Vamos a explicarte qué es el modo bloqueo de ChatGPT, un método con el que podrás tener más protección frente a ataques dirigidos a la inteligencia artificial. Para hacerlo, limitará muchísimo lo que puede hacer la IA, pero a cambio será más difícil que envíe datos al exterior.

Vamos a empezar explicándote qué es y para qué sirve este modo, para que así puedas entender su utilidad. Luego te explicaremos quiénes van a poder utilizarlo, y terminaremos explicándote los pasos para activarlo en el caso de que estés dentro de ese grupo de usuarios.

Qué es el Modo Bloqueo de ChatGPT

El Modo Bloqueo o Lockdown Mode de ChatGPT sirve para proteger a organizaciones frente a la inyección de prompts y otros tipos de ataques que podrían comprometer datos sensibles de sus miembros.

La inyección de prompts es cuando metes una instrucción oculta dentro de un archivo o una web para que, cuando una IA la lea, se comporte de determinada manera sin que su usuario lo sepa. Y esto puede ser bastante peligroso en algunos contextos.

Imagínate que formas parte de una organización o una empresa donde revisas contratos, analizas datos de clientes o trabajas con información confidencial de empresas utilizando inteligencia artificial. Entonces, al usar ChatGPT te expones a que un documento, una app externa o una web tenga una instrucción oculta que ejecute comandos que envíen estos datos a un atacante.

Y es ahí donde entra en juego este modo. Para protegerte, cuando lo actives ChatGPT limitará de forma muy estricta la IA. Con estas limitaciones será mucho menos útil, pero también más segura para utilizarla a la hora de manejar datos sensibles.

Qué hace y para qué sirve

El Modo Bloqueo limitará la interacción de ChatGPT con el exterior. Será como una barrera que no le permite consultar apps y páginas, para así reducir al mínimo las posibilidades de ataques y fugas de datos cuando trabajes con información extremadamente sensible.

La premisa es sencilla: si ChatGPT no puede enviar datos hacia afuera, tampoco podrá filtrarlos aunque alguien lo intente engañar. Asume que un atacante podría engañar al modelo, y se centra en evitar que este engaño pueda resultar en la filtración de datos sensibles.

Este modo no elimina las inyecciones de prompts, sino los canales por los que estas inyecciones pueden hacer que le envíes datos a un atacante. Por ejemplo, ChatGPT seguirá leyendo en un PDF la orden oculta de que le envíe los datos personales de tus clientes a determinada dirección. Sin embargo, al no tener acceso a páginas externas, simplemente no podrá cumplir con esa orden.

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El Modo Bloqueo desactiva seis capacidades clave de la inteligencia artificial. Son las siguientes:

Navegación web con acceso a la web en vivo : ChatGPT solo podrá acceder al contenido en caché de la web. Esto hace que los resultados de búsquedas estén desactualizados y limitados, pero también que no se puedan transmitir datos a un atacante.

: ChatGPT solo podrá acceder al contenido en caché de la web. Esto hace que los resultados de búsquedas estén desactualizados y limitados, pero también que no se puedan transmitir datos a un atacante. Compatibilidad con imágenes : Las respuestas de ChatGPT no podrán incluir imágenes.

: Las respuestas de ChatGPT no podrán incluir imágenes. Investigación avanzada : Esta función queda desactivada.

: Esta función queda desactivada. Modo agente : Esta función también se desactiva para que ChatGPT no pueda realizar acciones en tu nombre.

: Esta función también se desactiva para que ChatGPT no pueda realizar acciones en tu nombre. Redes en canvas : Los usuarios no pueden aprobar que el cvódigo generado en canvas acceda a Internet.

: Los usuarios no pueden aprobar que el cvódigo generado en canvas acceda a Internet. Descarga de archivos: ChatGPT no podrá descargar archivos para analizarlos. Si subes un archivo podrá trabajar sobre él manualmente, pero no podrá bajarlos de internet.

ChatGPT responderá a tus preguntas y te ayudará con el texto basándose en los conocimientos con los que ha sido entrenado, pero dejará de poder conectarse a internet o interactuar con sistemas externos mientras tengas este modo activado.

Una cosa con la que debes tener cuidado es que las aplicaciones sí pueden interactuar con Internet cuando activas este modo, incluyendo los MCP y conectores. Esto supone un riesgo añadido que debes tener en cuenta si vinculas estos elementos.

Quién puede usar el Modo Bloqueo

Desde junio del 2026 cualquier usuario puede utilizar el Modo Bloqueo. Inicialmente fue orientado solo para los usuarios de ChatGPT Enterprise, Edu, ChatGPT for Healthcare y ChatGPT for Teachers, pero ahora cualquiera puede utilizarlo.

Cómo activar el Modo Bloqueo de ChatGPT

Para activar el modo bloqueo de ChatGPT tienes que entrar en sus ajustes en la web o la app móvil. Una vez dentro ve a la sección de Seguridad, y en ella activa la opción de Modo de bloqueo que te aparece en el apartado Seguridad avanzada.

Esto abrirá una ventana en la que se te informa de todas las cosas que vas a dejar de poder hacer al activarlo. En esta pantalla, simplemente pulsa en el botón Activar para confirmar la acción.

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