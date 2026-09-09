Unas imágenes por satélite han revelado un complejo desconocido en Neom. Es tan lujoso que solo puede ser para una persona

Lo último que supimos sobre Neom era posiblemente lo que más se alejaba del ambicioso proyecto que tiene entre manos Arabia Saudita. La propuesta de ciudad futurista no se tratará exclusivamente de hoteles de lujo y rascacielos futuristas. Habrá mucho más, entre otras cosas, un acuerdo para convertirse en un espacio puntero para la IA. Lo último: un complejo tan exclusivo y desconocido que solo puede ser para una persona.

Un lujoso complejo palaciego. El megaproyecto Neom, la ambiciosa iniciativa de alrededor de 2 billones de dólares de Arabia Saudita para transformar su economía y posicionarse como un referente global en tecnología, innovación y turismo, volvió a ser noticia tras la difusión, en marzo de 2025, de imágenes satelitales que revelaban una arquitectura desconocida: la construcción de un fastuoso palacio en la costa del Mar Rojo.

Captadas por la empresa de tecnología satelital Maxar Technologies y publicadas en un documental del medio Business Insider, las imágenes muestran un complejo exclusivo con playas privadas, extensos jardines, un campo de golf y hasta 10 helipuertos.

Solo puede ser para una persona. Tal y como apuntaba el medio, este palacio apunta claramente a una más que posible residencia: la del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Además, aunque desde el proyecto nadie ha hablado de esta arquitectura, los planos satelitales coinciden con los datos previos reportados por Reuters en 2018, cuando en los albores del proyecto se mencionaba la adjudicación de los primeros contratos para construir hasta cinco palacios reales en la región, aproximadamente a 170 kilómetros de Tabuk.

Neom: un megaproyecto con claros y oscuros. Lo hemos contado en varias ocasiones. Neom es el pilar central del plan de modernización de Mohammed bin Salman, diseñado para diversificar la economía saudita y reducir su dependencia del petróleo. Y de todas las iniciativas, su propuesta más audaz es The Line, esa ciudad vertical de 170 kilómetros de largo, concebida como un modelo futurista de urbanización sostenible.

Con todo, el proyecto ha enfrentado desafíos financieros, controversias ambientales y preocupaciones por derechos humanos (incluso se ha hablado de muertes). Originalmente programado para completarse en 2030, el PIF (fondo soberano saudí) detuvo formalmente las obras de The Line el 16 de septiembre de 2025, en espera de una revisión estratégica. Una auditoría interna filtrada al Wall Street Journal en marzo de 2025 reveló que completar The Line según su diseño original costaría unos 8,8 billones de dólares y no estaría lista hasta 2080. El objetivo de población para 2030 se ha recortado primero a 300.000 habitantes y, más recientemente, a apenas 100.000. El PIF ya ha asumido una amortización de 8.000 millones de dólares en el proyecto.

Un príncipe y su estilo de vida. Contaban también en el medio que el príncipe Mohammed bin Salman es conocido por su lujoso estilo de vida y su costosa cartera de propiedades. Entre sus adquisiciones más destacadas figuran un château en el sur de Francia valorado en 300 millones de dólares y un superyate de 400 millones de dólares, reflejando el nivel de opulencia con el que se relaciona su figura.

La construcción del palacio en Neom, por tanto, parece encajar dentro de este patrón de grandes inversiones personales en medio de un proyecto nacional colosal.

Neom: entre la ambición y la realidad. En definitiva, el faraónico proyecto representa el intento más ambicioso de Arabia Saudita por redefinir su futuro económico y su imagen global. Sin embargo, las dificultades en su ejecución, la falta de inversiones extranjeras y las preocupaciones sobre su impacto ambiental y social ponen en entredicho su viabilidad en el corto plazo.

La revelación del palacio privado dentro del megaproyecto solo añade más interrogantes sobre la verdadera naturaleza de Neom o, como mínimo, deja alguna duda razonable: ¿estamos ante un paso hacia ese futuro del reino que se publicita, o un símbolo de excesos y megalomanía en medio de un plan de lo más incierto?

Una versión de este artículo se publicó en marzo de 2025

Imagen | Maxar

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