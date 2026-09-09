Solo dos de cada diez españoles creen que los impuestos son justos: el debate no es cuánto se paga sino quién parece escaquearse

Hay una pregunta que casi nadie contesta igual pero que casi todos tienen clara: ¿los ricos pagan realmente los impuestos que les corresponde? La respuesta mayoritaria en España lleva años siendo la misma. Spoiler: la mayoría de los españoles cree que no.

Cada verano el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pregunta a miles de españoles qué piensan de sus impuestos. La última encuesta de Opinión Pública Y Política Fiscal (XLIII), retrata un país que se siente exprimido por los impuestos y que, además, desconfía de que todos paguen la parte que les corresponde.

¿Hacienda somos todos? Los datos recogidos por el CIS apuntan a que solo el 20,4% de los españoles cree que Hacienda aplica un reparto justo y progresivo en el que las personas con mayor patrimonio aporten más que el resto.

En cambio, el 77,2% de los encuestados piensa que existe un desequilibrio impositivo entre el 1,1% más rico y el resto de la población. Esta percepción apenas ha cambiado en los últimos dos registros. En 2024, un 19,2% veía justo el reparto y un 78,2% no lo veía así.

Es decir, los datos indican que llevamos tres años con ocho de cada diez personas convencidas de que Hacienda no trata igual a todos los contribuyentes, y ni las reformas fiscales aplicadas a impuestos como el de Patrimonio, cedidos a las comunidades, pero "puenteado" por el Gobierno para garantizar su cobro han logrado cambiar esa percepción.

Se paga mucho o se paga poco: según el año. En 2025 la sensación de pagar demasiados impuestos marcó su máximo. Un 48,4% de los encuestados pensaba que estaba pagando muchos impuestos, frente al 43,5% que lo pensaba en 2024. Un año después, en 2026, el dato ha bajado hasta el 43,7%. Es decir, la sensación sube y baja según el año, pero el histórico nunca cae por debajo del 40% de los encuestados con la sensación de estar pagando demasiados impuestos.

Los datos de retorno de impuestos recogidos por la OCDE en 2025 ayudan a poner este sentir popular en contexto. La presión fiscal española alcanzó el 36,7% del PIB en 2024. Ese porcentaje queda por encima de la media de los países ricos que se sitúa en el 34,1%, aunque se mantiene lejos de Francia (43,5%) o Dinamarca (45,2%). Aun así, el CIS recoge que un 36,3% cree que en España se pagan más impuestos que en Europa, casi el mismo porcentaje que hace dos años.

Nueve de cada diez se huelen la picaresca fiscal. El 89,3% de los encuestados cree que en España hay mucho o bastante fraude fiscal. El histórico de la encuesta muestra que esta cifra se ha mantenido en torno al 89% desde 2024 casi sin moverse. La Agencia Tributaria recuperó 18.928 millones de euros en actuaciones de control durante 2025.

"Hacienda no busca fraude. Busca incoherencias", aseguraba el ex inspector de Hacienda y consultor fiscal Emilio Baena en su perfil de LinkedIn. Un 33,8% cree que el principal efecto del fraude es la injusticia de que unos tengan que pagar lo que otros (probablemente con más recursos) están dejando de pagar.

Cuando el CIS pregunta por qué se ocultan ingresos, un 20,2% de los encuestados culpa a los que más tienen. Casi tanto como el 21% que apuntaba a que los sueldos eran demasiado bajos para soportar el pago de más impuestos y hay que buscar otras opciones para financiar los servicios públicos.

Los servicios que se quedan cortos. El malestar de la población se incrementa cuando, pese a los esfuerzos fiscales de la mayoría, se hace notorio que los impuestos no se destinan a servicios que realmente les afecta en su vida diaria.

El 89% de los españoles cree que se destina poco dinero público a vivienda. Un 79% opina lo mismo de la financiación de la sanidad pública y un 78,3% cree que no se está destinando lo suficiente a ciencia y tecnología. En el lado contrario, un 23,1% piensa que se destina demasiado presupuesto a defensa.

Dar más de lo que se recibe. Los registros de 2026 indican que el 57,5% de los españoles cree que recibe menos de lo que paga en sus impuestos, mientras que el 40,5% considera que los servicios que recibe de la Administración pública es, más o menos, lo que paga. El histórico de datos nos deja una tendencia a la baja en esa cuestión ya que en 2024 el porcentaje de personas que consideraba que pagaba más de lo que recibía era del 60% y en 2025 del 62,1%.

Los datos recogidos por el CIS nos muestra una realidad indiscutible: a un 35,7% de los contribuyentes, la Declaración de la Renta les sale a pagar, mientras que al 59% de quienes la presenta la Renta le sale a devolver.

Quién parece escaquearse de verdad. Hacienda ha ido cerrando ese hueco entre percepción y realidad de lo que se paga y lo que se recibe, al menos con las grandes fortunas. En 2022, solo el 27,6% de los patrimonios superiores a 30 millones de euros pagaba el Impuesto de Patrimonio. Un año después, con el nuevo impuesto a las grandes fortunas en marcha, la cifra subió casi al 99%. El debate fiscal español gira menos en torno a cuánto se paga y más en torno a quién se libra de pagar impuestos.

El 82,6% de los españoles está de acuerdo con la frase "engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos". Asumiendo el pago de impuestos como una vía directa para pagar los servicios públicos. El 70,1% de los españoles preguntados pide recaudar sobre todo con impuestos directos (tipo IRPF) según su renta y riqueza, mientras que el 24,4% prefiere que se realice con impuestos indirectos (como el IVA) que afectan a todo el mundo por igual.

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