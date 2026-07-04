Teléfonos móviles reacondicionados en 2026: he comparado los precios y te digo si merece la pena comprarlos o no

Varios cientos de euros o incluso más de 1.000 euros: eso es lo que nos puede costar hoy en día un smartphone. Evidentemente, un modelo lanzado este mismo año va a tener todavía un precio elevado. Por eso mismo, si lo que priorizas sobre todas las cosas es tu bolsillo, optar por un modelo del año pasado o del anterior es una buena idea.

Dependiendo del fabricante, nos va a costar más o menos trabajo encontrar uno de estos dispositivos en las tiendas. Pero, ¿y qué pasa con los móviles reacondicionados? ¿Realmente se ahorra mucho comprando uno de estos teléfonos? Hemos echado un vistazo a las principales tiendas donde podemos encontrar reacondicionados de móviles muy populares y te contamos cuál ha sido el resultado.

Spoiler: puedes ahorrar un buen pellizco, pero solo si te fijas bien.

Los resultados de las distintas tiendas, de un vistazo

Como se puede ver en la tabla, el precio de los teléfonos reacondicionados es, casi siempre, más bajo que el de los dispositivos nuevos. Ahora bien, el precio va a depender de varios factores diferentes, como son el estado del dispositivo o el vendedor. También del momento en el que busquemos, puesto que sus precios fluctúan con frecuencia.

El reacondicionado más barato puede ser también el de mejor calidad

Lo que esperaríamos ver en la comparativa : Un dispositivo con más signos de desgaste o uso es más barato. Casi siempre es así, pero ahí está la clave: no siempre.

: Un dispositivo con más signos de desgaste o uso es más barato. Casi siempre es así, pero ahí está la clave: no siempre. La tabla nos deja sorpresas : si miramos el Galaxy S25 de Samsung, podemos ver cómo en estado 'muy bueno' es más barato que 'prémium'. Sin embargo, esta no es la tónica general y podemos encontrar móviles en el mejor de los estados a un precio menor que 'seminuevos' o solo 'funcionales'.

: si miramos el Galaxy S25 de Samsung, podemos ver cómo en estado 'muy bueno' es más barato que 'prémium'. Sin embargo, esta no es la tónica general y podemos encontrar móviles en el mejor de los estados a un precio menor que 'seminuevos' o solo 'funcionales'. ¿Qué conclusión sacamos? Si estamos decididos a comprar un dispositivo reacondicionado, lo mejor que podemos hacer es mirar varias tiendas. Aunque no varían muchísimo, hay casos donde podemos ahorrarnos fácilmente una buena cifra. Además, es posible encontrar un teléfono en estado 'excelente' en una tienda A más barato que uno simplemente 'seminuevo' en una tienda B.

Aprendiendo de esta comparativa

Para la tabla de más arriba hemos comparado, en varias tiendas, varios móviles reacondicionados diferentes. Nos hemos centrado en algunas de las marcas más vendidas como Apple, Samsung o Xiaomi, siempre mirando teléfonos que son de gama alta o gama media de generaciones pasadas. De las cifras concretas podemos extraer algunos puntos en claro:

Los productos reacondicionados suponen un ahorro (casi) siempre : va a depender del dispositivo en cuestión, pero puede haber una diferencia de precio muy grande. Especialmente en móviles con precios elevados.

: va a depender del dispositivo en cuestión, pero puede haber una diferencia de precio muy grande. Especialmente en móviles con precios elevados. El estado del reacondicionado es un factor diferencial, pero no garantiza siempre el mejor precio .

. Las diferencias entre tiendas pueden ser grandes . Comparando entre los reacondicionados de diferentes tiendas, podemos ahorrarnos más de 50 o 100 euros fácilmente.

. Comparando entre los reacondicionados de diferentes tiendas, podemos ahorrarnos más de 50 o 100 euros fácilmente. En teléfonos de gama media, el ahorro no es tan grande. Va a depender del móvil, pero el ahorro casi siempre será mayor en teléfonos más caros. Hay que tener en cuenta también el estado de la batería para saber si compensa o no, aunque de eso vamos a hablar a continuación.

El estado de la batería puede ser determinante

Cuando hablamos o pensamos en teléfonos reacondicionados, normalmente nos centramos mucho en su aspecto físico, por si tiene marcas de arañazos o golpes. Eso es importante (faltaría más), aunque no tenemos que perder de vista la salud de la batería. En este caso, va a depender de la tienda en cuestión:

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

Back Market : mínimo un 85 %.

: mínimo un 85 %. PcComponentes : mínimo un 80 %.

