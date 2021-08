Amazon Fotos: qué es, qué ofrece y cómo usar la alternativa a Google Fotos de Amazon

Vamos a explicarte qué es y qué ofrece Amazon Fotos, el servicio de almacenamiento fotográfico en la nube de Amazon. Amazon Fotos es una de las mejores alternativas a Google Fotos para los usuarios suscritos a Amazon Prime, y que se caracteriza por permitirte subir fotos de forma ilimitada y con su calidad original, aunque también tiene algún punto en contra en lo referido a subir vídeos.

Vamos a empezar explicándote de forma sencilla qué es exactamente Amazon Fotos. Luego, pasaremos a decirte qué ventajas ofrece para que decidas si te convence, y terminaremos con los enlaces de descarga para poder descargar sus aplicaciones y subir tus fotos.

Qué es Amazon Fotos

Amazon Fotos es uno de los servicios incluidos en la suscripción de Amazon Prime, lo que quiere decir que si ya estás pagando por este servicio premium de Amazon, además de las ventajas en las compras y servicios como Prime Video, también podrás acceder a este otro servicio fotográfico mientras mantengas tu suscripción.

Amazon Fotos es una de las mejores alternativas a Google Fotos, sobre todo desde que Google ahora ha hecho que tengas que pagar por el almacenamiento que ocupan las fotos. Amazon Fotos también es de pago, pero a cambio de esta suscripción tienes más ventajas en el ecosistema de Amazon, y también algunas ventajas en el almacenamiento de fotos respecto a otras alternativas.

Amazon Fotos es un servicio de almacenamiento en la nube para tus fotos y vídeos. Esto quiere decir que puedes subir tus fotos y vídeos a los servidores de Amazon, y que estos quedarán vinculados a tu cuenta de cliente. Con esto, podrás acceder a estas fotos y vídeos siempre que quieras y desde cualquier dispositivo.

Las fotos las vas a poder subir desde diferentes dispositivos, ya que este servicio tiene varias aplicaciones tanto para móviles como para ordenador. Con la app móvil, podrás hacer que todas las fotos que saques con tu dispositivo se vayan subiendo automáticamente, y con la de PC también podrás tener sincronizadas carpetas concretas para subir todas las fotos y vídeos. Además, también hay una versión web desde la que subir archivos puntuales.

Qué ofrece Amazon Fotos

Amazon Fotos ofrece almacenamiento ilimitado para todas las fotos que quieras subir. Estas fotos se almacenan en su calidad original, tal y como las tienes en el móvil o en el ordenador, y sin ningún tipo de compresión. Si subes una foto de 108 megapíxeles que pese 50 MB, la foto que tendrás almacenada en el servicio será de 108 megapíxeles y pesará 50 MB.

Además, Google Fotos también admite archivos en formato RAW, que suele ser más pesado, pero que es el que utilizan los profesionales y en el que se guardan las fotos de las cámaras fotográficas y de algunos móviles en los que se configure almacenarlas en este formato.

Una vez tienes subidas las fotos, Amazon Photos es capaz de detectar y agrupar las caras de diferentes personas para que puedas etiquetarlas, tal y como pasa en Google Fotos. Además, también agrupa las fotos por geolocalización, de manera que puedes ver etiquetas con todos los sitios en los que has estado y has sacado fotografías, así como de todos los años en las que las has sacado.

Además de esto, Google Fotos también tiene un motor de búsqueda para encontrar fotos basándose en el reconocimiento facial o en los datos EXIF. Esto quiere decir que puedes buscar un nombre y verás las fotos de esta persona si la has etiquetado, o buscar un lugar y poder ver todas las fotos que sacaste allí.

Otra curiosidad que ofrece es un añadido llamado Álbum familiar. Con él, puedes crear un álbum donde meter fotos e invitar a hasta cinco personas para que puedan subir sus fotos también en este álbum. Tampoco habrá ningún tipo de límite para que estas personas suban todas las fotos que quieran.

El único límite que existe es a la hora de subir tus vídeos. Los usuarios Prime que accedan a este servicio, tienen un máximo de 5 GB para subir sus vídeos, lo que quiere decir que si además de fotos sueles grabar muchos vídeos quizá no tengas suficiente. En este caso, podrás ampliar tu almacenamiento para vídeos, obteniendo 100 GB de almacenamiento por 2 euros al mes adicionales.

Más allá de lo que ofrece para tener tus fotos en la nube, Amazon Fotos también te permite utilizar tus fotos de forma sencilla en los dispositivos de Amazon. Por ejemplo, las tabletas Amazon Fire tienen un acceso directo a ellas desde que las configuras, y también puedes usarlas en las pantallas de los Amazon Echo Show, para usar estas fotos como fondos de pantalla.

Cómo subir tus fotos a Amazon Fotos

Para subir tus fotos a Amazon Fotos, solo tienes que descargar la aplicación del servicio en tu ordenador o móvil. Una vez lo hagas, en el proceso de configuración podrás elegir el archivo interno del PC cuyas fotos quieres sincronizar, o si quieres que el carrete de fotos de tu móvil se sincronice automáticamente. Estas son las aplicaciones que tienes disponibles de Amazon Photos: