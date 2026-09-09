iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 y macOS 27: fechas de lanzamiento y modelos de iPhone, iPad, Apple Watch y Mac compatibles

Vamos a decirte las fechas de lanzamiento de iOS 27, iPadOS 28, watchOS 27 y macOS 27, las próximas versiones de los sistemas operativos de Apple para sus iPhone, iPad, Apple Watch y Mac. Después de varias semanas de versiones beta, ya llega la hora para la final.
También vamos a decirte los dispositivos compatibles para cada nueva versión. Con esto, además de la fecha también podrás saber si tu móvil, tablet, reloj u ordenador de Apple va a recibir la actualización.
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Lanzamiento de iOS 27 e iPhones compatibles
iOS 27 será lanzado el 14 de septiembre de 2026, el próximo lunes. Estará disponible en todos los modelos de iPhone que soportan iOS 26, por lo que si tienes la anterior versión del sistema también recibirás la nueva.
Estos son los iPhone compatibles con iOS 27:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro y Pro Max
- iPhone 12 e iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro y Pro Max
- iPhone 13 e iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro y Pro Max
- iPhone 14 e iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro y Pro Max
- iPhone SE (2ª y 3ª gen)
- iPhone 15 e iPhone 16 Plus
- iPhone 15 Pro y Pro Max
- iPhone 16, iPhone 16e, e iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro y Pro Max
- iPhone 17 e iPhone 17e
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro y Pro Max
Lanzamiento de iPadOS 27 e iPads compatibles
iPadOS 27 será lanzado el 14 de septiembre de 2026, el próximo lunes. No tendrá soporte para algunos modelos más antiguos de iPad, pero mantendrá una buena lista de dispositivos compatibles.
Estos son los iPad compatibles con iPadOS 27:
- iPad Air 4, iPad Air M2 y posteriores
- iPad (9ª gen o posteriores)
- iPad Pro 11 pulgadas (2ª gen o posteriores)
- iPad Pro 12,9 pulgadas (4ª gen o posteriores)
- iPad Pro (M4 y posteriores)
- iPad mini 6 y posteriores
Lanzamiento de watchOS 27 Apple Watches compatibles
Apple Watch 27 será lanzado el 14 de septiembre de 2026, el próximo lunes. Sin embargo, en este caso sí que deja fuera varios modelos de Apple Watch en su compatibilidad.
Estos son los Apple Watch compatibles con watchOS 27:
- Apple Watch Series 9 y posteriores
- Apple Watch SE (3ª gen)
- Apple Watch Ultra 2 y posteriores
Lanzamiento de macOS 27 Golden Gate y Macs compatibles
macOS 27 Golden Gate estará disponible el 14 de septiembre del 2026 junto al resto de nuevas versiones de sistemas operativos. Solo va a llegar a los Mac que tienen procesadores Apple Silicon, marcando el fin de la era de los Macs con procesadores de Intel.
Estos son los Mac compatibles con macOS 27:
- MacBook Air (M1 o posteriores)
- MacBook Pro (M1 o posteriores)
- Mac mini (M1 o posteriores)
- Mac Studio (todos los modelos)
- iMac (2020 y posteriores)
- MacBook Neo (2026)
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