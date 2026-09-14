Una inspección de trabajo analizó los papeles de 98 cocheros de Sevilla. Solo uno tenía los papeles en regla

Se los ve cabecear y babear, con sus anteojeras, y casi siempre surgen las mismas preguntas: ¿estos caballos están en regla? ¿Y sus trabajos? Pues ina serie de accidentes ha destapado algo que la Policía Local lleva investigando desde hace décadas y responde a la segunda pregunta: prácticamente todos los cocheros de caballos de Sevilla trabajan en negro.

Ni figuran en la Seguridad Social ni tienen contratos temporales. Muchos ni siquiera están dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. Inspección de Trabajo, junto a la Policía, revisó la documentación de los 98 coches con licencia municipal: solo uno estaba en regla. Hace veinte años ya había quejas de irregularidades.

Tres accidentes. La conclusión parte de tres desgracias. La primero, el 24 de abril de 2022, cerca de la catedral de Sevilla: un caballo se desboca y arrastra el vehículo. El cochero se fractura tibia y peroné. Tenía el permiso caducado y no estaba dado de alta como autónomo. Once días después, el 5 de mayo, otro cochero es atropellado por su propio coche en la plaza de América, dentro del Parque de María Luisa: se baja para echar la capota porque llueve, el animal se pone nervioso y sale corriendo. Tenía el permiso caducado desde 2013 y la ITV del vehículo sin pasar desde 2020.

El tercero fue el 24 de enero de 2024, otra vez en la plaza de América: el cochero resbala en el pescante, el caballo se asusta, el carruaje vuelca, cuatro turistas coreanos resultan heridos. Dos de ellos son menores. Igual, ni ITV al día ni contrato. Hace apenas unos meses, el 25 de junio de 2026 ya falleció un empleado en una hacienda de La Rinconada

En vacío legal desde 1994. El sector defiende que sí hay cocheros dados de alta como autónomos, y que el problema es un vacío legal. Parece que nadie sabe a ciencia cierta bajo qué epígrafe encaja la actividad, si como autotaxi o como régimen agrícola por tratarse de animales. La Ordenanza Reguladora del Transporte de Viajeros en Coches de Caballos exige pruebas de aptitud y documentación para obtener licencia, lo que implica que los cocheros deben cumplir una serie de requisitos administrativos. Por supuesto, lo que sí se pagan son las tasas municipales por el uso de cocheras, tal y como se reflejan en las últimas ordenanzas. Y ya.

¿Por qué? Porque la regulación efectiva nunca llegó a cuajar. En 1994 hubo una huelga de cocheros para protestar contra la obligación de darse de alta en la Seguridad Social. Una ordenanza anterior exigía presentar justificantes de estar al corriente con la Seguridad Social; ese requisito se eliminó después. El antiguo Grupo Giralda, hoy convertido en Policía Turística, conocía la situación y quiso ponerle freno, pero nunca tuvo el respaldo adecuado. Y faltan manos.

¿Es que nadie piensa en los caballos? Las asociaciones animalistas llevan años denunciando las condiciones de las yeguas. PACMA ha pedido repetidamente al Ayuntamiento que prohíba la circulación de los carruajes en días de calor extremo. En julio de 2024 denunció que algunos caballos trabajaban trece horas bajo el sol, con picos de 45 grados, sin ningún control efectivo sobre horarios ni temperaturas.

La ordenanza vigente no contempla suspender el servicio por nada. En agosto de 2025 volvió a la carga: denunció el sobrepeso de los carruajes —entre 4 y 6 pasajeros más el cochero, apenas protegidos por un toldo pequeño— y la falta de control sobre horarios y cobros, siempre en efectivo y con tarifas arbitrarias para los turistas. Y llegó una propuesta: carros eléctricos.

Nueva ordenanza. En marzo de 2026, el Ayuntamiento abrió una consulta pública, en respuesta a las demandas de protección animal, movilidad urbana y régimen de inspección. Entre otras medidas, estudia limitar la circulación en hora punta para evitar atascos, mejorando la integración con el resto de la movilidad urbana.

La gran novedad: 3 niveles de protección ligados a las alertas de AEMET. Con aviso rojo por calor, el servicio queda terminantemente prohibido. Con alerta naranja, se interrumpe de forma obligatoria entre las 14:30 y las 19:30. Se añade un límite de dos horas de trabajo continuado por caballo, para evitar el agotamiento del animal. Y, en los casos más graves —incumplimiento reiterado de horarios o maltrato evidente—, la ordenanza contempla algo hasta ahora casi imposible de aplicar: la retirada definitiva de la licencia.

Cocheros, en pie de guerra. Mirando de reojo esa ordenanza, la Asociación de Coches de Caballos asegura cuidar a sus animales "como si fueran de la familia" y considera innecesarias las restricciones en hora punta, porque ya evitan por iniciativa propia las horas de mayor calor. Para ellos, el asunto de las altas en la Seguridad Social es secundario frente a otro problema que llevan años señalando: el estado de las cocheras municipales de Torrecuéllar, donde pernoctan los animales, sin limpieza regular y con riesgo de incendio cada año. El Colegio de Veterinarios, parte interesada, siempre ha recalcado que a los caballos se les trata bien.

En Málaga se optó por revocar directamente las 25 últimas licencias que quedaban, indemnizando a sus titulares con 125.380 euros, el 6 de octubre de 2025. El alcalde Francisco de la Torre lo resumió así: "Queremos una ciudad del siglo XXI, no del XIX". En vista de las irregularidades en Sevilla, por ahora no se prevé la retirada de ninguna licencia, pero sí la de seguir investigando para regular.

Imágenes | Flickr (Alfonso Javier Benítez)

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