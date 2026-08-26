Ante el auge de los usuarios haciéndose ordenadores portátiles por piezas, Raspberry Pi tiene algo que decir: un tutorial paso a paso

La gente se está comenzando a fabricar sus propios portátiles, y no lo hacen porque sea más barato (que también puede ser), sino porque eso permite algo importante para muchos: decidir absolutamente cómo quieres que sea tu máquina. Los creadores de la Raspberry Pi han detectado esa tendencia y acaban de publicar un tutorial paso a paso para que puedas crear uno de estos equipos alredededor de una Raspberry Pi 5 combinado con una pantalla, teclado, batería y carcasa.

Bienvenidos al mundo de los cyberdecks. El término "cyberdeck" nació alrededor de la estética cyberpunk, pero hoy sirve para describir a casi cualquier ordenador portátil hecho a medida. Muchas veces sus creadores los meten en maletines, en carcasas impresas en 3D, en antiguos dispositivos electrónicos o incluso en bolsos. La propia fundación Raspberry Pi destaca cómo la comunidad maker se ha vuelto a enamorar de este formato, y la gracia está precisamente en la capacidad de personalización total que tienen los creadores de estas pequeñas máquinas portátiles.

Una guía oficial. El tutorial creado por el equipo de Raspberry Pi divide el proyecto en cuatro partes: "cerebro", periféricos, alimentación y carcasa. En su ejemplo precisamente sitúan la RPi 5 como cerebro del equipo, al que añaden un teclado, una pantalla y una batería, todo ello dentro de una carcasa/maletín resistente. En la guía se cubren todos los pasos, desde la elección de piezas hasta el ensamblaje.

Mi portátil es único. Hay cyberdecks con dos pantallas, teclados mecánicos, trackballs, radios, sensores, puertos GPIO expuestos, módulos intercambiables o carcasas preparadas para uso en exteriores. Algunos proyectos reciclan hardware antiguo, y otros incluso diseñan placas auxiliares mediante aplicaciones como KidCad. En TikTok y YouTube se han viralizado modelos construidos dentro de bolsos o cajas súper extrañas, y esta comunidad para querer demostrar que el objetivo no es crear el mejor portátil posible, sino uno que no se parezca al de nadie más.

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Yo me lo guiso, yo me lo como. Durante décadas los portátiles se han vuelto más delgados, pero sobre todo más integrados y difíciles de actualizar o reparar. La RAM y los SSD pueden estar soldados, las baterías pegadas y los puertos reducidos a la mínima expresión. Los cyberdeck precisamente adoptan la filosofía contraria. Puedes crearte un equipo con una batería enorme, dos pantallas o puertos que ningún fabricante incluye ya en sus modelos.

Framework enseñó el camino. Es una tendencia "liberadora" y que hace aún más anárquica la filosofía modular que ha adoptado Framework con sus estupendos portátiles. Es cierto que los equipos portátiles de este fabricante son reconocibles, pero añaden esa capacidad de decidir qué opciones queremos ahora y en el futuro. Precisamente una de las cosas que vende Framework son las placas base de sus equipos, lo que permite que los aficionados a crearse sus propios cyberdecks también puedan aprovecharlas como alternativa a la Raspberry Pi 5.

Pero las Raspberri Pi ya no son sinónimo de "PC barato". Hace meses que la compañía decidió que debía subir los precios de sus distintas variantes de la Raspberry Pi. La crisis de las memorias ha impactado de forma notable en unos miniPC que hasta hace poco eran una gran alternativa, pero que ahora ya no son el chollo de antaño. De hecho, la Raspberry Pi 5 de 16 Gb en la que la fundación basa sus proyectos cuesta la friolera de 300 euros (unos 185 euros para la de 8 GB), a los que hay que sumar el coste de la pantalla, teclado, batería, carcasa y accesorios. La factura puede ser más alta que la de portátiles convencionales más pulidos, desde luego.

Pero el precio no importa (tanto). Precisamente lo que se está viendo con el fenómeno de los cyberdecks es que la gente no los ve como una forma de conseguir equipos más baratos —ya hay otra tendencia en ese ámbito con los ESP32—, sino como una alternativa en la que el ordenador vuelve a ser "personal". Teniendo en cuenta que el mercado nos ofrece cada vez más máquinas cerradas y difíciles de modificar, este tipo de proyectos abren una puerta a quienes prefieren seguir un camino distinto y personal.

En Xataka | Este mini PC cyberpunk basado en Raspberry Pi fue creado pensando en el fin del mundo







