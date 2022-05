Cómo liberar espacio en cualquier teléfono, guía a fondo: todo lo que puedes hacer en tu Android o iPhone

Hoy te traemos una guía con consejos para liberar espacio en tu teléfono móvil, independientemente de que sea un iPhone o un móvil Android. Se trata de una serie de pasos que puedes dar en el caso de que la memoria interna de tu móvil se quede corta, y con los que vas a poder rascar algunos cientos de megas o algún giga extra.

Aquí, debes saber que nuestra idea no es darte una lista de cosas y que las hagas todas. Simplemente, lo que pretendemos es darte varias ideas, y que seas tú quien decida cuáles de ellas aplicar dependiendo de lo que se adapte mejor a ti o lo que creas que va a ser más efectivo en tu caso.

Y como decimos siempre en nuestras guías de Xataka Basics, también queremos apelar a los profundos conocimientos de nuestra comunidad de xatakeros. Por lo tanto, si tienes algún consejo que no hayamos mencionado, te invitamos a que lo compartas con todos en la sección de comentarios para que todos los lectores puedan beneficiarse de tus ideas.

Revisa las carpetas de descargas

El primer paso que tienes que dar para liberar espacio en cualquier móvil es el de revisar la carpeta de descargas. Esto puede depender un poco de cómo estemos utilizando nuestro dispositivo, pero por lo general en esta carpeta podemos acumular todo tipo de cosas, desde los documentos o archivos que nos hemos descargado de Internet hasta ejecutables o muchos otros tipos de archivos.

Hay muchas veces que descargamos estos archivos y nos olvidamos de que se han quedado en la carpeta ocupando espacio, por lo que es conveniente que nuestra primera parada al querer liberar un poco de espacio sea precisamente allí, para deshacernos de todo eso que no vayamos a necesitar.

Revisa tus fotos y vídeos

Después de la carpeta de descargas, una segunda parada recomendable deberían ser tus fotos y tus vídeos utilizando la aplicación de galería fotográfica de tu móvil, ya sea Fotos en iOS, o Google Fotos u otra aplicación del fabricante de tu móvil Android.

Aquí, lo primero que tienes que hacer es buscar y eliminar esas fotos de pruebas o que sólo necesitabas puntualmente, y que se han quedado ahí para siempre ocupando espacio. Ya sabes, esa foto del precio de aquello que te ibas a comprar, la foto de algo que te querías anotar, o cualquier otra foto o vídeo que ya no necesites mantener.

Esto quiere decir que es importante hacer limpieza de fotos y vídeos, pero ya no sólo de esas chorras que puedas necesitar. También conviene que revises tus fotos duplicadas o repetidas para eliminar las que no necesites. A todos nos pasa que estamos en un sitio y sacamos una foto tres o cuatro veces hasta que queda bien. Pues bien, revisa esas fotos casi idénticas y quédate solo con la que más te guste descartando las demás.

Pero en este aspecto, los que realmente van a marcar la diferencia son los vídeos, ya que eliminar dos o tres vídeos innecesarios puede ahorrar más espacio que una veintena de fotografías. Por lo tanto, ve a la sección de vídeos de la galería de tu móvil y mira si hay alguno que puedas eliminar.

Música, series y películas sin conexión

Los servicios para consumir series o música en streaming, desde Netflix hasta Spotify, todos te dan la opción de descargar contenido para consumirlo sin conexión. Este contenido puede ocupar bastante espacio, sobre todo las series y películas, por lo que también conviene que lo revises para ver si puedes borrar algo de esto para ahorrar espacio.

Aquí, la manera de proceder es simple. Solo tienes que ir entrando en cada una de estas aplicaciones que tengas instaladas en el móvil, e ir a su sección de descargas o contenido sin conexión. Allí podrás ver opciones para gestionar el contenido y borrarlo para liberar espacio de almacenamiento.

