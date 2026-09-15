Una española ha recreado los olores del espacio y algunos puedes usarlos como perfume

¿A qué huelen las nubes? Este anuncio de compresas de los 90 dio para muchos chistes y memes. Tanto, que aún hoy en día lo recordamos. Sin embargo, en todo este tiempo no hemos podido responder a la pregunta. Ni idea de a qué huelen las nubes. Pero ojo, porque el olor de las nubes de Júpiter sí está mucho más claro, o al menos representado, gracias a Marina Barcenilla, una astrobióloga y perfumista española, afincada en Reino Unido, que ha sido capaz de recrear el olor del multitud de objetos y estructuras espaciales, desde las nubes de Júpiter hasta el asteroide Bennu.

En su caso, ha formulado la mayoría de sus creaciones para exponerlas en el Museo de Historia Natural de Londres. Sin embargo, también ha convertido algunas en perfumes a través de su marca AromAtom. No es la primera vez que se comercializa un perfume con olores del espacio. Desde luego, no son para todo el mundo; pero, si eres amante de los perfumes, es imposible que no te pique la curiosidad.

Química convertida en olores del espacio. Barcenilla basa sus perfumes en los conocimientos existentes sobre la composición de la atmósfera o la superficie de multitud de objetos del espacio. Algunas de las moléculas que predominan en estos ámbitos no tienen olor, como el helio y el hidrógeno. Esas, obviamente, no pueden representarse. La perfumista se basa en otras que sí tienen olores representativos, aunque a veces, cuando se trata de compuestos tóxicos, los sustituye por otros con aroma similar. Es el caso del aceite de almendras amargas, que se usa como sustituto del cianuro de hidrógeno.

Todo tipo de objetos. Según han explicado en IFLScience, Barcenilla ya ha recreado prácticamente todos los planetas del Sistema Solar, lunas heladas como Ío y Europa, Titán y meteoritos. También el asteroide Bennu. Después, le gustaría poder recrear exoplanetas, aunque es consciente de que no hay datos suficientes para hacer un perfumes muy exacto.

Perfumes comerciales. Con AromAtom, Barcenilla ha convertido varios olores del espacio en perfumes que se pueden llevar sin que la gente huya de ti por culpa del olor a huevos podridos. Básicamente, se ha seleccionado la parte agradable de estos aromas. Actualmente cuenta con cuatro creaciones en el mercado: Moon Walk, Out of This World, Ground Control y We Are the Martians. Según Fragrantica, el primero tiene notas de salida minerales y a pimienta negra, corazón de raíz de lirio y heliotropo y, finalmente, una base de notas atalcadas, de ámbar y almizcle. Esto significa que nada más pulverizar el perfume libera moléculas con olor mineral y picante, después deja paso a unas moléculas más florales y, para terminar, el aroma más pesado del perfume, el que perdura, es atalcado y almizclado.

AromAtoms

Out of this World tiene notas más complejas, con una salida de aceite de cade, petitgrain, bosque de guaiac y azafrán; corazón de humo, flor de naranjo, davana y almendra amarga y base de sándalo, frambuesa, almizcle, ron y ámbar. Con respecto a Ground Control, su salida es de abeto balsámico, cicuta, ozono y hoja de cedro; el corazón de incienso, bosque de guaiac, sándalo y cedro y la base de vetiver, petrichor (el famoso olor a lluvia), madera de agar, ámbar y musgo. Y, para terminar, We Are the Martians tiene una salida muy especiada, de azafrán, pimienta negra y cardamomo, seguida de un corazón de notas metálicas, humo y bosque de guaiac y rematada con una base de madera de cachemir, incienso, ámbar y almizcle. En general, se ve que en todos predomina lo amaderado, almizclado, especiado, ahumado y metálico. Esos son los olores del espacio más explotados en perfumería.

Inspiración en la NASA. En realidad, estos no son los únicos perfumes con olores del espacio que han llegado al mercado. Hace unos años, la compañía Eau de Space lanzó dos perfumes basados en mezclas de aromas usados por la NASA para entrenar a sus astronautas. Uno, llamado Eau de Space, tenía un aroma más genérico, mientras que el segundo, Eau de Luna, se centraba en los olores de nuestro satélite.

En este caso son perfumes más básicos; ya que, en vez de contar con notas de salida, corazón y base, como ocurre siempre con los perfumes, tienen una serie de notas que se liberan todas a la vez. Para Eau de Space son látex, notas metálicas, fuego, pólvora, ozono, ron, almendras amargas y, por darle algo más de dulzor, frutas y galletas. En cambio, Eau de Luna tiene una cantidad mucho más reducida de notas. Solo pólvora, fuego y humo. A lo mejor este es más difícil de combinar en el día a día. Sea como sea, ¿te animarías con alguno?

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