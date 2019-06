Fire 7, análisis: mucho margen de mejora pero no a este precio tan bajo

Cuando uno piensa en un tablet Android barato pero solvente para lo básico, la gama Fire de Amazon está claramente en las primeras posiciones. El nuevo Fire 7 (2019) ha renovado ligeramente el interior manteniendo el precio de partida de 69 euros, una cifra que, como hemos comprobado en nuestro análisis en Xataka, no nos permite exigirle mucho más a este tablet barato de Amazon.

Fire 7, ficha técnica

Arrancamos nuestra review del nuevo Fire 7 de Amazon con la ficha técnica del tablet:

Amazon Fire 7 (2019) Dimensiones 192 x 115 x 9,6 milímetros Peso 286 gramos Pantalla 7 pulgadas Resolución 1.024 x 600 píxeles (unos 171 ppp) Procesador Quad core a 1,3 GHz Tarjeta gráfica Mali-450 MP RAM 1 GB Memoria 16 GB / 32 GB (expandible hasta 512 GB) Software Fire OS Cámaras Trasera de 2 megapíxeles con grabación de vídeo HD de 720p, frontal VGA Batería Autonomía máxima aproximada: 7 horas (según fabricante) Precio 69,99 euros

De la ficha técnica del Fire 7 lo más relevante en esta renovación está del lado de la capacidad de la memoria interna, que ahora parte de 16 GB en el modelo más asequible, justo el doble que en la generación anterior. Era algo más necesario que esperado.

También se ha mejorado el procesador pero no se ha tocado la cantidad de memoria RAM, que sigue siendo de solo 1 GB, algo que cada vez tiene menos sentido.

Diseño básico con predominio de marcos

La renovación del Fire 7 no ha sido completa en esta primera mitad de 2019. El interior se ha mejorado pero el exterior prácticamente se mantiene intacto de la generación anterior. Ahí encontramos por ejemplo unos marcos tremendos para un producto de este tipo en 2019, lo que hace que el tablet más barato y básico de Amazon no sea todo lo compacto que su diagonal le permitiría.

¿Veis los marcos?

Esos marcos tan anacrónicos no deben enturbiar el buen desempeño a nivel de acabado que ha hecho Amazon. No nos estamos refiriendo a detalles finos ni tan siquiera a los materiales empleados, plástico en todos lados, sino al hecho de que esa construcción es robusta y fiable, De batalla. Tanto que con los precios de las fundas oficiales de Amazon, del orden de los 25 euros, completar con accesorios de protección este tablet parece una decisión difícil.

El atractivo de nivel visual viene del lado de los colores de la trasera de policarbonato ... cuando estén disponibles. El morado, verde o azul todavía no se pueden comprar en Amazon España, así que hay que conformarse con el sobrio y básico negro.

En mano el Fire 7 sigue siendo bastante cómodo. El agarre es adecuado, admitiendo sujetarlo con una sola mano gracias a su reducida anchura. El peso, de menos de 300 gramos, hace que no canse apenas su uso con una sola mano, pero si le unimos un grosor de casi 1 cm, resulta algo tosco para su apariencia .Eso sí, cabe casi en cualquier sitio. Es una buena opción como tablet para leer contenido en movilidad si no queremos hacerlo en un smartphone de gran diagonal.

Las conexiones físicas son tan básicas como el diseño del tablet y no hay un reparto uniforme. Los controles físicos están todos en el marco superior. Allí encontramos los botones de encendido y volumen, así como el puerto de auriculares y el microUSB para la carga. ya en el marco derecho, arriba del todo, está la ranura para tarjetas microSD, la cual no necesita de herramienta para su apertura.

Pantalla justa para todo

Teniendo de nuevo como punto de partida el precio de 69 euros, la pantalla del Amazon Fire 7 no permite excesivas alegrías. Estamos ante un panel IPS de 7 pulgadas con buenos ángulos de visión pero una resolución de 1024x600 píxeles, lo que deja una densidad alejada de los 200 ppp. No hay excesivos problemas para leer contenidos, algo a lo que ayuda la polarización dedicada para ello que ha introducido Amazon, pero no esperes la nitidez de un smartphone o tablet de más nivel.

La reproducción de color tampoco es su punto fuerte, así que no es conveniente que te fies mucho de la representación en el panel, que peca de tonos en general algo apagados.

El brillo, inferior a los 400 nits, permite una visualización justa en exteriores pero incluso en interiores hay que mantenerlo casi siempre a un nivel bastante alto para tener una experiencia satisfactoria, lo que como veremos afecta negativamente a la autonomía.

De las opciones de la pantalla hay que detenerse algo en el filtro de luz azul, que queda tremendamente exagerado en la calidez pese a la regulación que admite. Nosotros no lo hemos podido mantener activo para leer por mucho que lo hemos intentado pero que exista es un buen detalle.

La experiencia básica con la pantalla se acompaña de otra experiencia elemental a nivel de sonido. Como hemos indicado hay un solo altavoz que nos ofrece un sonido algo plano pero con potencia suficiente para este precio. Pero no esperes ni graves ni agudos definidos. Para pasar el rato y poco más.

Ese altavoz está colocado en el marco del lateral izquierdo, en la parte inferior, una zona que, si mantenemos el tablet sujeto con una sola mano, es habitual que acabemos tapando. Al menos ya no está en la parte trasera, donde era mucho más probable que tapáramos ese sonido. Mejor es la experiencia con los auriculares ya que por suerte el Amazon Fire 7 mantiene el puerto de auriculares.

