AliExpress comienza hoy nueva promo con cupones de hasta 60 euros: hay Nintendo Switch 2, móviles Xiaomi, relojes Garmin y más

Con la vuelta al cole, llega una nueva promo de AliExpress. Esta se llama Rebajas de otoño, viene con ofertas muy interesantes en tecnología, lo que nos abre una ventana para renovar dispositivos como móviles, tablets o incluso consolas. Para ello, tenemos varios cupones de descuento para aplicar que os detallamos a continuación.

Descuento compra mínima cupón 1 2 euros 18 euros FSES02 6 euros 45 euros FSES06 12 euros 89 euros FSES12 20 euros 159 euros FSES20 30 euros 239 euros FSES30 45 euros 355 euros FSES45 60 euros 479 euros FSES60

La promo estará disponible hasta el próximo 20 de septiembre a las 23:59 horas, aunque los cupones tienen un stock limitado y se irán gastando a medida que vaya pasando el tiempo. A continuación, os hemos hecho una selección de cinco ofertas todavía disponibles que nos parecen muy interesantes:

Reloj Garmin Forerunner 265 por 196,63 euros con el cupón 'FSES20', una opción top si buscas un reloj deportivo.

por 196,63 euros con el cupón 'FSES20', una opción top si buscas un reloj deportivo. Cámara DJI Osmo Action 4 por 155,11 euros con el cupón 'FSES20', una cámara de acción que graba a 4K/120 fps y es sumergible.

por 155,11 euros con el cupón 'FSES20', una cámara de acción que graba a 4K/120 fps y es sumergible. Nintendo Switch 2 por 363,50 euros con el cupón 'FSES45', gran precio para la consola híbrida de Nintendo.

por 363,50 euros con el cupón 'FSES45', gran precio para la consola híbrida de Nintendo. POCO X8 Pro 5G por 295,33 euros con el cupón 'FSES20', en su versión con 512 GB de almacenamiento.

por 295,33 euros con el cupón 'FSES20', en su versión con 512 GB de almacenamiento. Xiaomi Pad 8 por 284,47 euros con el cupón 'FSES20', una tablet ideal para la vuelta al cole.

Reloj Garmin Forerunner 265

Comenzamos por el Garmin Forerunner 265, un reloj deportivo que destaca por ofrecer hasta 13 días de autonomía. Es ideal para medir nuestros entrenamientos a la hora de correr, pero también cuando salgamos con la bici o para natación. Además, ofrece pagos móviles, lo que es muy útil. Lo tenemos disponible por 196,63 euros con el cupón 'FSES20'.

Cámara DJI Osmo Action 4

Si te gusta capturar tus escapadas o cuando sales a hacer deporte al aire libre, este DJI Osmo Action 4 te puede venir genial. Tiene un sensor de 1/1.3 pulgadas con apertura f/2.8, lo que hace que sea especialmente recomendable para grabar en entornos con poca luz. Además, graba en hasta 4K con 120 fps y es sumergible hasta los 18 metros sin necesidad de ningún accesorio extra. Cuesta 155,11 euros con el cupón 'FSES20'.

Nintendo Switch 2

Un dispositivo que repite en todas las promos de AliExpress y que es de los más populares es Nintendo Switch 2. La consola subió de precio oficialmente el pasado 1 de septiembre hasta los 499,99 euros en España, pero nos podemos hacer con ella en AliExpress por 363,50 euros con el cupón 'FSES45'. Mueve juegos a 4K cuando la conectamos a un televisor y tiene un catálogo de juegos que cada vez es mejor, especialmente con exclusivos como el remake de 'Zelda: Ocarina of Time'.

POCO X8 Pro 5G

Calidad-precio, el POCO X8 Pro de Xiaomi es uno de los mejores móviles que podemos comprar ahora mismo. Es un dispositivo que destaca por ofrecer un muy buen rendimiento gracias a su chip Dimensity 8500 Ultra y por tener una batería de 6.500 mAh, por lo que no tendremos problemas de autonomía. Además, esta versión viene con 512 GB de almacenamiento. Nos podemos hacer con él por 295,33 euros con el cupón 'FSES20'.

Xiaomi Pad 8

Y si estás buscando una tablet de cara a esta vuelta al cole, esta Xiaomi Pad 8 también es una buena opción si no quieres gastarte demasiado: sale ahora mismo por 284,47 euros con el cupón 'FSES20'. Tiene una buena pantalla de 11,2 pulgadas (con 144 Hz de tasa de refresco), batería de 9.200 mAh y un rendimiento más que de sobra para el día a día con su chip de Qualcomm y sus 8 GB de memoria RAM.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Garmin, DJI, Nintendo, Xiaomi, Xataka

En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

En Xataka | Mejores tablets en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados