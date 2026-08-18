Computer History de ChatGPT: qué es y cómo esta función para que la IA sepa todo lo que haces en el ordenador

Vamos a explicarte qué es la nueva función Computer History de ChatGPT, con la que la inteligencia artificial podrá conocerte mejor mientras trabajas. Este historial permitirá que la IA vaya observando y registrando todo lo que haces, para luego ayudarte sabiendo mejor el contexto.

Antes de empezar, aunque la función ya ha sido presentada conviene saber que todavía no hay fecha para su llegada a España o al resto de la Comunidad Europea. Aun así, iremos repasando todo lo que conviene que sepas, sobre todo lo relacionado con la privacidad.

Qué es Computer History

Computer History o el historial de ordenador es una función de la aplicación de escritorio de ChatGPT. De momento ha sido lanzada en la versión para macOS, y lo que hace es registrar tu actividad en el ordenador en memorias y una línea temporal que luego puede usarse tanto por ChatGPT como por Codex.

Viene a ser algo así como el historial de tu navegador, pero de todo lo que haces en el ordenador. ChatGPT irá registrando internamente qué haces y cuándo lo haces en tu PC dentro de las aplicaciones que tú elijas. Así, podrá saber cuándo las usas y lo que haces en ellas.

La idea es que lo que ChatGPT aprenda sobre ti no se limite a tus interacciones dentro de la IA, sino que también tenga en cuenta todo lo que haces en el ordenador. El objetivo es que este historial pueda usarse como contexto para cualquier consulta que hagas posteriormente.

Por ejemplo, vas a poder preguntarle a ChatGPT dónde guardaste ese archivo con determinado contenido, o cuándo y con quién tuviste una conversación de la que te acuerdas vagamente. También podrá ayudarte retomar tareas que dejaste a medias, o recibir sugerencias para crear una automatización de tareas que repites a menudo.

Cómo funciona

Computer History funciona creando un flujo de "eventos de interacción" a partir de las apps y webs que le permitas. Esto es importante, tú decidirás qué aplicaciones revisa para que aprenda cómo las utilizas a lo largo de tu jornada.

Estos eventos que va registrando en un historial pueden incluir los clics que haces en las aplicaciones, el texto que escribes en ellas, los atajos de teclado que utilizas, y los cambios de una aplicación a otra. Cada cierto tiempo, estos eventos se convierten en resúmenes textuales y en archivos de memoria que se guardan en tu Mac.

Conviene que sepas que la función no graba lo que haces ni saca capturas de pantalla, y tampoco registra el micrófono ni el audio del sistema. Además, tampoco se incluye nunca la navegación en modo incógnito o privado de tu navegador.

Los archivos de los eventos se guardan en tu Mac y se borran automáticamente a las 48 horas, aunque los resúmenes textuales se guardan en Markdown y permanecen hasta que los decidas borrar manualmente. Eso sí, también puedes leerlos y modificarlos cuando quieras entrando al apartado de Computer history dentro de los ajustes..

OpenAI procesa los eventos temporales en sus servidores para generar las memorias, aunque asegura que después de procesarlos ya no los conserva... salvo obligación legal. También aseguran que no se usa para entrenar sus modelos. Eso sí, también conviene saber que los archivos locales se guardan en tu ordenador sin cifrar y que pueden tener información sensible.

Quién podrá usar esta función

Como hemos dicho al principio, esta función de momento no está disponible en España. Tampoco en todo el Espacio Económico Europeo, Reino Unido ni Suiza. OpenAI ha dicho que la función se lanzará en estas regiones "en las próximas semanas", aunque sin dar fechas concretas.

Por lo demás, se trata de una función de pago. Esto quiere decir que los usuarios de ChatGPT gratis no la tienen, y necesitarás tener una suscripción a ChatGPT Pro, Business y Enterprise.

Cómo se activa o desactiva Computer History

La función de Computer History está desactivada por defecto, por lo que ChatGPT no estará espiando lo que haces sin que te des cuenta. Una vez esté disponible en España, podrás activarla en el apartado de Integraciones de los ajustes, que es donde estará ubicada la opción. Luego, para desactivarla es el mismo camino.

Cuando actives la función, también tendrás que elegir las aplicaciones y las webs que quieres que se registren, y deberás aceptar los permisos que macOS te vaya solicitando. Vas a necesitar tener activada la función de Memorias de ChatGPT.

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