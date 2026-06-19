De los alcornoques al cosmos: el escudo térmico “secreto” de las piezas del Ariane 6 que Airbus fabrica en España

Estamos acostumbrados a que lo “aeroespacial” suene a materiales casi futuristas. Titanio, aluminio de alta resistencia, fibra de carbono, aleaciones pensadas para soportar condiciones extremas. La propia industria tecnológica ha convertido esa idea en argumento de venta: basta recordar cómo algunos portátiles y móviles presumen de usar materiales de “grado aeroespacial” para transmitir ligereza, resistencia y precisión. Por eso me llamó tanto la atención lo que ocurrió esta semana durante una visita a las instalaciones de Airbus en Getafe. Frente a una de las piezas, Verónica Villanueva, responsable de Fabricación, Ensamblaje, Integración y Pruebas de Airbus Space Systems en España, señaló una superficie amarillenta y lo dijo sin rodeos: “Esto que veis aquí color amarillito, esto es corcho, es el aislante térmico que se pone, es súper curioso, ¿verdad?”.

La frase tenía algo de revelación, pero no era una anécdota para visitantes. El corcho estaba allí por una razón muy concreta: un lanzador no solo debe ser capaz de despegar, también tiene que proteger sus estructuras en un entorno físico muy exigente. En este caso, Villanueva hablaba de piezas vinculadas al Ariane 6. No hablamos de un “cohete de Airbus”, sino de un lanzador europeo en el que ArianeGroup ocupa el papel central y Airbus participa fabricando varias estructuras y elementos clave.

El corcho que vimos en Getafe demuestra que la ingeniería espacial también tiene sorpresas muy cotidianas

Para entender por qué ese detalle resultaba tan llamativo, conviene retroceder un paso en la fabricación. Antes de llegar al corcho, muchas de esas estructuras pasan por un proceso basado en materiales compuestos, especialmente fibra de carbono y fibra de vidrio. Villanueva explicó durante el recorrido que la fibra de carbono utilizada en la planta llega como material preimpregnado, es decir, ya mezclada con resina. A partir de ahí, las máquinas colocan capas sobre un molde hasta construir la geometría buscada. Después llegarán el curado, la inspección y todo lo necesario para convertir ese apilado en una pieza capaz de formar parte de un lanzador.

La razón de fondo es fácil de entender: en un lanzamiento, cada kilo cuenta mucho antes de llegar a órbita. Un lanzador debe levantar su propia estructura, sus sistemas y la carga que transporta, así que cualquier ahorro de peso puede tener consecuencias importantes. La responsable de fabricación defendió durante el recorrido que los materiales compuestos son especialmente interesantes por su baja masa, su resistencia a tracción y su capacidad para adaptarse a cambios de temperatura. La contrapartida es que no resultan tan sencillos ni tan baratos de fabricar como el metal.

Vista de la zona de producción de Airbus en Getafe, donde algunas estructuras vinculadas a Ariane 6 incorporan corcho como parte de su protección térmica

Esa complejidad aparece en cuanto la estructura empieza a tomar forma. Después del encintado, las piezas pasan por una autoclave, una especie de gran horno presurizado donde temperatura y presión se controlan para que la resina solidifique y el conjunto se compacte. Villanueva explicó que el proceso incluye una bolsa de vacío para extraer el aire que pueda haber quedado entre las capas, un detalle importante porque los posibles defectos no siempre se ven desde fuera. En una estructura de material compuesto, lo que ocurre en el interior puede ser tan relevante como la geometría exterior.

Verónica Villanueva, responsable de Fabricación, Ensamblaje, Integración y Pruebas de Airbus Space Systems en España

Y entonces, después de toda esa cadena de fibra de carbono, resina, presión, vacío e inspección, vuelve a aparecer el material menos esperado. El corcho se aplica sobre determinadas zonas de la estructura como una capa de protección frente al calor, pero no de cualquier manera. Raúl Medina, responsable de lanzadores en Airbus Space Systems España, señaló las piezas durante la visita y dio una medida muy concreta: “Podemos ir desde 2 milímetros hasta 5 milímetros de grosor”. Sobre las piezas señaladas, esa capa se movía dentro de un margen muy concreto.

Detalle de una pieza de Ariane 6 fabricada por Airbus en España. Las zonas claras muestran el corcho aplicado como protección térmica; las oscuras, áreas sin ese recubrimiento

La decisión tampoco se toma a ojo. Medina lo resumió con una frase muy gráfica: “Esto al final es un arte. Están los ingenieros térmicos que analizan que va a estar más expuesto a más calor y entonces, dependiendo de eso, más grosor, menos grosor o zonas sin corcho”. Sobre la superficie de la pieza, esa lectura térmica se traduce en áreas con más protección, otras con menos y otras donde directamente no se aplica el material proveniente del alcornoque.

Raúl Medina, responsable de lanzadores en Airbus Space Systems España.

La idea puede sonar extraña, pero no aparece aislada en la industria espacial europea. En otra aplicación, la ESA lo explicó con el CubeSat Qarman, diseñado para estudiar la reentrada atmosférica: su morro estaba hecho de corcho, aunque no del tipo que encontramos en una botella de champán, sino de una variedad aeroespacial adaptada. La diferencia está en el comportamiento del material cuando se calienta. Primero se hincha, después se carboniza y finalmente se desprende en escamas, llevándose parte del calor no deseado.

Detalle de una pieza de Ariane 6 fabricada por Airbus en España. Las zonas claras muestran el corcho aplicado como protección térmica; las oscuras, áreas sin ese recubrimiento

La pista del proveedor apuntaba en la misma dirección. Villanueva señaló durante la visita que aquel corcho venía de Portugal, y Medina añadió que quien lo suministra a la industria aeroespacial pertenece al mismo universo industrial que asociamos a los tapones de vino y champán. En fuentes abiertas, esa descripción encaja con Amorim Cork Solutions, parte del grupo portugués Corticeira Amorim, uno de los grandes nombres mundiales del corcho. La ESA, de hecho, identificó a Amorim como proveedor de la variedad aeroespacial utilizada en Qarman, aunque Airbus no detalló allí el suministrador concreto de las piezas que teníamos delante.

Una de las cosas fascinantes de la industria espacial es que siempre guarda alguna sorpresa. Podemos imaginarla como un territorio dominado por materiales avanzados, procesos muy controlados y piezas diseñadas al límite, y en buena medida lo es. Pero basta acercarse a una estructura de Ariane 6 en una planta de Getafe para descubrir que no todo responde a esa imagen de sofisticación técnica. A veces, entre fibra de carbono, autoclaves, ultrasonidos y análisis térmicos, aparece un material mucho más cotidiano. En este caso, corcho.

Imágenes | Michelle Brittain | ESA | Xataka

En Xataka | Raquel González, directora de Airbus Space en España, sobre el desafío de España como potencia espacial: “Nos faltan personas”