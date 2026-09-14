Lo que hagas entre los 45 y los 65 años podría librarte de 13 años de demencia

A medida que la población mundial envejece, también aumentan los trastornos asociados a la edad. Según la OMS, más de 57 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de demencia y se calcula que la cifra podría ascender hasta los 139 millones para 2050. Hay factores de riesgo que no se pueden evitar, como el componente genético. Sin embargo, sí que hay algunas papeletas que podemos evitar comprar. Y sobre todo, según un estudio publicado recientemente en Estados Unidos y China, una edad a la que es especialmente importante cuidarse.

Tres papeletas que puedes evitar. Este estudio se llevó a cabo mediante el análisis de 12.409 historiales médicos durante 26 años. El objetivo era comprobar si había algún factor de riesgo fuertemente asociado al desarrollo de demencia y, sobre todo, si había algún margen de edad en el que fuese especialmente importante la prevención. Tras el análisis estadístico, se vio que había tres factores que disparaban el riesgo de demencia cuando se daban entre los 45 y los 65 años: la hipertensión, el tabaquismo y la diabetes.

De hecho, se vio que las personas que no tenían ninguno de esos factores de riesgo en ese grupo de edad se relacionaban con una media de 13 años adicionales sin demencia. Además, la probabilidad de muerte también era menor.

Otros factores controlados. Está claro que hay otros factores bien conocidos que influyen en el desarrollo de demencia. Es, por ejemplo, el caso del sexo (las mujeres son más propensas al desarrollo de demencia) o la presencia del gen APOE4, asociado a un mayor riesgo de alzhéimer. Por eso, estos factores y otros similares se ajustaron a la hora de hacer el análisis estadístico. El objetivo era aislar otros factores de riesgo, independientemente de los que ya se conocían.

El papel cardiovascular. En general, los tres factores que se señalan en el estudio están relacionados con la salud cardiovascular. La hipertensión es un claro reflejo del mal estado de los vasos sanguíneos, mientras que el tabaquismo y la diabetes están estrechamente asociados con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Por eso, el papel de este sistema en el desarrollo de demencia está más que claro. En cuanto a la edad, es evidente que es importante cuidarse en cualquier momento, pero el periodo entre los 45 y los 65 años fue el que mostró un papel más importante en la posterior aparición de demencia. Por eso, los autores del estudio animan a las personas de esa edad a poner mucha atención en cuidar su salud.

No afecta igual a todo el mundo. Cabe destacar que los resultados no son iguales para todos los grupos poblacionales que se tuvieron en cuenta y que, además, se dejaron muchos fuera. Por ejemplo, solo se tomaron datos de personas de Estados Unidos, no hay garantía de que las cifras sean extrapolables a otros países. En cuanto a los estadounidenses, las mujeres con los tres factores de riesgo vivieron en promedio 18,1 años sin demencia desde el inicio del estudio, frente a 16,6 años en hombres. Por otro lado, las personas blancas con los tres factores vivieron de media 19,6 hasta desarrollar demencia, en comparación a los participantes negros, que vivieron 16 años. Parece, por lo tanto, que los hombres y las personas negras pierden más años libres de demencia que las mujeres y las personas blancas con esos mismos factores.

También hay limitaciones. Los propios autores del estudio dejan claro que este es un estudio observacional. Eso significa que solo se ha visto una relación, pero que no se ha podido establecer si es causal o casual. Vamos, que puede que haya una explicación o que los resultados sean simple casualidad. Aun así, los datos parecen suficientemente relevantes para animar a la población a prestar atención a los tres factores de riesgo mencionados.

Todo esto se debe estudiar con calma para establecer, de forma individualizada, las mejores formas de prevenir la demencia. Por ahora, está claro que, para todo el mundo, cuidar la salud cardiovascular es un punto clave.

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