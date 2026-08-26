Mejores impresoras fotográficas portátiles

La calidad de las cámaras en los móviles ha crecido tanto que hoy en día solemos utilizar estos dispositivos para inmortalizar momentos, dejando a un segundo plano las cámaras fotográficas. Pero si, además de guardarlas en digital, quieres tener las fotos en papel y buscas una buena impresora portátil, nuestra recomendación es la Xiaomi Portable Photo Printer Pro.
Xiaomi Portable Photo Printer Pro
La Xiaomi Portable Photo Printer Pro es una impresora fotográfica que destaca tanto por su precio como por lo que ofrece, permitiendo imprimir con resolución de 313 ppp (píxeles por pulgada) a través de un móvil mediante conectividad Bluetooth, por lo que es bastante cómoda de utilizar.
Todo ello en un tamaño muy compacto (142,5 × 86,8 × 26,8 mm) para poder llevarla a cualquier parte. Además, cuenta con funciones como laminación automática proteger las fotografías de la humedad y del desgaste diario, o la posibilidad de imprimir imágenes que se pueden escanear para verlas en movimiento desde el móvil.
Los destacados
Por qué destacan
De entre todas las impresoras fotográficas portátiles que podemos encontrar, nos quedamos con la Xiaomi Portable Photo Printer Pro por todo lo que ofrece. No obstante, a continuación vamos a hacer un repaso de las características más importantes que debemos valorar a la hora de comprar uno de estos dispositivos.
Tecnología de impresión. Las impresoras fotográficas portátiles no suelen funcionar con tinta, sino a través de un sistema térmico. En algunos casos las impresoras utilizan una capa protectora para protegerlas del agua y del desgaste, pero esto hace que la impresora sea un poco más grande.
Tamaños de las fotografías. Al ser impresoras muy compactas, las fotografías son bastante pequeñas. El tamaño varía dependiendo de la impresora, pero el estándar es de 10 x 15 centímetros, que es el que solemos ver en las fotos de álbum. Además, lo habitual es que estas impresoras tengan un tamaño muy compacto, similar al de un móvil o una powerbank.
Precio de cada fotografía. No debemos quedarnos únicamente con el precio de cada impresora fotográfica, ya que hay que comprar también papel que sea compatible, y mucho cuidado con esto que no todas utilizan el mismo papel. Lo recomendable es hacer cuentas para ver cuánto nos cuesta cada fotografía.
Conectividad. Este tipo de impresoras fotográficas portátiles suelen funcionar a través de conectividad inalámbrica (cada vez hay menos que funcionan con tarjetas SD o microSD). Lo habitual es que utilicen Bluetooth, NFC o, en menos casos, WiFi. Además, algunas también cuentan con su propia aplicación que permite seleccionar diferentes marcos o filtros.
Autonomía de las impresoras. Al tratarse de dispositivos portátiles, vienen con una batería integrada. Las marcas suelen dar la autonomía dependiendo de las impresiones que pueden realizar con una sola carga, siendo lo habitual encontrar modelos que oscilan entre 10 y 30 fotografías antes de tener que recargar la batería.
Otras opciones a considerar
Polaroid Hi-Print. La Polaroid Hi-Print destaca principalmente porque, a diferencia de muchos otros modelos, tiene un formato cuadrado que realiza impresiones de de 3 x 3 pulgadas. Es capaz de realizar impresiones a una velocidad de 50 segundos por cada fotografía, funciona a través de Bluetooth y cuenta con su propia app para iOS y Android y viene con un cartucho de 10 hojas.
Polaroid Hi-Print
Canon Zoemini 2. La Canon Zoemini 2 también funciona mediante conectividad Bluetooth y cuenta con una app para personalizar las fotografías. Su velocidad es de 50 segundos por cada impresión, es bastante ligera con un peso de 177 gramos y muy compacta (120 x 84 x 21, mm). Además, tiene carga rápida y, según la marca, en 50 segundos se recarga por completa.
Polaroid Hi·Print 2x3 Generation 2. La Polaroid Hi·Print 2x3 Generation 2 es una impresora que, a diferencia del otro modelo que hemos comentado, tiene un formato rectangular. Realiza impresiones con un tamaño de 2 x 3 pulgadas (54 x 86 mm), su batería permite imprimir 20 fotografías con una sola carga y se conecta a través de Bluetooth. También se puede utilizar la misma app de Polaroid.
Polaroid Hi·Print 2x3 Generation 2
HP Sprocket Select. La HP Sprocket Select permite añadir marcos, stickers y filtros a través de la app para smartphones. Es capaz de imprimir fotografías con un tamaño de 5,8 x 8,6 centímetros y permite gestionar álbumes con otras personas compartiéndolos a través de Google Fotos.
HP Sprocket Select
Configuraciones y extras
Además de todo lo que hemos comentado en los párrafos anteriores, es importante mencionar que las impresoras fotográficas portátiles pueden llegar con diferentes accesorios.
Cartuchos con hojas de impresión. Algunas impresoras vienen con un cartucho incluido, y lo habitual es que cuenten con 10 hojas. Es importante ver cuánto cuesta cada cartucho para saber el precio que estaremos pagando por cada fotografía.
Tipos de cartuchos. No todas las impresoras portátiles imprimen fotografías con el mismo tamaño, por lo que es importante saber cuáles son compatibles con cada una.
Preguntas frecuentes sobre la mejor impresora fotográfica para el móvil
¿Cuánto cuesta imprimir cada fotografía?
El precio del papel varía dependiendo del sistema de impresión y de la impresora portátil. Es importante valorar el precio de cada cartucho, y de cada fotografía individual, antes de comprar una impresora portátil.
¿Qué tamaño de foto quiero obtener?
Este es otro aspecto importante a tener en cuenta, ya que no todas las impresoras imprimen con el mismo tamaño. Lo habitual es que las hojas tengan un tamaño de 2 x 3 pulgadas o de 10 x 15 centímetros.
¿Cómo se conecta la impresora con el teléfono?
La mayoría de modelos se conectan a través de Bluetooth, pero también los hay que se conectan por NFC o WiFi.
¿Cuántas fotos puedo imprimir con una carga de batería?
Lo habitual es que la autonomía de estos dispositivos oscile entre las 10 y 30 impresiones por cada carga.
¿Qué opciones ofrece la aplicación del fabricante?
Depende mucho de la marca, pero lo habitual es que se puedan editar las imágenes para añadirles marcos o filtros.
Recomendación final
De entre todas las propuestas que hay disponibles, nos quedamos con la Xiaomi Portable Photo Printer Pro porque se trata de una impresora muy práctica y completa y además suele encontrarse por un precio muy ajustado.
Xiaomi Portable Photo Printer Pro
Sin embargo, es posible que estés buscando una impresora fotográfica portátil con otras características. En ese caso, la Canon Zoemini 2 es una buena opción de compra por su peso y tamaño. Además, cuenta con carga rápida y ofrece una buena velocidad de impresión.
La HP Sprocket Select también es una impresora muy completa al ofrecer la posibilidad de compartir los álbumes con otras personas y la Polaroid Hi-Print tiene el diseño más diferente con un formato más cuadrado sin los bordes redondeados que vemos en otros modelos.
Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.
Imágenes | Xiaomi, Polaroid, Canon, HP
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