Sube tus fotos a la nube

Y si no te decides por qué elementos quieres borrar para ahorrar espacio, otra cosa que puedes hacer es subir tus fotos y vídeos a la nube, ya sean las fotos de iCloud, Google Fotos, Amazon Fotos o cualquier otro servicio similar. Aquí, tendrás que investigar cuál es el espacio gratuito que ofrece cada servicio, porque si tienes muchas fotos o vídeos es posible que te toque pasar por caja.

Sin embargo, la paz mental que te ofrece el saber que tus fotos están respaldas en la nube es algo por lo que a muchos nos merece la pena pagar. Sobre todo porque teniendo las fotos subidas ya a la nube, puedes eliminarlas de tu móvil a nivel local. Estas seguirán subidas y estando accesibles.

Aquí, dos apuntes. En primer lugar, asegúrate bien de borrar las fotos localmente sin eliminar la copia que tengas en la nube en el proceso. Y en segundo lugar, si como yo tienes pavor a perder las fotos o que el servicio de almacenamiento en la nube falle, no descartes el hacer una copia local de todas tus fotos en algún disco duro externo u otra unidad de almacenamiento en la que quepa. Hacer esto desde el móvil puede ser un proceso largo, pero si lo conectas al ordenador para acceder a la galería se acelerará.

Revisa las fotos y archivos que te bajas de otras apps

También es conveniente revisar los archivos, fotografías y vídeos que te puedas haber bajado desde otras aplicaciones, como por ejemplo las fotos que te han mandado desde WhatsApp o Telegram. Al final, estas aplicaciones suelen guardar este contenido de forma local, y al acumularse puedes encontrarte con que los chats de determinadas personas ocupan muchos cientos de megas o más de un giga.

Las principales aplicaciones en las que gestionas tus fotografías del móvil suelen organizar el contenido en diferentes carpetas, que es lo que hacen por ejemplo Google Fotos o iCloud Fotos. Aquí, puedes encontrar carpetas de WhatsApp, Instagram u otras aplicaciones.

Desinstala aplicaciones que ya no utilices

Quieras o no, todas las aplicaciones que instales ocupan su espacio, algunas más que otras. Por eso, si el almacenamiento de tu móvil escasea, otra solución rápida es desinstalar todas las aplicaciones que no utilices. De esta manera, podrás ahorrar espacio que estás gastando en cosas que no necesitas.

Aquí, puede que te encuentres en una situación en la que tienes una o varias aplicaciones que sabes que vas a utilizar, pero no en este momento. Por ejemplo, aplicaciones que sueles utilizar cuando te vas de vacaciones, o en periodos similares. En este caso, debes saber que las aplicaciones seguirán vinculadas en tu cuenta o pagadas en el caso de que fueran de pago, y que cuando llegue el momento de usarlas podrás descargarlas de nuevo sin ningún problema.

En el ejemplo de que sean aplicaciones que sueles usar cuando te vas de viaje, puedes probar con que cuando llegue el momento desinstales otras de tu día a día que no vas a necesitar en tu viaje, y luego instales estas que sí necesitas. Así, cambiando unas aplicaciones por otras te asegurarás de poder mantener espacio libre sin acumularlas demasiado.

Y en casos extremos, también puedes pensar si se trata de aplicaciones para utilizar servicios que también puedas usar a través del navegador del móvil. Es una manera en la que puedes ahorrar un poco de espacio, pero revisa el próximo punto que te vamos a dar porque el navegador también puede estar ocupando más espacio del que te piensas.

Vacía la caché de tu navegador

El caché del navegador es una serie de archivos como imágenes y otros elementos que tu navegador descarga cuando visitas una página web. Esto sirve para hacer que las páginas que visitas frecuentemente carguen más rápido y ahorren datos, ya que muchos de estos elementos ya están descargados y no tienen que volver a bajarlos.

