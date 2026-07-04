ChatGPT Codex: qué es, qué puedes hacer con él y cómo utilizarlo

Vamos a explicarte qué es y cómo puedes usar ChatGPT Codex, el agente de programación de ChatGPT. Se trata de una opción con la que la inteligencia artificial no se limita a responder preguntas o generar código, sino que puede trabajar de forma más autónoma en proyectos de programación.
Vamos a empezar el artículo explicándote qué es exactamente, para que puedas entender esa palabrería de que es un agente de IA de programación o ingeniería de software. Luego te haremos una pequeña lista de lo que puedes hacer, y terminaremos explicándote de forma básica y sencilla cómo se utiliza.
Qué es ChatGPT Codex
Codex es una de las funciones dentro de ChatGPT, un agente para programación. Los agentes de IA son programas que usan la IA para trabajar de forma autónoma. En vez de tener que guiarla paso a paso para que haga una tarea, tú le dices lo que quieres, y el agente se ejecutará en segundo plano tomando decisiones para realizar lo que le pidas por su cuenta.
En este caso es un agente de programación. Esto quiere decir que puedes pedirle que escriba código y cree un programa, pero también que analice el código de proyectos, haga modificaciones o ejecute pruebas para asegurarse de que todo funciona correctamente. Es capaz de trabajar en la nube sobre tus repositorios de código, ejecutando cada tarea en un entorno aislado y seguro.
Codex fue lanzado en 2025 como un agente dentro de ChatGPT, y fue evolucionando hasta que en 2026 empezó a tener su aplicación específica para ordenador. Por debajo, utiliza modelos de GPT especializados en programación, entrenados específicamente para entender y poder analizar el código de proyectos complejos, ejecutar comandos o verificar su propio trabajo.
Qué puedes hacer con Codex
En la práctica, Codex puede trabajar de forma autónoma realizando múltiples tareas relacionadas con la programación, desde escribir código a revisarlo o hacer pruebas con él. Estas son las cosas que puedes hacer con esta herramienta:
- Programar sin escribir código: Lo más básico que puedes hacer con Codex es pedirle que cree una aplicación, web o script. Tú le defines lo que quieres y lo que te gustaría que pudiera hacer, y este agente escribirá el código, lo probará en un entorno aislado y te entregará el resultado para que lo revises.
- Trabajar sobre tus proyectos de GitHub: Puedes conectar Codex a un repositorio para asignarle tareas como corregir errores, añadir funciones, escribir tests o hacer migraciones y refactorizaciones. Codex te entregará los cambios en forma de pull request que puedes aceptar o rechazar.
- Responder preguntas sobre código: Puedes darle a Codex un código, y luego hacerle preguntas relacionadas con él. Puedes preguntarle cómo funciona, qué hace una parte concreta de este código, dónde puede hacer un fallo o lo que quieras. Ya no para hacer cambios, sino para recibir información.
- Revisar código y seguridad: Codex puede hacer revisiones de código para detectar problemas antes de que lleguen a producción, y en marzo de 2026 OpenAI presentó Codex Security, un agente especializado en detectar y proponer correcciones a vulnerabilidades.
- Automatizar tareas repetitivas: Si usas Codex en su aplicación parra escritorio, puedes programar automatizaciones a horas concretas para realizar tareas como generar informes diarios o revisar fallos, y cuyos resultados llegan a una cola de revisión.
- Controlar tu ordenador: Las versiones más recientes de la app de escritorio permiten que Codex use aplicaciones de tu ordenador y navegue por la web para completar tareas. Eso sí, cada vez que tenga que dar un paso delicado te pedirá permiso explícito para hacerlo.
- Tareas de conocimiento que no son código: Puede realizar prototipos, documentación, análisis de datos o investigación. Codex está evolucionando para no dedicarse únicamente a ser un agente para programar, sino también puede ayudarte en "tareas de oficina". Esto es así porque casi todo lo que puede hacer un ordenador se puede resolver con código.
Cómo usar Codex
Codex está incluido en todas las suscripciones de ChatGPT, incluyendo su versión gratuita. Eso sí, el acceso desde la versión gratuita y las suscripciones más económica está limitado.
Tienes dos métodos para descargar Codex, ya que funciona como aplicación independiente para escritorio. Puedes ir a la página de descarga pulsando en la opción Codex de la columna izquierda de la web o entrando directamente en la página chatgpt.com/codex.
También tienes la opción de usar Codex en la nube con la web de chatgpt.com/codex/cloud. Aquí, podrás conectar la herramienta en GitHub e interactuar con tus proyectos.
Una vez dentro de Codex, verás un campo de texto con opciones para código o hacer preguntas. Una es para pedirle que haga tareas de programación, y otra para hacerle preguntas relacionadas con el código de algún proyecto que tengas.
Cuando le pidas a Codex que haga una tarea y la termine, no aplicará los cambios directamente. Te mostrará lo que ha hecho con los registros de todo lo ejecutado, y tú eres quien tendrá la última palabra para aceptar el resultado, pedir modificaciones o descartarlo. Si has conectado GitHub, los cambios sobre un repositorio te llegarán como un pull request para revisar.
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