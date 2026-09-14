Con la subida de varios iPhone, los reacondicionados se han vuelto una forma excelente de ahorrar: hay diferencias de hasta 550 euros

El último evento de Apple nos dejó un surtido muy variado de nuevos dispositivos, entre los que estaban los nuevos iPhone 18 Pro y el primer plegable de la compañía, el iPhone Duo. El problema es que a todas estas novedades les siguió un aumento de precio en varios de los teléfonos de la compañía, incluyendo modelos de hace más de una generación.

Si queremos cambiar nuestro viejo teléfono por un iPhone, los reacondicionados nos pueden ayudar a ahorrar por el camino, aunque hay que saber qué mirar antes de comprar uno. Pero la diferencia de precio puede ser grande: el iPhone 16 pasa a costar oficialmente 1.009 euros, mientras que lo podemos encontrar reacondicionado en Back Market por 650 euros.

Apple iPhone 16 Reacondicionados PVP en Back Market — 650,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un iPhone reacondicionado es una muy buena forma de ahorrar

Este iPhone 16 no es un caso aislado. Si avanzamos una generación, podemos ver cómo el iPhone 17 base pasa a costar 1.109 euros, mientras que en Back Market lo podemos comprar por 799 euros. Lo mismo ocurre con el iPhone Air: su precio pasa a ser 1.319 euros para su versión de 256 GB y, sin embargo, lo podemos encontrar por 769 euros en Back Market.

Como se puede ver, hay una diferencia que en estos casos puede ser más de 500 euros con respecto al nuevo precio. Además, en el caso de optar por Back Market, tenemos que añadir a la ecuación que esta tienda tiene expertos revisando los dispositivos en un proceso en el que se verifican hasta 100 puntos diferentes. Todo con 12 meses de garantía y un período de devolución gratis de hasta 30 días.

Teniendo eso sobre la mesa, lo cierto es que son tres muy buenas opciones si estás buscando renovar tu móvil. El iPhone 16 se presenta como la opción más económica de las tres, mientras que el iPhone 17 se presenta con novedades interesantes como los 120 Hz de su pantalla. Si buscas una experiencia diferente, entonces el Air te puede encajar mejor con su diseño ultradelgado y con, además, un rendimiento sobresaliente gracias al chip A19 Pro.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Back Market, Apple

En Xataka | Mejores iPhone. Cuál comprar en 2026 y modelos recomendados en función de presupuesto, gustos y calidad precio

En Xataka | iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: estas son las diferencias clave para saber si merece la pena dar el salto de generación