: mínimo un 80 %. Outlet de MediaMarkt: aquí no encontramos información concreta de cada dispositivo, por lo que tendríamos que ponernos en contacto con la tienda para conocerla.

Cabe destacar aquí que en algunas tiendas, como es el caso de Back Market, puedes solicitar una batería completamente nueva pagando un poco más.

En la práctica, una capacidad de un 80 % no es demasiado. Va a depender del uso que le demos al teléfono, pero es obvio que vamos a tener que cargar el teléfono más a menudo. Además, la capacidad de la batería irá disminuyendo a medida que van sucediéndose los ciclos de carga. Y claro, si añadimos a la ecuación una nueva batería, estaremos perdiendo por el camino parte del ahorro.

¿Mi consejo? Va a depender mucho del tipo de usuario que seas. Si usas el móvil de forma intensa o tienes intención de que te dure muchos años, entonces merece la pena considerar la opción de la batería nueva. Sumando lo que cuesta el móvil y la batería, puedes ver fácilmente si te merece la pena un móvil reacondicionado o es mejor uno nuevo. Ahora bien, si no usas demasiado el móvil, entonces tienes suficiente con una batería que tenga 80 u 85 % de salud.

Merece la pena revisar la garantía y la política de devoluciones de la tienda

Aunque siempre tienes la opción de buscar móviles de segunda mano en apps como Wallapop, una tienda con móviles reacondicionados cuenta con la ventaja de una mayor protección y garantía. Como ocurre con la salud de la batería, depende de cada tienda:

Back Market : tiene 24 meses de garantía y un período de prueba gratis de 30 días en todos sus dispositivos.

: tiene 24 meses de garantía y un período de prueba gratis de 30 días en todos sus dispositivos. PcComponentes : la garantía depende del estado del dispositivo. Pasa de tres años para los que están 'como nuevos' a un solo año para los que son 'funcionales'. El período de devolución es de 30 días.

: la garantía depende del estado del dispositivo. Pasa de tres años para los que están 'como nuevos' a un solo año para los que son 'funcionales'. El período de devolución es de 30 días. Outlet de MediaMarkt: los móviles tienen la garantía legal y también hay 30 días para volverlo.

¿En qué fijarse al comprar productos reacondicionados?

Con toda esta información en la mano, voy a sintetizar lo más importante a la hora de mirar un móvil reacondicionado en cinco puntos diferentes:

La oferta, cuanta más información clara tenga, mejo r : mira que se especifiquen detalles concretos como la capacidad de la batería. Por ejemplo, un 'al menos un 85 % de salud' y no expresiones más vagas como 'autonomía para un día de uso'.

: mira que se especifiquen detalles concretos como la capacidad de la batería. Por ejemplo, un 'al menos un 85 % de salud' y no expresiones más vagas como 'autonomía para un día de uso'. Consulta la descripción del estado : cada vendedor tiene sus propios 'estados' de reacondicionados. Un estado de 'bueno' puede ser diferente en una tienda u otra, por lo que merece la pena mirar la información de cada sitio sobre ello.

: cada vendedor tiene sus propios 'estados' de reacondicionados. Un estado de 'bueno' puede ser diferente en una tienda u otra, por lo que merece la pena mirar la información de cada sitio sobre ello. Calcula el precio con y sin batería nueva : como decimos más arriba, si el vendedor ofrece la posibilidad de una batería nueva, merece la pena hacer el cálculo total y compararlo con lo que cuesta el dispositivo nuevo.

: como decimos más arriba, si el vendedor ofrece la posibilidad de una batería nueva, merece la pena hacer el cálculo total y compararlo con lo que cuesta el dispositivo nuevo. Compara siempre varias tiendas : nunca te quedes con el primer reacondicionado que veas. Merece la pena comparar precios entre diferentes tiendas.

: nunca te quedes con el primer reacondicionado que veas. Merece la pena comparar precios entre diferentes tiendas. Las ofertas especiales o flash pueden cambiar la película: las tiendas con reacondicionados ofrecen descuentos temporales que pueden hacer que uno de estos móviles merezca todavía más la pena. Es cuestión de estar atentos.

Como ya hemos visto, es posible ahorrar (y bastante) en un móvil reacondicionado este 2026, especialmente cuando son móviles de gama alta. Ahora bien, hay que elegir con cuidado en función del estado de los dispositivos y la salud de la batería. Sabiendo lo que tienes que mirar, lo tienes más fácil para elegir un reacondicionado y salir ganando por el camino.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores iPhone. Cuál comprar en 2026 y modelos recomendados en función de presupuesto, gustos y calidad precio