Europa tiene por fin un cohete fiable, Ariane 6. Su gran evolución ha quedado aparcada con un viejo problema de fondo: el coste

Ariane 6 empieza a encontrarse en una posición que Europa llevaba tiempo esperando: deja de ser aquel cohete nuevo del que había que preguntarse qué ocurriría en el siguiente lanzamiento y empieza a convertirse en una herramienta de acceso al espacio con una trayectoria cada vez más estable. Eso debería simplificar las cosas, pero eso no siempre ocurre. Superada buena parte de la incertidumbre técnica inicial, vuelve a primer plano una discusión mucho más antigua y difícil de resolver. Europa necesita su propio lanzador, sí, pero mantenerlo, producirlo y hacerlo evolucionar tiene un precio considerable.

La gran mejora queda aparcada. La Agencia Espacial Europea ha confirmado que ya no contempla desarrollar Block 3, una importante evolución prevista para Ariane 6 y uno de cuyos elementos clave era ICARUS, una etapa superior aligerada mediante estructuras de materiales compuestos. La decisión no significa que el lanzador haya dejado de evolucionar: otras mejoras siguen en marcha o previstas.

Ocho vuelos, una tendencia clara. La base para hablar de fiabilidad está en los resultados: Ariane 6 encadena ocho inserciones orbitales consecutivas desde su debut. Aquel primer vuelo, en julio de 2024, no fue perfecto, porque una anomalía en la unidad auxiliar de potencia impidió el tercer encendido del motor Vinci durante la fase de demostración, aunque las cargas principales ya habían sido desplegadas correctamente. Desde entonces, el cohete ha seguido acumulando misiones exitosas. La siguiente está prevista para el 27 de agosto, con MTG-I2, otro paso hacia una cadencia cada vez más normalizada.





Qué aportaba realmente Block 3. El salto que proponía esta evolución estaba sobre todo en la parte superior del vehículo. ICARUS debía reducir su masa mediante un uso amplio de estructuras de materiales compuestos, una vía con la que la ESA buscaba aumentar las prestaciones disponibles para misiones más exigentes. No era una mejora puramente teórica: una propuesta europea para explorar Encélado, la luna helada de Saturno, había sido planteada contando con una Ariane 64 más capaz basada en Block 3.

El dinero entra en escena. En la ministerial de noviembre de 2025, la ESA había solicitado 304,4 millones de euros para el apartado de adaptaciones de Ariane 6, pero los Estados miembros comprometieron 145,94 millones. Quedaron sin cubrir 158,46 millones, un déficit del 52%, en la misma reunión en la que Block 3 no recibió luz verde. Ahora bien, la agencia no ha especificado qué desarrollos quedaron dentro de la parte sin financiar ni ha vinculado oficialmente esa brecha con la decisión sobre esta evolución.

Más vuelos exigen más dinero. Tener demanda no resuelve por sí solo la ecuación económica. Europa ha destinado aproximadamente 3.600 millones de euros al desarrollo de Ariane 6 y sus instalaciones de lanzamiento, a lo que se suma un apoyo público recurrente de entre 290 y 340 millones de euros anuales que, con nueve misiones. Y cualquier salto de cadencia obliga a ampliar la producción de prácticamente todo el vehículo, porque sigue siendo desechable. Esa cadena industrial tiene además una conexión directa con España: como hemos podido ver de primera mano, Airbus fabrica aquí componentes de Ariane 6, dentro de una industria española que participa directamente en los grandes programas espaciales europeos.

El futuro aún no está cerrado. La ESA quiere saber hasta dónde puede llevar la producción del lanzador y estudia escenarios de 12, 15 y hasta 20 vuelos anuales, por encima del objetivo actual de unas 10 misiones. Para llegar ahí no basta con tener clientes: habría que ampliar capacidad industrial y asumir nuevas inversiones en un cohete que debe fabricarse de nuevo para cada lanzamiento. Esa será una de las decisiones que marcarán la siguiente etapa del programa.

Imágenes | Ariane Group

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