Con siete años de actualizaciones, el Galaxy S26 es de los mejores móviles compactos que hay (y más, a este precio)

No a todo el mundo le gustan los móviles grandes. Hay quien prefiere tener un móvil compacto, de esos que se manejan muy bien con una sola mano. Si buscas uno así y quieres que tenga Android como sistema operativo, el Galaxy S26 de Samsung es una de las mejores opciones este 2026. Especialmente, con este precio que tiene en Powerplanet: cuesta 739 euros.

Con siete años de actualizaciones y mucha IA

Estamos ante uno de los precios más bajos que ha tenido este móvil, el más económico de los Galaxy S26 de Samsung. Se trata de la versión del mismo con 256 GB de almacenamiento (la cual también cuenta con 12 GB de RAM). Cabe señalar que Powerplanet tiene envío gratis en 24 horas a partir de 50 euros, por lo que lo recibiremos rápido en casa.

Como hemos dicho más arriba, este S26 es un móvil muy compacto: apenas tiene 7,2 centímetros de grosor y pesa solo 167 gramos. Eso no quita que tenga una muy buena pantalla de 6,3 pulgadas con resolución Full HD+, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 2.600 nits.

El Galaxy S26 utiliza como procesador el Exynos 2600 de Samsung, el primero en fabricarse con litografía de 2 nm de la compañía. No llega al rendimiento del Snapdragon 8 Elite Gen 5 que monta el Galaxy S26 Ultra, pero cumple con nota en todo tipo de tareas. Además, tiene un sistema de triple cámara muy versátil, siete años de actualizaciones y muchas herramientas de IA de la mano de Gemini y Galaxy AI.

⚡ EN RESUMEN: oferta del galaxy s26 ✅ LO MEJOR Ligero y muy manejable: Pesa muy poco y tiene un chasis delgado. Para manejarlo con una sola mano es una delicia.

Pesa muy poco y tiene un chasis delgado. Para manejarlo con una sola mano es una delicia. Sobresaliente a nivel de software: Tiene siete años de actualizaciones y One UI, una de las mejores capas personalizadas de Android que hay. ❌ LO PEOR Ay, la carga rápida: Solo ofrece 25 W de carga por cable, una cifra corta hoy en día para un móvil de este rango de precio. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android compacto, con buen rendimiento, años de soporte y un sistema de cámaras versátil. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres apostar por un móvil con una pantalla más grande o directamente buscas un teléfono que tenga mayor bateria y/o carga rápida.

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Imágenes | Álvaro García M. en Xataka, Samsung

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