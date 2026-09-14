Hay un negocio que ya genera miles de millones de euros al año y China está apostando por él: la "economía de la soledad"

En China hay una industria que no para de crecer y mueve cada año miles de millones de dólares: la soledad. A medida que retrocede la tasa de natalidad, el país envejece y aumenta el peso de los hogares unipersonales, el gigante asiático se encuentra con que (por elección, obligación o costumbre) cada vez más gente afronta su vida sin parejas ni hijos. Eso se traduce en gente que reside sola, come sola, viaja sola, pasea sola y, en consecuencia, tiene nuevas necesidades.

Hay quien ya habla de la "economía de la soledad".

Una palabra: pei pa. Imagínate que estás en China y quieres subir al Monte Tai, a más de 1.500 metros de altitud. El problema es que estás solo, no conoces a nadie en el país o no se te ocurre alguien que pueda acompañarte en la escalada. ¿Qué haces? ¿Arriesgarte a subir solo? No hace falta. Puedes contratar un "pei pa", literalmente un "compañero de escalada", una persona que caminará a tu lado, te guiará y (si te apetece) puede darte conversación o sacarte fotos.

No es un sherpa, ni un guía profesional, tampoco un portamaletas o un entrenador personal. No. Aunque los pei pa conocen bien el entorno en el que trabajan, su función es otra: cubrir el hueco que habitualmente ocupan amigos, parejas o familiares. Contactas con ellos a través de redes como Xiaohongshu o Douyin, acordáis un lugar, fecha y hora y le abonas una tarifa que, al menos en 2024, oscilaba entre los 200 y 600 yuanes por viaje, entre 30 y 80 euros.

El negocio de la soledad. La figura de los pei pa quizás resulte pintoresca, pero es solo una pieza más de una industria mucho más amplia, compleja y cada vez más relevante en Asia: "la economía de la soledad" . Igual que hay chinos que quieren hacer senderismo pero no tienen quién les acompañe, hay gente que por una razón u otra van solos a restaurantes, salen a pasárselo bien sin compañía o planifican viajes en solitario. Se gastan dinero, pero se lo gastan solos.

Su peso empieza a ser tan relevante que la "loneliness economy" ha captado ya la atención de medios como South China Morning Post, la agencia Reuters o la cadena CNN. También hay analistas estudiando a fondo su tamaño.

¿Y eso, por qué? Tiene sentido si pensamos en lo que implica el cambio de paradigma: de un modelo de consumo y ocio basado en las parejas, los grupos o familias pasamos a otro en el que los clientes demandan servicios en solitario.

Por supuesto, no es algo exclusivo de China o Asia. En EEUU Domino´s ha anunciado una nueva pizza rectangular pensada para una sola persona y en Japón la soledad supone un desafío tan grande que hace cinco años creó un ministerio específico para combatirla. No hace falta irse tan lejos, aquí, en Europa el 7% de la población adulta reconoce sentirse sola con frecuencia.

En China sin embargo el fenómeno está alentando una pujante (y creciente) industria. Allí ya es habitual encontrarse con locales de karaoke provistos de cabinas individuales o incluso encontrar "acompañantes remunerados" que a cambio de unos cuantos yenes se suman al cliente en actividades pensadas para compartir con otras personas, como comer en un restaurante hotpot.

Pero es algo muy puntual, ¿no? Lo cierto es que no. La "economía de la soledad" no se basa solo en servicios como los de los pei pa; abarca muchos otros ámbitos: suscripciones a plataformas de streaming, juegos y microdramas, el uso de asistentes virtuales de IA, turismo en solitario o el cuidado de mascotas, una industria creciente y que por sí sola ya mueve miles de millones de dólares.

Si incluimos a los ancianos que viven solos el espectro de la "economía de la soledad" se dispara. En China de hecho empieza a popularizarse el "alquiler de hijos subcontratados" para ancianos. Hace unos meses también se viralizó una app llamada 'Sileme' ("¿Estás muerto?") que básicamente está diseñada para garantizar la seguridad de quienes viven solos, desde estudiantes a solteros o viudos. Si no confirmas que estás bien cada 48 horas, lanza un aviso.

¿Hay cifras? Sí. Por ejemplo, sabemos que en China cada vez más gente vive sola. El peso de los hogares unipersonales se ha disparado en la última década, pasando del 23% en 2020 al 29%. Si nada cambia, en 2030 supondrán el 33%, un tercio del total, aunque por debajo de Japón (43%) o Corea del Sur (39%).

Goldman Sachs deja otro dato revelador. En 2017 en China había unos 90 millones de niños menores de cinco años, más del doble que los 40 millones de perros y gatos censados. La firma calcula que en 2030 la foto será radicalmente opuesta: menos de 40 niños pequeños frente a más de 70 millones de mascotas en zonas urbanas, un sorpasso que releva un profundo cambio social.

Disfrutando de la vida. No se trata solo de que la deriva demográfica o la inestabilidad económica condene a cada vez más gente a vivir sola, sin formar familias. La "economía de la soledad" crece también impulsada por gente que decide afrontar su vida sin pareja estable ni hijos, centrándose en sí misma.

La cadena CNN entrevistó a unas cuantas personas con ese perfil en China, como Ellen Xie, de 35 años, quien se reconoce satisfecha viviendo con sus dos gatos, sin pareja, lo que le permite por ejemplo improvisar viajes al extranjero cuando le apetece, sin tener que cuadrar agendas (o gustos) con un marido o hijos.

"Más gasto en viajes y bares". "Tienen unos costos fijos muy altos. No tienen pareja ni otros familiares con quienes compartirlos. Observamos que las personas solteras tienden a invertir en sí mismas. Muestran mayor gasto en restaurantes y viajes, así como en desarrollo persona, como educación y ocio", reflexiona Ming-Hsuan Lee, profesor de la Universidad Nacional Sun Yat-sen en Taiwán.

¿Cuánto dinero mueve al año esa economía solitaria en alza? Depende de la fuente que consultemos, pero hay quien la estima ya en más de 7.000 millones de dólares, 140.000 millones o incluso cifras más abultadas, dependiendo de los sectores que abarquen. En lo que coinciden todos es en la tendencia: crece.

Imágenes | Ahmed Nishaath (Unsplash) y Pang Yuhao (Unsplash)

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