RayNeo GT y GT Max, análisis: llevar una pantalla gigante en el bolsillo empieza a tener mucho sentido

Meterle tecnología a las gafas de toda la vida se ha convertido en una obsesión reciente de muchas empresas, y estamos viendo opciones de todo tipo. Por un lado están las Vision Pro y similares, por otro las Meta Ray-Ban y sus rivales, pero es que además hay un tercer gran segmento que se sitúa a caballo de esos dos tipos de dispositivo y que proporciona algo muy práctico: un monitor gigante de bolsillo.

Las RayNeo GT y GT Max son precisamente la demostración de cómo está un mercado que no aspira a inundarnos de IA o de juegos de realidad virtual, porque la idea es tan simple como efectiva. Hemos probado ambos modelos durante unos días conectándolas a un MacBook Air M1, una Steam Deck y un Pixel 8 Pro y hemos podido comprobar hasta dónde funciona esa sala de cine privada y, por supuesto, cuál de las dos tiene más sentido para cada usuario. Vamos allá.

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Quieres una pantalla privada enorme para ver películas, jugar o trabajar sin cargar con un monitor.

Vas a utilizarlas con un portátil, Steam Deck, móvil compatible o el Pocket TV Pro.

El 3DoF y poder dejar una pantalla virtual anclada delante de ti te parecen más importantes que tener unas gafas conectadas independientes del dispositivo tipo RayBan Meta.

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Buscas unas gafas inteligentes autónomas e independientes: estas necesitan estar conectadas a otro dispositivo.

No quieres llevar un cable desde las gafas hasta el móvil, ordenador o reproductor.

Estás buscando unas gafas con las que poder "hablar".

Lo esencial en 30 segundos

Las RayNeo GT y RayNeo GT Max son prácticamente idénticas por fuera, pero por dentro hay diferencias sutiles pero que desde luego las diferencian claramente. Las GT utilizan una óptica Birdbath, pesan 68 gramos y ofrecen un campo de visión de 46º con una pantalla virtual que puede llegar a las 231 pulgadas. Las GT Max usan un nuevo sistema óptico llamado Peacock Optical Engine 3.0 Max, pesan 78 gramos y llevan el campo de visión hasta los 59º, lo que permite que la pantalla virtual puede llegar a las 307 pulgadas de diagonal según el fabricante.

Las dos tienen además algo que es casi más importante que esas especificaciones: un chip Zone 360 dedicado al seguimiento 3DoF. Gracias a ese chip podemos dejar la pantalla virtual fija en un punto del espacio, hacer que nos siga al mover la cabeza o usar un modo intermedio que trata de suavizar ese seguimiento.

Son además compatibles con multitud de fuentes USB-C DisplayPort, lo que permite usarlas directamente con equipos como un MacBook, una Steam Deck o móviles compatibles. Aquí, advertencia: nuestro Pixel 8 Pro no dio ningún problema, pero un Pixel 6a más modesto no detectó que podía proyectar la pantalla en las gafas porque no tiene soporte para los conocidos Alt Modes.

La pregunta importante no es por tanto si las GT Max son o no "mejores" que las GT. La cuestión es cuánto de diferencial es para nosotros tener un campo de visión mayor o más comedido.

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Nuestra experiencia con las RayNeo GT y GT Max

Ponérselas es como conectar un monitor que no ocupa sitio en la mesa. Es importante entender que estas gafas se limitan a recibir una señal de vídeo de otro dispositivo para proyectarla delante de nuestros ojos. Esa experiencia es muy clara al conectar las GT y GT Max a un MacBook Air M1, una Steam Deck o un Pixel 8 Pro, como hicimos en nuestras pruebas: bastaba conectar el cable USB-C incluido y activar la proyección en pantalla para tener ante nuestros ojos un monitor enorme, privado y funcional.