Rendimiento justo, autonomía escasa

La renovación más importante del nuevo Fire 7 de Amazon está en sus entrañas. Para empezar tenemos un mejorado procesador que mantiene los cuatro núcleos a 1.3 GHz que nos ha ofrecido el rendimiento esperado por un procesador justo y limitada cantidad de memoria RAM, de solo 1 GB a estas alturas.

En la prueba sintética GeekBench hemos obtenido una puntuación de 643 puntos en el test Single-Core y 1919 en el multi-Core.

Esas discretas cifras en los benchmarks se corroboran en la experiencia diaria con el tablet de Amazon. Todas las acciones parece que van ralentizadas respecto a la experiencia con modelos de gama media o incluso smartphones muy discretos. El giro automático de pantalla, abrir o cerrar aplicaciones, trabajar con multitarea o incluso moverse por la interfaz lleva aparejado algo de lag.

Incluso la escritura en el teclado en pantalla es algo confusa porque, a pesar de que la misma tiene una buena respuesta táctil y no fallamos, la réplica en pantalla de lo que vamos escribiendo no es inmediata. También sufre de calentamiento temprano a poco que empecemos a exigirle al tablet.

La memoria interna base ahora es de 16 GB, un paso importante pero todavía escaso para un equipo que tiene altas pretensiones de consumo de contenidos. Si lo haces vía streaming y no vas a tener muchos juegos, puede ser aceptable. Si su objetivo es rellenarlo de vídeos o descargar desde servicios de streaming para ver offline, encontrarás dificultades. Una opción es contar con tarjetas microSD, pero ya es un gasto extra y no muy cómodo.

Si con el rendimiento no hay mucho margen de maniobra, lo mismo ocurre con la autonomía. La batería, sin especificar capacidad, es bastante limitada. Amazon nos promete 7 horas para un uso mixto donde predomina la reproducción multimedia, pero nuestra experiencia rebaja bastante esas cifras.

Tanto rendimiento como especialmente la autonomía sufren en este tablet asequible de Amazon

Si nos ceñimos a la reproducción de contenido y algo de navegación web, un uso muy habitual para este tipo de tablet, nosotros hemos obtenido una media inferior a las 5 horas. Cuando hemos recurrido a juegos básicos, esa autonomía ha sido inferior. Aquí hay que tener en cuenta que con esta pantalla hay que mantener el brillo a un nivel alto para tener una experiencia satisfactoria.

La baja autonomía no se ha podido contrarrestar con una carga rápida. Aquí se mantiene el puerto microUSB y cargador de 5W, lo que nos da para más de tres horas y media por carga completa del tablet.

Software pensado para consumo de contenidos

El Amazon Fire 7 llega al mercado con la base de la versión 7 de Android. En realidad poco lo podremos apreciar pues Amazon coloca su propia versión basada en el sistema operativo. La interfaz está dividida en secciones asociadas a contenidos principalmente de las tiendas de Amazon. Si estás en su ecosistema te encontrarás muy integrado.

Para ser productivo y salir del consumo de contenidos con Netflix o Amazon Prime, este tablet Fire 7 no sirve

En Fire OS encontramos navegador propio, así como aplicaciones para correo, gestión de archivos o reproducción de contenido. Y los ajustes básicos del sistema operativo.

Lo que no encuentra uno en este tablet de Amazon es lo habitual en el ecosistema Android. No hay aplicaciones por defecto de Google, ni tan siquiera la del Gmail o Youtube, ni tampoco la tienda Play para descargarlas. Esto significa que, o te conformas con las que Amazon propone en su propia tienda para sustituirlas, o te enfrascas ya en instalación de APK que no siempre suelen funcionar. Porque gestionar correo o ver vídeos de Youtube en el navegador no es una experiencia que recomendemos más que para una emergencia.

Un extra interesante del nuevo modelo 2019 del Fire 7 es que, pese a su precio asequible, viene con Alexa integrado para poder ser usado solo llamándolo. Actualmente el asistente de Amazon pasa por uno de los más competitivos del mercado y este tablet es un buen comienzo para posteriormente, si nos gusta la experiencia, dar el salto a un Echo. En cuestión de hacer dinero, Amazon no deja puntada sin hilo.

Sin embargo, la funcionalidad de Alexa en este tablet Fire no está disponible todavía en España, veremos si acaban activándola porque sería un excelente valor a añadir.

Amazon Fire 7, la opinión y nota de Xataka

Tras analizar la nueva tablet barata Fire 7 de Amazon, las carencias o limitaciones de este tablet Android son más evidentes que sobre el papel. Están principalmente del lado del rendimiento, autonomía y hasta pantalla.

Sin embargo, Amazon le coloca un precio que hace muy complicado buscar alternativas si tienes claro para qué puede servir este dispositivo, que no es otra cosa que consumo de contenidos y juego ocasional. Ideal pues como tablet de batalla, para niños o de consulta/lectura puntual sin gastar más de lo imprescindible.

7 Diseño6,75 Pantalla6 Rendimiento7 Software7,5 Autonomía7,5 A favor Ligera y compacta para manejarla con una sola mano y llevarla a todos lados

Robusta y resistente

Relación calidad/precio si no buscas nada más completo En contra Los marcos son enormes

Rendimiento muy justo principalmente por la memoria RAM

Experiencia multimedia justa tanto por resolución de pantalla como por calidad de sonido



El tablet ha sido cedido para la prueba por parte de Amazon. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.