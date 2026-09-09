La apertura variable llega a la cámara de los iPhone 18 Pro y Pro Max. Así es como podremos sacarle partido

Ming-Chi Kuo, un analista especializado en la cadena de suministro que habitualmente está bien informado, nos lo anticipó en diciembre de 2024: Apple estaba trabajando en una cámara con apertura variable para sus iPhone 18 Pro. Aquel vaticinio se acaba de confirmar. Los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max son los primeros móviles de los de Cupertino equipados con una cámara principal con apertura variable, aunque no son en absoluto los primeros terminales que nos proponen esta prestación.

Samsung introdujo su sistema de apertura dual por primera vez en sus Galaxy S9 y S9+, que fueron presentados en febrero de 2018. Sí, hace nada menos que ocho años. Y Xiaomi implementó en su 14 Ultra lanzado en 2024 una solución de apertura variable mucho más sofisticada debido a que nos propuso un rango continuo entre aproximadamente f/1.63 y f/4.0. Apple se ha tomado con calma la integración de una cámara con apertura variable en sus móviles, pero ya la tenemos aquí.

Antes de meternos en harina os propongo que repasemos brevemente en qué consiste la apertura variable de una cámara. El diafragma es el mecanismo que determina cuánta de la luz recogida por la óptica va a incidir sobre la superficie del sensor. Se expresa en números f, de modo que una cámara con valor de apertura f/1.8 permite que pase más luz que otra con apertura f/4, por ejemplo. Cuanto mayor es el número, menos luz pasa. La mayor parte de las cámaras de los smartphones tiene una apertura fija, y tan solo algunas excepciones, como los móviles que he mencionado en el párrafo anterior, nos proponen una o varias cámaras con apertura variable.

Nuestras opciones creativas son lo que realmente importa

La cámara principal de los iPhone 18 Pro y Pro Max apuesta por un sensor de 48 megapíxeles, y, lo que en este artículo más nos importa, un diafragma físico con apertura variable constituido por seis láminas cortadas por láser y fabricadas en un compuesto polimérico, que, según Apple, son más finas que un cabello humano.

Durante la presentación la firma de la manzana ha confirmado que la apertura se ajusta automáticamente dependiendo de las condiciones de disparo. Esta es la teoría, pero lo más importante para nosotros, los usuarios, es saber qué impacto va a tener esta prestación en nuestra experiencia cuando tomamos fotografías, y, sobre todo, qué opciones creativas va a proponernos.

Esta prestación es especialmente importante en los retratos porque nos permite actuar sobre el 'bokeh' o desenfoque del fondo

El atractivo de una cámara con apertura variable no se limita solo a tomar fotos con más luz. Como hemos visto, un diafragma físico y variable controla la cantidad de luz que va a recibir el sensor, pero también determina la profundidad de campo, que es la región de la escena que va a quedar enfocada. Un diafragma muy abierto, y, por tanto, con un número f pequeño, mantendrá enfocada una región de la imagen más reducida que un diafragma más cerrado, y, por tanto, con un número f mayor.

Eso sí, como es lógico, con un diafragma más abierto el sensor recibirá más luz. Esta prestación es especialmente importante en los retratos porque nos permite actuar sobre el bokeh o desenfoque del fondo. Todavía no sabemos con precisión cómo podremos controlar este parámetro en los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max, pero confiamos en que el software de cámara nos lo ponga fácil. Os lo contaremos con todo lujo de detalles en cuanto tengamos la oportunidad de probarlo.

Imagen | Apple

No obstante, la posibilidad de cerrar el diafragma también es muy útil al tomar fotografías en espacios muy luminosos en los que necesitamos mantener velocidades de obturación adecuadas sin sobreexponer la imagen. Y no nos olvidamos del vídeo. Manipular físicamente la apertura al grabar vídeo nos permite adaptar la exposición de forma óptica y mantener una velocidad de obturación determinada. Esta posibilidad puede marcar la diferencia cuando nos estamos moviendo y pasamos de una zona oscura a otra iluminada o viceversa.

Sea como sea, no debemos pasar por alto que Apple ha confirmado durante la presentación que el diafragma será automático, lo que podría limitar las decisiones creativas que tomamos los usuarios. Ya veremos. Tener una apertura variable no nos garantiza un salto espectacular en la calidad de imagen. Su utilidad dependerá sobre todo del rango de aperturas que haya implementado Apple, de cómo gestione automáticamente el diafragma y de la integración con el procesamiento computacional.

Imágenes | Apple

En Xataka | Apple blinda la memoria NAND antes del lanzamiento del iPhone 18 Pro. Ni así asegura estar a salvo de los vaivenes del mercado

En Xataka | El mercado de los plegables lleva ocho años resolviendo problemas de ingeniería. Apple llega cuando los que quedan son comerciales