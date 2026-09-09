Del chip M4 al nuevo chip M6 de Apple: hacemos un repaso por todos los equipos que los llevan (y dónde comprarlos más baratos)

Aunque todavía no están disponibles, los nuevos Mac Mini han estrenado un nuevo procesador: el chip M6. Este es el primer chip de 2 nanómetros que utiliza Apple en sus dispositivos, pero ¿en qué se traduce eso? O más bien, ¿qué diferencias hay con respecto a los anteriores chips M? Por eso mismo, en este artículo vamos a ver las principales diferencias entre esta nueva generación y las dos anteriores.

Las tres últimas generaciones de chip M de Apple, frente a frente

Apple ha ido refinando sus procesadores para hacerlos más rápidos y eficientes, pero los cambios no solo se limitan a eso. Evidentemente, hay más chips M antes, pero para esta comparativa vamos a centrarnos únicamente en tres procesadores: los chips M4, M5 y el nuevo chip M6 que, de momento, solo está presente en el Mac Mini.

Chip M4: un chip estrenado en un iPad Pro

El chip M4 se estrenó en un iPad Pro y, de hecho, una de sus novedades era que estaba diseñado para la pantalla Tandem OLED de dicha tablet. Es un procesador fabricado mediante la segunda generación del procesado de 3 nanómetros que puede tener hasta 10 núcleos de CPU repartidos entre cuatro de rendimiento (pensados para las tareas más exigentes) y seis de eficiencia (para trabajos menos pesados, consumiendo menos energía).

La GPU del mismo cuenta con 10 núcleos y, además, el procesador cuenta con una Neural Engine de 16 núcleos, que está pensada para realizar determinadas operaciones de inteligencia artificial. El mismo cuenta con un ancho de banda de 120 GB/s.

Además, también tenemos el chip M4 Pro y el chip M4 Max. El primero de ellos tiene 14 núcleos de CPU, 20 núcleos de GPU y llega hasta 273 GB/s de ancho de banda. La versión Max va un paso más allá en todo: 16 núcleos de CPU, 40 núcleos de GPU y un ancho de banda de 546 GB/s.

Chip M5: la llegada de los Neural Accelerator

Entre el chip M4 y el chip M5 se mantienen los 3 nanómetros, por lo que en ese sentido no hay un cambio enorme entre ambos. Ahora bien, hay diferencias importantes que merece la pena señalar, empezando porque este procesador incorpora un Neural Accelerator dentro de cada núcleo de su GPU. ¿Y eso qué implica? Que esta parte de la CPU no solo se encarga de los gráficos, sino que también influye en determinados cálculos de inteligencia artificial. En ese sentido, los equipos con este procesador ejecutan modelos de IA local más rápido que el chip M4.

La CPU del mismo puede llegar también hasta los 10 núcleos (cuatro de rendimiento y seis de eficiencia), aunque esta es un 15 % más rápida según Apple. El mismo mantiene los 16 núcleos de Neural Engine del chip M4, aunque con mayor rendimiento y eficiencia. Además, su ancho de banda crece hasta los 153 GB/s.

Junto a este, también debemos mencionar a sus hermanos mayores, más orientados a usuarios profesionales o que buscan el mejor rendimiento posible. El chip M5 Pro llega a 18 núcleos de CPU y a 20 de GPU, mientras que el chip M5 Max puede tener hasta 32 núcleos de GPU. Nos dejamos fuera de esta comparativa el chip M5 Ultra, que se puede configurar con hasta 32 núcleos de CPU y GPU de hasta 80 núcleos. Así queda, además, su ancho de banda y el máximo de memoria RAM que pueden soportar cada uno:

Chip M5 Pro : 307 GB/s de ancho de banda y hasta 64 GB de RAM.

: 307 GB/s de ancho de banda y hasta 64 GB de RAM. Chip M5 Max: 460 GB/s de ancho de banda y hasta 128 GB de RAM.

Chip M6: el primer chip de 2 nm de Apple

El nuevo chip de Apple que, como hemos dicho, se va a estrenar en un iPad Mini, es el primer procesador de 2 nanómetros que utiliza la compañía. El cambio de litografía hace que los transistores del procesador sean más pequeños, lo que permite colocar más de ellos. Eso, en la práctica, se traduce en una mayor eficiencia energética, mejor rendimiento y menor generación de calor.

Este procesador rompe también la tendencia de los anteriores en los núcleos de su CPU, que ahora son 12. En este caso, están repartidos de la siguiente forma: 2 supernúcleos, 4 núcleos de rendimiento y 6 núcleos de eficiencia. Según Apple, eso implica que este nuevo procesador ofrece el rendimiento de un solo núcleo más rápido del mercado.

