Qué es la Lista Robinson y cómo apuntarte a ella para evitar la publicidad no deseada

Vamos a explicarte qué es y cómo apuntarte a la Lista Robinson, un sistema con el que se te intenta dar una protección contra la publicidad no deseada. Se trata de una lista en la que te puedes apuntar para pedir no recibir más llamadas comerciales no solicitadas ni otros tipos de spam.

En la práctica, tenemos la percepción de que estar apuntados a esta lista no sirve de mucho, ya que en la mayoría de casos las llamadas siguen llegando. Sin embargo, ha habido sanciones de hasta 10.000 euros para empresas que han llamado a personas que estaban registradas en ella y han reclamado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Qué es la Lista Robinson

La Lista Robinson es un servicio de publicidad personalizada completamente gratuito para cualquier ciudadano español, aunque en el caso de las empresas sí tienen un precio de inscripción. Su objetivo es evitar que se le envíe publicidad a los usuarios que se hayan decidido inscribir en ella.

Esta lista está regulada a través de varias leyes como es la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, así como toda la normativa referente a telecomunicaciones y comercio electrónico. Y es que la propia ley lo dice, los usuarios tienen derecho a no recibir llamadas automáticas y oponerse a las mismas según el artículo 48 LGT, así como el artículo 21 RGPD.

La Lista Robinson comenzó a funcionar en 1993, centrándose por aquel entonces en evitar la publicidad no deseada por correo postal. Pero con la llegada de Internet y los diferentes métodos publicitarios que nos encontramos en esta nueva era, el servicio dio el salto a los correos electrónicos, SMS, MMS y llamadas telefónicas.

La Lista Robinson está gestionada en España por la empresa Adigital, que es la Asociación Española de la Economía Digital, que con ella busca el equilibrio entre el derecho a la protección de datos y el legítimo tratamiento de los mismos. Vamos, que la gestión de tus datos para enviarte publicidad debe conciliarse con el respeto a aquellas personas que quieran que sus datos sean protegidos.

¿Sirve de algo esta lista?

Siendo honestos, el hecho de suscribirte a esta lista no significa que vas a dejar de recibir publicidad inmediatamente de todas las empresas, aunque debería. Eso hace que algunas personas tengan la falsa impresión de que no sirve para nada registrarse, aunque realmente no es así.

Todas las empresas que quieran enviar publicidad están obligadas a consultar esta base de datos y otras similares, para no enviar publicidad ni hacer llamadas publicitarias a las personas que están inscritas en ella.

Por lo tanto, esto quiere decir que estar apuntado en la Lista Robinson te permitirá denunciar a las empresas que se salten la ley y sigan llamándote y enviándote publicidad pese a haberte registrado. Esto es algo que muchas personas no hacen, pero hay empresas que se han visto con multas de 10.000 euros por enviar publicidad a los usuarios inscritos.

Cómo apuntarte a la Lista Robinson

Para registrarte en la Lista Robinson, tienes que entrar a su web oficial, cuya dirección URL es Listarobinson.es. Cuando estés dentro, tienes que pulsar en el botón de Apúntate en la lista para iniciar el proceso. Al hacerlo, podrás apuntarte a ti mismo o a otra persona, aunque en este caso te diremos el procedimiento para apuntarnos nosotros mismos.

Irás a una página en la que tienes que rellenar tus datos personales reales, incluyendo tu DNI, nombre y apellidos, y correo electrónico y número de teléfono. También tendrás que establecer una contraseña para crear una cuenta de usuario. También tendrás que solucionar una operación matemática simple para demostrar que eres humano, aceptar los términos y pulsar en Apuntarse.

Tras apuntarte, se te va a enviar un correo electrónico para activar tu cuenta. Por lo tanto, tienes que entrar en la dirección de correo que hayas establecido, y pinchar en la dirección de verificación. Esto te llevará de vuelta a la web con la sesión iniciada, aunque podrás volver cuando quieras e iniciar sesión con el correo y contraseña elegidos.

Cuando entres en la página principal habiendo iniciado sesión, podrás ver una pantalla con varias opciones. En ellas puedes añadir una dirección postal, email o número de teléfono donde no quieras recibir publicidad. Además, también tendrás una opción para incluir los SMS publicitarios y que no te lleguen.

También tienes una sección de Sectores, donde puedes especificar los sectores comerciales de los que no quieres recibir publicidad, en el caso de que haya alguno de ellos que sí te interese.