Una bodega de vino del siglo XVIII aparece escondida bajo una antigua granja de un priorato en El Bierzo

Unas obras de restauración han destapado, bajo el suelo de una vieja granja monástica de El Bierzo, una bodega de vino que llevaba más de dos siglos escondida. Hasta aquí, nada sorprendente. Lo irónico es que sucede mientras el edificio se rehabilitaba para darle un uso completamente distinto al que tuvo en origen. Y ahora hay que trasladarlo todo.

Tres tinos y una moneda. En la Granja de Santullano, una parcela de 13 hectáreas en San Esteban de Valdueza, término municipal de Ponferrada, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León ha confirmado que la estructura corresponde a una antigua bodega vinculada al priorato religioso que ocupó el lugar siglos atrás. El edificio había pasado por varios dueños tras su desamortización en 1835 y subasta pública.

Y dentro de la bodega han aparecido tres grandes tinos, usados para elaborar y almacenar vino, junto a piezas de loza. La pieza que fecha todo el conjunto es una moneda de cuatro maravedís acuñada en 1775, bajo el reinado de Carlos III. Con ese dato, los arqueólogos sitúan el uso de la bodega entre el siglo XVIII y la primera mitad del XIX.

Documentar antes de desmontar. Patrimonio autorizó retirar la estructura, pero con una condición estricta: planos, fotografías y fotogrametría completa antes de mover una sola piedra. Así que a este pueblo al oeste de la comarca, famoso por su puente de San Lázaro, se han desplazado los especialistas para elaborar el registro e integrarlo después en un espacio expositivo, con paneles o recursos audiovisuales. Objetivo: que la historia del priorato no desaparezca junto con sus muros.

De monasterio a finca de recreo. La granja llegó a venderse en el mercado inmobiliario por 470.000 euros, rebajados de los 750.000 iniciales: 2.000 metros cuadrados construidos, 15 habitaciones, capilla propia y hectáreas de prados y bosque. Ahora la promotora es Pescaderías Coruñesas S.L., que tramita ante el Ayuntamiento de Ponferrada una autorización de uso excepcional en suelo rústico para restaurar la bodega histórica y levantar estancias complementarias.

El concejal de Medio Rural de Ponferrada, Iván Alonso, lo describió como "proyecto estrella de recuperación paisajística e histórica en la Tebaida Berciana" y descartó explícitamente que vaya a convertirse en alojamiento turístico, con un beneficio añadido en la prevención de incendios de la zona.

La Tebaida que le da nombre. El término tiene su razón de ser: esta franja de los Montes Aquilanos concentra tanta vida monástica altomedieval que los cronistas la bautizaron como una Tebaida española, en eco de los desiertos egipcios donde nació el monacato cristiano. Aquí fundó San Fructuoso, en el siglo VII, el monasterio de San Pedro de Montes, el mismo que San Fructuoso fundó en el siglo VII y el monje San Genadio restauró en el año 895. El conjunto, con el cercano Valle del Silencio y el pueblo de Peñalba de Santiago, está declarado Paisaje Pintoresco y Bien de Interés Cultural.

Vino con dos milenios de ventaja. El Bierzo cultiva viñedo desde época romana, mucho antes de que existiera cualquier priorato. La Denominación de Origen Bierzo se reconoce oficialmente el 11 de noviembre de 1989, con sus dos variedades estrella, mencía y godello, y hoy reivindica la mayor densidad de viñedo viejo del mundo en sus 2.854 hectáreas registradas. La DO Bierzo, que este año espera una vendimia "larga" y temprana —la más precoz desde que hay registros— aspira a entre 8 y 10 toneladas de uva, más pequeña por el calor del verano pero en "estado sanitario perfecto" y de alta calidad.

Y mientras tanto, en La Llanada. La misma reunión de la Comisión de Patrimonio despachó otro expediente berciano: el informe arqueológico de la ampliación del polígono industrial de La Llanada, entre Ponferrada y Congosto. La prospección, realizada en junio de 2026 sobre terrenos de San Miguel de las Dueñas, no localizó ningún resto arqueológico. Vía libre, por tanto, para que la ampliación siga adelante sin más trámites de patrimonio entre medias.

Imágenes | Noticiero de Valdefrancos

En Xataka | Hace 2.600 años cuatro etruscos fueron enterrados en Roma. Y hoy los arqueólogos han encontrado un tesoro gracias a ellos