La GPU de este procesador también aumenta hasta los 12 núcleos, colocando en cada uno de ellos un Neural Accelerator. Otra novedad de este procesador frente a los anteriores es que tiene dos Neural Engine de 16 núcleos en lugar de uno solo, lo que hace que este procesador ofrezca mejor rendimiento en tareas de IA que generaciones anteriores. Su ancho de banda, por cierto, llega hasta los 170 GB/s.

Estos son todos los equipos donde los podemos encontrar

Ahora que ya hemos visto las diferencias principales entre estos procesadores de Apple, vamos a ver de forma muy esquemática tres puntos para cada uno de ellos: qué equipos los llevan, para qué usuario son más adecuados ahora mismo y dónde los podemos encontrar al mejor precio.

Chip M4

¿Qué equipos los llevan? : MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, iMac, iPad Pro e iPad Air.

: MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, iMac, iPad Pro e iPad Air. Lo compraría si : buscase gastar lo menos posible, puesto que es el procesador que lleva más tiempo en el mercado. Ideal para ofimática, navegación, edición de vídeo ocasional y uso para el día a día.

: buscase gastar lo menos posible, puesto que es el procesador que lleva más tiempo en el mercado. Ideal para ofimática, navegación, edición de vídeo ocasional y uso para el día a día. Mejor precio y dónde comprarlos: actualmente, es complicado encontrar stock de estos equipos, incluso si buscamos reacondicionados (salvo el iMac, disponible por 1.819 euros). Sí que hemos encontrado un MacBook Air de 15 pulgadas por 1.405 euros, un Mac Mini por 874 euros y un MacBook Pro por 1.662 euros.

MacBook Air M4 de 15 pulgadas (256 GB de almacenamiento) Reacondicionados PVP en Back Market — 1.405,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Chip M4 Pro y Max

¿Qué equipos los llevan? : MacBook Pro, Mac Mini y Mac Studio

: MacBook Pro, Mac Mini y Mac Studio Lo compraría si : fuese un profesional que necesita mucha potencia para tareas pesadas como edición de vídeo en 4K y mi objetivo fuese ahorrar, puesto que estos equipos llevan más tiempo en las tiendas.

: fuese un profesional que necesita mucha potencia para tareas pesadas como edición de vídeo en 4K y mi objetivo fuese ahorrar, puesto que estos equipos llevan más tiempo en las tiendas. Mejor precio y dónde comprarlos: ocurre lo mismo que con el anterior, aunque en este caso no hemos encontrado nada. Solo los compraríamos si hubiera una diferencia muy grande con respecto a los modelos con chip M5 Pro y Max.

Chip M5

¿Qué equipos los llevan? : MacBook Air, MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro (2025).

: MacBook Air, MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro (2025). Lo compraría si : quisiera un equipo ahora mismo, puesto que no hay disponible todavía ningún equipo con chip M6. Mejor rendimiento en edición de fotografía y vídeo, así como en modelos de IA local.

: quisiera un equipo ahora mismo, puesto que no hay disponible todavía ningún equipo con chip M6. Mejor rendimiento en edición de fotografía y vídeo, así como en modelos de IA local. Mejor precio y dónde comprarlos: MacBook Air (1.329 euros en Amazon), MacBook Pro (1.999 euros en PcComponentes), iPad Pro (1.496,90 euros en Neobyte) y Apple Vision Pro, que ahora mismo no se puede comprar.

Chip M5 Pro y Max

¿Qué equipos los llevan? : MacBook Pro, Mac Mini y Mac Studio (solo el modelo Max)

: MacBook Pro, Mac Mini y Mac Studio (solo el modelo Max) Lo compraría si : fuese un usuario profesional, pero prefiriese un equipo más actual independientemente de su precio.

: fuese un usuario profesional, pero prefiriese un equipo más actual independientemente de su precio. Mejor precio y dónde comprarlos: MacBook Pro con chip M5 Pro (2.699 euros en Amazon), MacBook Pro con chip M5 Max (4.849 euros en Apple), Mac Mini con M5 Pro (2.019 euros en Amazon).

Apple MacBook Pro de 14,2 Pulgadas portátil con Chip M5 Pro: Pantalla Liquid Retina, CPU de 15 núcleos y GPU de 16 núcleos, 24 GB Memoria unificada, 1 TB de SSD, Teclado español; Negro Espacial Hoy en Amazon — 2.699,00 € Apple — 2.949,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Chip M6

¿Qué equipo los lleva? : Mac Mini

: Mac Mini Lo compraría si : fuese un usuario que busca tener la última tecnología y, además, quiero un equipo compacto para trabajar en el día a día que no ocupe espacio en la mesa (puesto que de momento solo lo lleva el Mac Mini.

: fuese un usuario que busca tener la última tecnología y, además, quiero un equipo compacto para trabajar en el día a día que no ocupe espacio en la mesa (puesto que de momento solo lo lleva el Mac Mini. Mejor precio y dónde comprarlo: 1.069 euros actualmente en todas las tiendas.

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