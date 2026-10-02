Stellantis tiene tal cuello de botella que paralizará cuatro de sus fábricas en Francia por falta de baterías eléctricas

Stellantis pausará la producción en cuatro de sus cinco plantas de montaje francesas en octubre, en paradas que durarán desde cinco días hasta dos semanas, según cuenta Bloomberg. La empresa vincula alguna de esas paradas a la escasez de baterías para sus vehículos eléctricos de gran autonomía y otras a una menor demanda de determinados modelos.

Desajuste. La mayoría de las paradas se deben a un desajuste entre la oferta y la demanda, y no todas apuntan en la misma dirección. Stellantis afirma que los compradores, especialmente los clientes de empresa, quieren versiones eléctricas de gran autonomía más rápido de lo que puede fabricarlas. En otras plantas, el problema es que algunos coches no se están vendiendo tan rápido como se esperaba. Y el grupo automovilístico no es que esté ahora mismo en su mejor momento, por lo que esto añadiría más leña al fuego.

Los detalles. Si vamos planta por planta, la de Sochaux (Peugeot 3008 y 5008) quedará cerrada del 23 al 30 de octubre debido al suministro de baterías. La de Rennes (Citroën C5 Aircross) cerrará del 22 al 30 de octubre por la misma causa. Bloomberg informa de que la versión de gran autonomía del C5 Aircross todavía se está desplegando en varios mercados, razón por la cual la escasez afecta más a este modelo.

Luego está la de Mulhouse, que quedará paralizada del 15 al 30 de octubre y que Bloomberg apunta la causa a una demanda más lenta de lo esperado para modelos como el Peugeot 308. Por último, la de Poissy, cerca de París, quedará paralizada del 19 al 23 de octubre. Stellantis describe la pausa de sus fábricas como un ajuste de la producción a la demanda del mercado y una gestión de existencias. El grupo insiste en que la medida de temporal.

UN VISTAZO A...

No llegan baterías. El proveedor de baterías es Automotive Cells Company (ACC), una empresa conjunta propiedad de Stellantis, Mercedes-Benz y TotalEnergies. Reuters señala que ACC abandonó sus planes para instalar plantas en Italia y Alemania cuando la demanda de vehículos eléctricos era débil en los últimos años. Desde entonces, la cosa ha cambiado drásticamente, y ahora que la demanda se ha recuperado (impulsada sobre todo por los altos precios del combustible tras la guerra en Irán), la empresa ahora intenta aumentar la producción más rápido de lo previsto.

ACC afirma que su producción de módulos de septiembre está cerca de lo que produjo en todo 2025 y que está cumpliendo sus compromisos con Stellantis.

Más pausa. Las paradas en Francia se suman a un paro de dos semanas en la planta de Mirafiori, en Turín, programado del 19 al 30 de octubre. Stellantis alegó allí elevados costes energéticos locales y una débil demanda del Fiat 500 híbrido, según Bloomberg. El medio también señala la caída en picado de las acciones de Stellantis este año, con una caída del 3,5% este martes cuando se conoció el anuncio y una bajada acumulada del 59 % este año, el peor rendimiento del Stoxx 600.

Sindicatos. El sindicato CGT criticaba el recurso al trabajo a tiempo reducido y ha instado a la empresa a mantener a todos los trabajadores, incluido el personal temporal, y a aprovechar el tiempo de inactividad para impartir formación. Mulhouse también es un caso delicado. Y es que según Euronews, está previsto que la planta reciba 400 millones de euros del plan de inversión francés de 1000 millones anunciado en junio para fabricar tres nuevos modelos a partir de 2029.

Imagen de portada | Stellantis

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