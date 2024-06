MacBook Air Vs MacBook Pro: te explicamos cuál elegir

Apple ha completado su familia completa de ultrabooks con la integración de su nuevo chip M3. Los lanzamientos de sus diferentes modelos ha sido de manera escalonada, pero ya están todos para compararlos de tú a tú. En la comparativa que vamos a realizar, enfrentaremos al MacBook Air contra el MacBook Pro. El más "económico" contra su hermano mayor.



MACBOOK PRO M3 MACBOOK AIR M3 DIMENSIONES Y PESO 1,55 cm de alto por 31,26 cm de ancho y 22,12 cm de fondo; peso de 1,55 kg 304,1 x 215 x 11,3 mm 1,24 kilos PANTALLA Liquid Retina XDR retroiluminada por Mini-LED de 14,2 pulgadas, resolución nativa de 3.024 x 1.964 píxeles, brillo de hasta 1.600 nits en modo HDR, gama cromática amplia (P3), tecnología True Tone y tecnología ProMotion para tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz LED IPS de 13,6 pulgadas Resolución 2.460 x 1.664 píxeles 224 ppp 500 nits DCI-P3 True Tone CHIP Apple Silicon M3 de ocho núcleos y GPU de 10 núcleos. Trazado de rayos por aceleración de hardware. Neural Engine de 16 núcleos y 100 GB/s de ancho de banda de memoria Apple Silicon M3 CPU 8 núcleos GPU 8/10 núcleos Neural Engine 16 núcleos Ray Tracing por aceleración de hardware 100 GB/s ancho de banda de memoria RAM Y ALMACENAMIENTO RAM: 8, 16 o 24 GB

Capacidad: 512 GB, 1 o 2 TB RAM: 8, 16 o 24 GB unificada

Capacidad: 256, 512 GB, 1, 2 TB CÁMARA FaceTime HD a 1080p con procesador de señal de imagen avanzado con vídeo computacional FaceTime HD AUDIO Sistema de seis altavoces de alta fidelidad con cancelación de fuerza en los woofers.

Sonido estéreo amplio.

Compatibilidad con audio espacial al reproducir música o vídeo con Dolby Atmos en los altavoces integrados.

Audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza al usar AirPods.

Conjunto de tres micrófonos con calidad de estudio, alta relación señal/ruido y tecnología beamforming direccional

Toma para auriculares de 3,5 mm 4x altavoces Dolby Atmos Audio espacial 3x micrófonos beanforming CONECTIVIDAD WiFi 6E

Bluetooth 5.3

Dos puertos Thunderbolt/USB 4

Puerto HDMI

Ranura para tarjetas SDXC

MagSafe 3 MagSafe 3 Jack 3,5 mm 2x Thunderbolt 3/USB 4 WiFi 6E Bluetooth 5.3 BATERÍA Hasta 15 horas de navegación web inalámbrica Hasta 22 horas de reproducción de vídeo en la app Apple TV Hasta 15 horas de navegación Hasta 18 horas de vídeo en Apple TV

Comparativa de MacBook Air vs MacBook Pro, por apartados

Diseño

Más que la estética, que es bastante parecida entre ambos, la diferencia surge más por lo que cada usuario busque en un portátil. Para los que buscan ligereza y llevar el portátil como fiel acompañante en el trabajo, entonces el ideal es el MacBook Air por sus 1,24 kg, bastante más ligero que su hermano Pro.

En cambio, para quien priorice la potencia y una pantalla más completa por encima del peso, lo ideal será optar por el MacBook Pro. Aunque sigue siendo un ultrabook, cuenta con unas dimensiones algo más voluminosas.

Pantalla

MacBook Air M3

El MacBook Pro tiene pantalla Liquid Retina XDR Mini-LED de 14,2 pulgadas con tecnología ProMotion adaptativa de hasta 120 Hz, brillo máximo de 1.600 nits (HDR) y amplia gama cromática.

El MacBook Air, por su parte, dispone de una pantalla de tipo Liquid Retina de 13,6 pulgadas con resolución 2.460 x 1.664 píxeles, con panel LCD IPS, brillo de 500 nits, 60 Hz y tecnología True Tone.

Audio

Otra de las grandes diferencias, aunque el sistema de sonido en ambos sea de mucha calidad. El MacBook Pro tiene un sistema de seis altavoces de alta fidelidad con cancelación de fuerza en los woofers, mientras que la nueva versión del MacBook Air se mantiene en los cuatro altavoces, perdiendo en potencia de sonido.

Por qué elegir el MacBook Air

La versión de 2024 ha igualado fuerzas en el hardware con el chip M3

Más ligero y compacto

Más económico

Por qué elegir MacBook Pro

Pantalla con mejor panel, más nivel de brillo y tasa de 120 Hz

Mejor sistema de audio

Autonomía ligeramente más prolongada

Ahora que sabes la diferencia de especificaciones y con el presupuesto que tienes, ¿qué opción elegirías?

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Apple

En Xataka | Mejores ultrabooks (2024): cuál comprar y 10 portátiles ligeros recomendados desde 600 a 1700 euros

En Xataka | Mejores all in one: cuál comprar y ordenadores recomendados para toda la familia y profesional desde 600 euros