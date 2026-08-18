Estas son las mejores ofertas que hemos encontrado en Amazon, hoy 18 de agosto

Amazon ha comenzado la semana con varias ofertas de lo más atractivas en dos de sus categorías: tecnología y entretenimiento. Si estás buscando un buen smartwatch, quieres comprar un Fire TV Stick o te apetece adentrarte en un nuevo videojuego, mucho ojo con estas ofertas.

Fire TV Stick 4K Plus por 38,99 euros, un dongle compatible con las tecnologías Dolby.

por 38,99 euros, un dongle compatible con las tecnologías Dolby. Xiaomi Watch S4 por 139 euros, un reloj elegante, discreto y en su configuración de 41 mm.

por 139 euros, un reloj elegante, discreto y en su configuración de 41 mm. Mando Luna por 49,99 euros, un excelente mando para exprimir la suscripción de Amazon Prime.

por 49,99 euros, un excelente mando para exprimir la suscripción de Amazon Prime. Xiaomi Smart Band 10 Pro por 64,90 euros, una pulsera deportiva con buena pantalla.

por 64,90 euros, una pulsera deportiva con buena pantalla. Kindle Scribe por 329,99 euros, un enorme eReader para devorar libros en casa.

Fire TV Stick 4K Plus

Amazon ha bajado el precio de todos los Fire TV Stick, pero si tienes una tele 4K que además es compatible con Dolby Vision o HDR10+ y con Dolby Atmos, el modelo más recomendable es el Fire TV Stick 4K Plus. Permite acceder a Amazon Luna y a Game Pass (con suscripción), ofrece un excelente rendimiento y es compatible con Alexa+. Su precio se queda por 38,99 euros en lugar de 69,99 euros.

Xiaomi Watch S4

Si tienes la muñeca delgada y buscas un smartwatch elegante y muy completo, Amazon tiene el Xiaomi Watch S4 por 139 euros (antes 189,99 euros) en su configuración de 41 mm. Se trata del modelo con correa dorada (es de los más caros), viene con más de 150 modos deportivos y su batería da para más de una semana de uso.

Mando Luna

Si estás suscrito a Amazon Prime puedes acceder a un buen surtido de videojuegos a través de Amazon Luna. Ahora mismo hay disponibles títulos como 'Dispatch' 'FC26' o 'Indiana Jones y el Gran Círculo', entre muchos otros. Amazon también suele regalar videojuegos cada poco tiempo. Para ello, basta con tener un Fire TV Stick y un mando (hay muchos compatibles), pero si buscas una buena experiencia, y un buen precio, el mando Luna ha bajado de precio hasta los 49,99 euros (antes 69,99 euros).

Mando Luna Hoy en Amazon — 49,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi Smart Band 10 Pro

Si lo que quieres es un reloj que esté más enfocado en el deporte, Amazon tiene de oferta la Xiaomi Smart Band 10 Pro, una pulsera de actividad con buena pantalla que destaca sobre todo por tener una autonomía teórica de hasta 21 días. También ofrece un buen nivel de brillo en pantalla y tiene más de 150 modos deportivos. Su precio en este caso es de 64,90 euros en lugar de 99,99 euros.

Kindle Scribe

Por último, si quieres un eReader grande para leer en casa y que la letra se vea muy bien, Amazon tiene de oferta el Kindle Scribe de 64 GB por un precio de 329,99 euros en lugar de 479,99 euros. Tiene una pantalla de 10,2 pulgadas, viene con un lápiz para tomar notas o apuntes, permite agrandar la letra y cambiar su fuente y su autonomía es de hasta 12 semanas de uso con una sola carga.

Kindle Scribe (64 GB) Hoy en Amazon — 329,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Amazon, Xiaomi

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