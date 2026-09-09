Siri AI aspira a convertirse en el asistente personal de IA que nos acompañe a todas partes. Y no tiene ninguna prisa por lograrlo

En Apple tienen claro que si hay un producto que sabe algo de ti, ese producto es tu móvil. Y eso hace que el iPhone se convierta en candidato perfecto para que saques más partido de la IA que se beneficia de todo ese conocimiento sobre ti. El mensaje es llamativo, pero en Apple la integración de IA en su móvil sigue siendo modesta y cautelosa con el nuevo iOS 27. Veamos por qué.

Buscando en todo lo que guardas en tu iPhone. Apple hablaba de que sus iPhone con la nueva Siri AI reciben 2.500 millones de peticiones al día por parte de los usuarios, que lo usan de diversas formas. Ese contexto personal permite que por ejemplo Siri AI sea una opción notable para encontrar datos que por ejemplo tenías almacenados en tus mensajes en el correo o en alguna aplicación de mensajería. Si habilitas ese acceso a esos contenidos, ese tipo de "búsqueda en tu contexto personal móvil" puede ser realmente útil.

Inteligencia visual. Otro de los elementos clave de Siri AI es la inteligencia visual que durante años llevamos conociendo en móviles Android con la célebre opción de Google Lens. Aquí Siri AI cuenta con acceso a la cámara para "ver lo que tu ves", reconocer eso que está viendo y actuar en consecuencia tras nuestra petición.

Siri AI quiere trabajar con todo tipo de apps. Una de las opciones destacadas que mencionaban los responsables de Apple era la de poder utilizar Siri AI en combinación con aplicaciones de todo tipo. Aquí la nota destacada no es que este sistema de IA funcione bien con las apps nativas de Apple (su correo o calendario) sino con todo tipo de apps que instales en tu dispositivo. Así, puedes pedirle que escriba un mensaje en WhatsApp o que mande un correo vía Outlook, por ejemplo, no que necesariamente lo haga con las apps propias de Apple para ese tipo de tareas. En Apple indicaron cómo en la actualidad Siri AI puede trabajar con 300.000 apps de la App Store.

Personaliza la voz de Siri AI. Una de las novedades de Siri AI es la capacidad de modificar el tipo de voz (con acentos distintos para idiomas, como el británico para el idioma inglés, por ejemplo), pero también el ritmo (pace) y expresividad con la que la voz sintética responde a nuestras peticiones.

Un nuevo y misterioso modelo de IA local. El dictado de voz es además más preciso que nunca, gracias en especial al nuevo modelo de IA interno que aporta ventajas en diversos escenarios, pero del que no han dado detalles. No ha habido mención sobre la alianza con Google y Gemini en este ámbito, así que los avances en cuanto a capacidad de ese modelo nativo, local y privado son de momento una incógnita.

Opciones extra. Este tipo de mejoras habilitan todo tipo de posibilidades, como por ejemplo "dictar" la creación de un atajo para una tarea específica o la capacidad de que durante una llamada de trabajo el móvil muestre información contextual relacionada con nuestro interlocutor.

Creatividad en imágenes. Ese nuevo modelo de IA local parece ser también el motor de las mejoras que afectan al Image Playground, el "nanobanana de Apple" que permite generar ahora imágenes más realistas y parece haber dejado atrás esa época en la que solo servía para crear imágenes infantiles y poco útiles en la mayoría de escenarios. Pero además la edición de imágenes se nutre de opciones útiles (aunque no novedosas) como la de su propio borrador mágico, la expansión de las imágenes (para rellenar de forma generativa lados de la imagen que no existían) o incluso alterar ligeramente la perspectiva de la cámara en las fotos.

España se queda sin Siri AI. Siri AI está disponible en inglés en beta, pero en octubre llegará el soporte para francés, japonés, coreano, portugués y español, pero hay de nuevo malas noticias para España y los países de la Unión Europea: Siri AI sigue sin estar disponible allí, y tampoco en China. Apple Intelligence sí lo estará en 16 idiomas, incluido el español o el chino, aunque China tampoco tendrá acceso a la plataforma de IA que por ejemplo sí podremos disfrutar en los Mac con macOS muy pronto.

En Xataka | Apple ha encontrado la forma perfecta de integrar el nuevo Siri AI en macOS: copiando lo que hace Claude Cowork