euros.

La trituradora de papel de Action es bastante potente y no sólo admite papeles, sino que corta incluso tarjetas. Cuenta con una capacidad de 8 litros donde cabe un buen puñado de tiras de papel, algo clave si no queremos estar vaciándola cada pocos minutos. Y hasta viene con un botón de marcha atrás, por si se atasca algún papel.

Además, permite añadir hasta cuatro hojas al mismo tiempo (lo que agiliza mucho el proceso de eliminar grandes cantidades) y alcanza una cadencia de hasta 30 hojas por minuto. Esto es: en un uso doméstico normal, con la cantidad habitual de documentos y tickets que acumulamos en el día a día, en pocos minutos podemos dejar a cero la lista de papeles acumulados del cajón.

⚡ EN RESUMEN: Trituradora de papel action ✅ LO MEJOR Su precio , que es más bajo que el de la mayoría de alternativas del mercado

, que es más bajo que el de la mayoría de alternativas del mercado Soluciona un problema común: cortar y destruir a mano decenas de papeles con información personal ❌ LO PEOR Hay que ir a tiendas físicas de Action para comprarla 💡 CÓMPRALA SI... acumulas gran cantidad de papeles y tickets y pierdes mucho tiempo cortándolos a mano ⛔ NO LA COMPRES SI... has digitalizado tus documentos y notificaciones y apenas recibes correo en el buzón de casa

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Imágenes | Compradicción, Action

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