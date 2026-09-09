Vuelta al cole con hasta un 36 % de descuento en portátiles: así es la nueva promo de ASUS para renovar equipo este septiembre

Septiembre es un mes para volver a la rutina, no importa si es a la del trabajo o a la del estudio. Para ambas cosas, tener un ordenador portátil es algo que nos puede venir genial y puede que sea momento de renovar nuestro viejo equipo. ¿Estás buscando cambiar tu viejo portátil? Entonces, quizás encuentres lo que busques en las ofertas de la vuelta al cole de ASUS.

ASUS Vivobook S14 PVP en ASUS — 899,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

La tienda oficial de esta marca tiene disponibles un buen montón de equipos rebajados, aunque solo hasta el próximo 30 de septiembre. Lo bueno no es solo el descuento (que también, de hasta el 36 %), sino que podemos encontrar todo tipo de ordenadores: desde modelos económicos a equipos profesionales, pasando por equipos gaming. Además, haciéndonos miembros de ASUS, tendremos ofertas especiales y con el cupón 'BIENVENIDA10' tendremos un 10% de descuento adicional.

A continuación, cinco portátiles muy variados que nos parecen muy interesantes:

ASUS ProArt P16 (H7606) por 4.999,99 euros, un equipo espectacular con una RTX 5090 pensado para profesionales y creadores de contenido.

por 4.999,99 euros, un equipo espectacular con una RTX 5090 pensado para profesionales y creadores de contenido. ASUS Vivobook S14 (S5452) por 899,99 euros, ordenador ligero de 14 pulgadas que es perfecto para ir a clase.

por 899,99 euros, ordenador ligero de 14 pulgadas que es perfecto para ir a clase. ASUS Vivobook 15 (F1504) por 599,99 euros, una opción económica que es ideal para ofimática y tareas sencillas.

por 599,99 euros, una opción económica que es ideal para ofimática y tareas sencillas. ROG Strix G18 (G815) por 2.199,99 euros, un portátil gaming de 18 pulgadas con una de las tarjetas gráficas de última generación de NVIDIA.

por 2.199,99 euros, un portátil gaming de 18 pulgadas con una de las tarjetas gráficas de última generación de NVIDIA. ASUS TUF Gaming F16 (FX608) por 1.249,99 euros, ordenador gaming más económico pensado para jugar a 1440p.

ASUS ProArt P16 (H7606)

El primero de los portátiles es un ProArt P16, un equipo orientado a profesionales o creadores de contenido que necesitan un equipo potente para trabajar en cualquier parte. Su hardware es espectacular: monta una RTX 5090, un procesador Ryzen AI 9 HX 370, 64 GB de memoria RAM LPDDR5x y 2 SSD de 2 TB. Todo redondeado por una pantalla OLED de 16 pulgadas con 120 Hz y resolución WQUXGA (3.840 x 2.400 píxeles). Su PVP es 5.499 euros, pero está rebajado hasta los 4.999,99 euros.

ASUS ProArt P16 PVP en ASUS — 4.999,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ASUS Vivobook S14 (S5452)

Pasamos ahora a un Vivobook S14, un ordenador que encaja muy bien con estudiantes o personas que necesitan algo ligero para moverse cómodamente con él a todas partes. Es un portátil de 14 pulgadas que apenas pesa 1,25 kg con chasis metálico y que monta en su interior un procesador Intel Core 7 350, 16 GB de RAM LPDDR5X y un SSD de 256 GB. Su pantalla, aunque de una diagonal contenida, tiene buena resolución (1.920 x 1.200 píxeles) y cuenta con tratamiento antirreflejos. De 999 euros está rebajado hasta los 899,99 euros.

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ASUS Vivobook 15 (F1504)

Para usuarios que buscan un equipo económico para tareas del día a día o para estudiar, este ASUS Vivobook 15 es una opción muy interesante. Es algo más pesado que el anterior (1,70 kg), pero viene con una pantalla de 15,6 pulgadas con resolución Full HD y tratamiento antirreflejos. En su interior, hay un procesador Intel Core 5 320, 16 GB de memoria RAM DDR5 y un SSD de 512 GB. Tiene un descuentazo: de 899,99 euros pasa a 599,99 euros.

ASUS Vivobook 15 PVP en ASUS — 599,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ROG Strix G18 (G815)

Vamos ahora con el primero de los dos ordenadores gaming de esta selección con este ROG Strix G18, un modelo de 18 pulgadas. Su pantalla, que tiene una resolución 2.5K (2.560 x 1.600 píxeles), cuenta con una tasa de refresco de 240 Hz. Esta se complementa muy bien con su tarjeta gráfica, una RTX 5060 de NVIDIA que nos permitirá jugar a un muy buen nivel durante años gracias al DLSS. Además, cuenta con procesador Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB de memoria RAM DDR5 y un SSD de 1 TB. De 2.299 euros pasa a costar 2.199,99 euros.

ROG Strix G18 PVP en ASUS — 2.199,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ASUS TUF Gaming F16 (FX608)

Para terminar, tenemos este ASUS TUF Gaming F16, equipo que tiene un descuento de 150 euros y que se queda en 1.249,99 euros. Este utiliza la misma tarjeta gráfica que el anterior (una RTX 5060), pero reduciendo su diagonal hasta las 16 pulgadas, lo que también hace que sea más fácil de mover de un sitio a otro. Tiene 16 GB de memoria RAM DDR5, 512 GB de SSD y su procesador es un Intel Core i7-14650HX.

ASUS TUF Gaming F16 PVP en ASUS — 1.249,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | ASUS

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