Vamos, que las imágenes básicas que tiene Xataka están ya en la caché de tu navegador, de forma que cuando entras en la web ya no las tienes que volver a bajar, y todo carga más rápido. Pero claro, estos archivos tienen un punto negativo, y es que pueden acumularse y ocupar demasiado espacio, algo especialmente molesto cuando son de páginas que no sueles visitar tanto.

Por lo tanto, es recomendable que hagas limpiezas periódicas de la caché del navegador de tu móvil para ahorrar espacio. Las páginas que visites frecuentemente enseguida bajarán de nuevo estos datos, pero podrás ahorrar el espacio que ocupan los de otras que no visites asiduamente o a las que solo hayas entrado un par de veces en el pasado.

En Xataka Basics te hemos explicado paso a paso cómo borrar la caché del navegador de tu móvil, tanto en Android como en iOS. Por lo tanto, puedes seguir estos paso cuando quieras para borrar los datos y ahorrar un pequeño extra de espacio, aunque tampoco será algo espectacular.

Revisa en qué más se te va el espacio

Una vez has revisado estos puntos clave, todavía tienes una manera incluso más efectiva de seguir ahorrando espacio. Todos los móviles tienen una opción que te permite ver en qué se te va el almacenamiento, como en fotos y aplicaciones, y te permiten gestionarla para poder ahorrarlo de forma más sencilla.

Para hacer esto en Android, tienes que entrar en los ajustes del dispositivo y entrar en el apartado de Almacenamiento. Aquí, podrás ver el tipo de contenido que está ocupando tu almacenamiento interno, y cuando pulses en uno de estos tipos verás un desglose, como en las fotos o las aplicaciones. Si pulsas en una de las apps, tendrás las opciones de desinstalarla o borrar el caché.

Y en un iPhone, tienes que entrar en los ajustes y pulsar en el apartado General. Allí, pulsa en la opción de Almacenamiento del iPhone, y entraras a una pantalla en la que vas a poder ver en detalle qué aplicaciones están ocupando más espacio. Aquí, si pulsas en una app verás un informe detallado del espacio que gastan, y podrás desinstalarla. También podrás activar un automatismo para desinstalar automáticamente las apps que no utilizas.

Android te lo pone todavía más fácil

Y si tienes un móvil Android, enhorabuena, porque la aplicación de Google Files tiene una pestaña de Limpiar que te va a facilitar al máximo el proceso de liberar espacio con métodos comunes que no afecten demasiado a como usas el móvil. Son varias opciones, y en cada una de ellas solo tienes que pulsar en su botón para ejecutarlas.

Por ejemplo, la aplicación te va a permitir eliminar archivos basura, que son archivos temporales de aplicaciones que ya no se necesitan y pueden haberse quedado en algún sitio de tu memoria. También tiene opciones para eliminar fácilmente capturas de pantalla antiguas o archivos descargados, todo sea por ponértelo fácil con cosas que es casi seguro que no vas a necesitar.

Además, algunos móviles Android tienen una ranura para tarjetas microSD, aunque no todos. Estos módulos te permiten introducir tarjetas de almacenamiento extra, al que vas a poder mover elementos para liberar la memoria principal, o donde vas a poder almacenar más cosas que quieras llevar en el móvil contigo.

Borrón y volver a empezar

Y si todos estos pasos te dan pereza, no quieres estar buscando archivos sobrantes, y si eres una persona que simplemente prefiere tomar decisiones más rotundas, otra opción es la de restablecer por completo tu móvil y dejarlo como recién comprado, algo que puedes hacer tanto en Android como en iOS. Eso sí, recuerda hacer antes una copia de seguridad.

Aquí, debes tener en cuenta que cuando estés configurando desde cero el móvil, se te preguntará si quieres restablecer la copia de seguridad que tengas en los servidores de Google o Apple. Esto te ayudará a volver a instalar todas las aplicaciones que tuvieras instaladas, aunque también tendrás la opción de no recuperarla y realmente ir instalando una a una solo las aplicaciones que necesites en este momento. Una manera de hacer limpieza.