El cable está ahí, pero la comodidad es sorprendente. Prácticamente ni te enteras de que las llevas puestas porque son muy ligeras y cómodas, y aquí una nota personal: mi presbicia avanza inexorablemente, pero la experiencia con las gafas fue perfecta: al mostrarlo todo en una pantalla virtual enorme, el efecto lupa hace que todo se vea esstupendamente. El control de las opciones se realiza con tres botones de la parte inferior de la patilla izquierda y es realmente sencillo.

A la izquierda, las GT Max. A la derecha, las GT. Son prácticamente idénticas, aunque la montura es ligeramente distinta en una y otra.

Las GT Max son claramente más inmersivas. Los 59 grados de campo de visión de las GT Max se notan inmediatamente frente a los 46º de las GT. La imagen de las Max ocupa una parte mayor de nuestra visión, y eso se aprecia cuando por ejemplo estás jugando a un videojuego en la Steam Deck o estás viendo una película con las gafas conectadas al móvil, por ejemplo.

Pero las GT ofrecen una experiencia notable. Ese mayor campo de visión no es en absoluto un problema para disfrutar de la experiencia. Me recordó un poco a lo que ocurre con el mundo de las TVs físicas: una tele muy grande es fantástica y más inmersiva que otra un poco más pequeña, pero como no tienes las dos una al lado de la otra para comparar constantemente, no percibes la diferencia. Tener más campo de visión no es tan llamativo como esperaba.

E inmersión, lo que se dice inmersión... Al final la inmersión se ve perjudicada por algo muy simple: tienes las gafas y las pantallas bastante separadas de los ojos, así que ves muchas cosas de tu enorno "alrededor" de las gafas. Al trabajar, por ejemplo, eso viene bien porque puedes mirar de reojo el teclado de cara a cometer menos errores.

La tecnología 3DoF da flexibilidad. En anteriores modelos de las RayNeo no se ofrecía esta opción, pero gracias a 3DoF tenemos tres modos de funcionamiento: Follow, Steady y Pinned. Cada uno de ellos es interesante para un caso de uso particular, y es genial que podamos cambiar rápidamente entre uno y otro con el botón superior de la patilla derecha.

El Pocket TV Pro es un set-top-box Android TV de bolsillo que es necesario si además quieres disfrutar del soporte Dolby Vision o de la conversión SDR->HDR en las RayNeo GT/GT Max.

Pocket TV Pro como accesorio Dolby Vision. Para poder ver contenidos Dolby Vision tendremos que comprar el Pocket TV Pro (219 euros), versión mejorada de los anteriores "mini set top box" basados en Android TV que permiten no depender del móvil para ver contenidos en plataformas de streaming.

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Esa batería extra es otro reclamo interesante. Este periférico es interesante, pero es un cacharro más en el bolsillo y el móvil ya proporciona todo lo que hace este dispositivo salvo por el soporte Dolby Vision y la conversión de SDR a HDR, que también aporta mayor calidad a la imagen. Si no tienes un móvil compatible que soporte Alt Modes la cosa cambia y este pequeño es un valioso aliado.

Y la calidad de imagen, ¿qué? Los vídeos de YouTube pueden mostrarse algo más "difuminados", pero con contenido 4K por ejemplo el nivel de detalle es fantástico. El nivel de brillo es brutal, y en los ajustes es posible configurar varios niveles de zoom para aumentar o reducir el tamaño de la pantalla virtual. Nuestro consejo: ir al mínimo (85%).

Sonido decente, pero no espectacular. Los cuatro altavoces calibrados por Bang&Olufsen no están mal, pero el volumen no es especialmente alto y tampoco hay una sensación especial de sonido envolvente. Unos buenos auriculares independientes permiten ganar enteros a la experiencia.

Las gafas y las pantallas quedan a bastante distancia de la cara, lo que hace que uno pueda mirar de reojo a todas partes. Eso tiene una parte buena, pero también una mala (experiencia menos inmersiva).

