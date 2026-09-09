El bajón de las 15h no es culpa tuya: la ciencia explica por qué tu cerebro se apaga cada tarde

El mayor delito de los teleoperadores que te llaman para venderte sus productos no es que insistan mucho o que a veces hagan caso omiso a la Lista Robinson. Lo peor es que muchos te llaman en pleno bajón fisiológico. A las 3 de la tarde, cuando tienes todas las guardias bajas porque lo único que quiere tu cerebro es dormir. ¿Casualidad? No lo creo. Pero dejando eso a un lado, el tema del bajón de las 15 es de lo más curioso. Aún es de día. El Sol está en todo lo alto del cielo, pero nuestros ritmos circadianos flojean. Sentimos la necesidad imperiosa de echar una siesta para poder subsistir. Si no, convertimos al café en nuestro mejor amigo. ¿Pero a qué se debe todo esto? Lo cierto es que es importante saberlo, ya que entenderlo nos puede ayudar a prevenirlo en la medida de lo posible.

El modelo de los dos procesos. Nuestra capacidad para mantenernos despiertos o con sueño depende de algo conocido como modelo de dos procesos. Este consta, como su propio nombre indica, de dos procesos que ocurren simultáneamente. Por un lado, cuando nos despertamos, nuestro cerebro empieza poco a poco a acumular adenosina, una molécula que influye en la sensación de somnolencia. Si esta actuase por sí sola, iríamos acumulando cada vez más sueño desde que abrimos los ojos por la mañana. Pero generalmente esto no es así. Una vez que tomamos el café del desayuno y entramos en el mundo, pasamos unas cuantas horas bastante activos. Siempre que hayamos descansado bien, claro.

Si la adenosina no hace de las suyas es gracias a un segundo proceso guiado por los ritmos circadianos. Estos se regulan generalmente a través de la luz, de manera que cuando es de día nos mantenemos despiertos y a medida que se hace de noche vamos aumentando la somnolencia. En esto último entra en juego la melatonina, que se une a toda esa adenosina acumulada, llevándonos directos a la cama. Hasta aquí todo bien, ¿pero cómo no consiguen los ritmos circadianos frenar el bajón de la tarde si a esa hora es totalmente de día?

Picos y valles. La adenosina aumenta de forma lineal, pero los ritmos circadianos no evolucionan en línea. Existen picos y valles en los que nos mantenemos más o menos alerta. Concretamente, tras despertar por la mañana, la somnolencia disminuye durante 1–2 horas (nos espabilamos). Se mantiene relativamente baja durante la mañana, pero a primera hora de la tarde , entre las 13 y las 15 más o menos, aparece un repunte de somnolencia: el bajón de las 15. Después, a última hora de la tarde, el ritmo circadiano vuelve a impulsar la alerta y nos sentimos más despiertos otra vez, incluso a veces más que a mediodía. Ya cerca de la hora de acostarnos, la somnolencia sube de golpe, porque se va la luz y se libera melatonina. Es cuando más sueño tenemos y percibimos que ha llegado la hora de dormir.

La comida también influye en el bajón de las 15. Hay estudios que demuestran que, en realidad, no es necesario haber comido para experimentar el bajón de las 15. Sin embargo, sí que parece que, al comer mucho, el efecto se intensifica. Aunque los motivos no están claros, la profesora de anatomía de la Universidad de Bristol Michelle Spear explica en un artículo para The Conversation que podría deberse al sistema de orexinas del cerebro. Este es un sistema regulado desde el hipotálamo, que ayuda a mantener la vigilia y es sensible a señales metabólicas, como el consumo de glucosa. Por eso, cuando se detecta un aumento en los niveles de glucosa, podría inhibirse temporalmente esa estimulación de la vigila y favorecerse el sueño.

Puedes hackearlo… un poquito. Normalmente, intentamos luchar contra el bajón de las 15 a golpe de café o té, pero desgraciadamente no es la mejor solución. La cafeína bloquea temporalmente los receptores de adeonsina, pero esta sigue acumulándose, de modo que, cuando pasa el efecto, nos llevamos el tortazo igual. Además, no hace nada contra el propio bajón de los ritmos circadianos. Por eso, la mejor opción, según explica también Spear, es jugar con la luz. Es cierto que a las 3 de la tarde es de día, pero si estamos encerrados en casa o la oficina puede que no percibamos la luz natural, que es la que estimula la vigilia en los ritmos circadianos. Por eso, esta científica recomienda abrir las ventanas y buscar la luz natural y, si no es posible, usar luz artificial con un alto componente azul, que imite la luz natural del día. Otra opción es una siesta cortita, de unos 10 minutos, al principio de la tarde, pero eso no siempre es posible.

Beber café no es la mejor solución

Con todo esto, los teleoperadores seguirán siendo un incordio, pero al menos tendremos un poco más de energía para enfrentarnos a sus llamadas. Vale, no es la única razón por la que el bajón de las 15 es molesto, pero de alguna manera tenía que empezar el artículo.

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