Por primera vez, el iPhone más caro no es el mejor iPhone

Como cada septiembre, Apple ha presentado sus nuevos iPhone. Sin embargo, a diferencia de otros años, los modelos Pro no han estado acompañados por un iPhone base más barato. Era una estrategia muy asentada que se rompe este año debido a las condiciones del mercado, pero los iPhone 18 Pro no llegan solos, sino acompañados por el iPhone Duo.

Tras años rumoreado, por fin tenemos el iPhone plegable al alcance y llegará el próximo 18 de septiembre para romper con otra tradición en la compañía: el iPhone más caro (porque el Duo costará 2.339 euros) no será el mejor iPhone.

Rompiendo las reglas. Antes de entrar en harina, conviene recordar de dónde viene esta correlación. Desde el iPhone 6S Plus, el modelo más grande de cada generación empezó a diferenciarse del pequeño no sólo por el tamaño de pantalla o la batería, sino por llevar cámaras adicionales que el modelo base no tenía. El iPhone 7 tenía una cámara y el 7 Plus añadía un teleobjetivo 2x, por ejemplo.

Con la llegada de la categoría Pro Max, ese patrón se reforzó y era ese modelo el que estrenaba el sensor principal más grande y el teleobjetivo más avanzado con distancias focales mayores. Había otras ventajas como pantallas más brillantes en ocasiones y más batería, pero generación tras generación, el iPhone más caro era siempre el mejor. No el mejor para cada usuario (para mí dejó de serlo hace tiempo), pero sí por prestaciones. También era el más caro y, en el caso del 18 Pro Max, hablamos de 1.619 euros.

Concesiones y vuelta al pasado. Con el iPhone Duo cambian las tornas. La primera renuncia está en la cámara. El sistema fotográfico del plegable se queda en dos sensores traseros de 48 megapíxeles: uno para el principal, otro para el teleobjetivo. Sigue la dinámica de los iPhone no Pro y confían en el 2x híbrido para ofrecer esa tercera focal, pero es la primera vez que el iPhone más caro no incluye un zoom óptico real. En este sentido, es un evidente paso atrás y una concesión que otras marcas no hacen. Incluso Samsung, cuyos plegables no son los mejores para hacer fotos (ahí las marcas chinas lideran claramente), incluye un teleobjetivo de verdad.

La segunda concesión es que renuncia a algo que llevamos dando por sentado años y que es comodísimo en el día a día: Face ID. Para ello, recupera el sensor Touch ID en el lateral, al más puro estilo iPad, y la ausencia se explica con los mismos motivos que la ausencia del telefoto: espacio interno muy reducido que se necesita para otras cosas. También por funcionalidad para no sacrificar pantalla externa.

Ahora bien, es extraño porque en el iPhone Air del año pasado sí vimos Face ID, por lo que no debería ser un problema para Apple introducir el sistema 3D en un cuerpo tan delgado.

La bisagra es el elemento clave y el que más se va a mirar con lupa

Caro por otros motivos. Evidentemente, la ingeniería aquí está en otro lado. Es invisible, de hecho. Hablamos de la bisagra y la propia pantalla flexible, un mecanismo extremadamente importante en un plegable y algo que, incluso con generaciones de experiencia, vemos que sigue fallando en la competencia. Habrá que ver cómo envejece el iPhone Duo, pero es evidente que la bisagra y el pliegue de la pantalla son los elementos a los que Apple más atención ha prestado a la hora de diseñar el dispositivo porque sabe que es el elemento más frágil y del que todo el mundo estará pendiente.

Los rumores y filtraciones apuntan a que ha sido algo particularmente difícil de diseñar y fabricar, prestando una atención especial a la zona central en la que se dobla. Ese pliegue es algo con lo que los plegables llevan generaciones batallando y, aunque realmente en el día a día es algo que no se nota tanto, desde ciertos ángulos sí puede ser visible. Además, es un punto claro de rotura y en Wallapop se ven muchos plegables con pocos meses a sus espaldas que, precisamente, tienen algún desperfecto en esa zona central.

La cámara principal del iPhone 18 Pro tiene apertura variable, algo de lo que carece el Duo

El Pro aún más diferenciado del resto. Pero mientras el plegable recorta en algunos apartados para que el precio no se vaya aún más, el Pro sigue a lo suyo y, de hecho, este año han introducido novedades muy interesantes. Por ejemplo, una cámara principal con apertura variable que no es la primera vez que se ve en un teléfono (y que tiene una utilidad cuestionable en lentes y sensores tan pequeños), pero que veremos cómo se aprovecha cuando hagamos el análisis.

Pero... Al final, cuando hablamos de "mejor iPhone", hablamos en términos objetivos de potencia, batería, brillo de pantalla o sistema fotográfico. Sin embargo, no siempre lo más potente es lo mejor. Ya digo que para mis condiciones, el Pro Max hace tiempo que dejó de ser el mejor modelo y aposté por un iPhone 16 que me cuesta cambiar.

Por tanto, aunque el iPhone Duo no sea el mejor iPhone, para alguien que consuma mucho contenido o que use mucho la multitarea, es el iPhone perfecto. Siempre que no quieras salir del ecosistema para probar otros plegables que sí son más ambiciosos en ese apartado fotográfico, claro.

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