Productividad en el avión garantizada (¡y privada!). Estas gafas, eso sí, son una bendición en espacios reducidos: si vamos de viaje en avión o tren, por ejemplo, podremos conectar las gafas al portátil y trabajar con él mucho mejor. La legibilidad de las tipografías es fantástica y aquí el modo "Pinned" es especialmente interesante.

Trabajar es (casi) un placer. Y tampoco apreciamos diferencias notabless entre las GT y las GT Max aquí. Otra ventaja clara de usar las gafas es que puedes tener la pantalla del portátil apagada mientras usas el "monitor externo" que proporcionan las RayNeo GT/GT Max, y eso significa que nadie puede echar un vistazo a eso en lo que estás trabajando o que estás viendo. Es una opción anticotillas absolutamente perfecta.

Jugar, otra experiencia notable. Como ocurre al ver una película o serie desde el móvil o al trabajar desde el portátil con esta pantalla de cine de bolsillo, la experiencia a la hora de jugar es también fantástica. Nosotros usamos las RayNeo GT y GT Max con una Steam Deck y la experiencia fue genial. Y de nuevo para gente con presbicia como yo, la pequeña pantalla de la Steam Deck o el móvil ya no es un problema.

Ficha técnica de las RayNeo GT y GT Max

RayNeo GT RayNeo GT Max Motor óptico Birdbath Peacok Optical Engine 3.0 Max Pantallas Micro-OLED SeeYa de 0,6" 1.920 x 1.080 (Full HD) 2D 120 Hz / 3D 60 Hz 336 nits (No fijado 1.200 nits) Micro-OLED SeeYa de 0,6" 1.920 x 1.080 (Full HD) 2D 120 Hz / 3D 60 Hz 336 nits (No fijado 1.200 nits) Campo de visión 46º 59º Pantalla virtual 136 / 201 / 231 pulgadas 227 / 267 / 307 pulgadas Escalado 85 / 100 / 115 % 85 / 100 / 115 % Seguimiento Zone 360 3DoF Modos: Steady, Pinned y Follow Zone 360 3DoF Modos: Steady, Pinned y Follow Audio Cuatro altavoces Ajuste B&O Audio espacial Whisper mode (modo susurro) Cuatro altavoces Ajuste B&O Audio espacial Whisper mode (modo susurro) Dolby Vision Con Pocket TV Pro (opcional) Con Pocket TV Pro (opcional) SDR a HDR Con Pocket TV Pro (opcional) Con Pocket TV Pro (opcional) Peso 68 g 78 g Lentes graduadas Accesorio incluido Accesorio incluido Conexión USB-.C DP Necesita soporte Alt Mode USB-.C DP Necesita soporte Alt Mode Batería N.d. N.d. Precio 339 euros 459 euros

RayNeo GT y GT Max, la opinión de Xataka

Las GT y GT Max cumplen lo que prometen: convertir tu portátil, móvil o consola en un reproductor de contenidos (o juegos) con una pantalla privada gigante. Y cuando uno las usa precisamente para eso, la idea funciona sorprendentemente bien y el soporte 3DoF aquí aporta un extra importante.

Las GT Max ganan a priori porque esos 59º de campo de visión, pero lo cierto es que la experiencia con las GT sigue siendo realmente destacable: si quieres ahorrar algo de dinero, no te perderás tampoco un salto increíble.

¿Te las recomiendo?

Sí, pero con una condición importante: hay que tener muy claro para qué queremos unas gafas de este tipo. No sustituyen al móvil, al portátil y tampoco a una TV en casa. Lo que hacen bien es permitirnos llevar a todas partes una pantalla enorme y privada que podemos conectar en segundos al dispositivo que ya tenemos.

Entre las dos elegiría las GT Max si el objetivo prioritario es lograr ese punto adicional de inmersión y vamos a usarlas de forma intensiva, pero para mucha gente creo que optar por el modelo base, las GT, puede ser más interesante si el uso va a ser más ocasional.

Imágenes | Xataka

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Estos dispositivos han sido cedidos para prueba por parte de RayNeo. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.