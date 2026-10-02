HOY SE HABLA DE

Lidl tiene la solución a los enchufes desaprovechados tras muebles y sofás que permite cargar varios dispositivos a la vez

Un modo económico de aprovechar los enchufes de casa que quedan bloqueados tras el mobiliario

Lidl Regletas Solucion
1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
carlos-castillo

Carlos Castillo

Editor - Xataka Selección
carlos-castillo

Carlos Castillo

Editor - Xataka Selección
instagram
782 publicaciones de Carlos Castillo

Quienes usamos muchos dispositivos electrónicos en nuestro día a día sabemos que nunca hay suficientes tomas de corriente a mano en casa si queremos, por ejemplo, cargar el teléfono, la tablet o la consola al mismo tiempo. Más aún si algunas de esas tomas, por su distribución, quedan bloqueadas tras el mobiliario de casa.

Pero incluso en ese caso, existen variantes planas de las regletas tradicionales pensadas justamente para aprovechar todos esos enchufes que de otro modo serían complicados de usar. Estas de Lidl, por ejemplo, disponibles por sólo 10,99 euros en diferentes configuraciones con opciones para diferentes necesidades. Y si se agotan o no llegamos a tiempo, en el mercado hay otras muchas alternativas similares: esta regleta 6 en 1 por 24,99 euros en Amazon es un buen ejemplo de ello.

Enchufe 6 en 1 cubo con USB C

Enchufe 6 en 1 cubo con USB C

Hoy en Amazon — 24,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Con una potencia máxima de 3.680 W y varias tomas

Lidl Regleta Solucion Muebles

Concretamente, son tres las variantes disponibles en Lidl de estas regletas Tronic en cuanto a su configuración: una es un cable con varias tomas a intervalos, otra es una regleta circular y la tercera tiene forma de columna. Pero todas coinciden en el aspecto clave de este tipo de soluciones: su conector, el que va en la pared, es plano.

Esto permite conectarlas a enchufes que quedan ocultos tras los muebles, el sofá, el cabecero de la cama o electrodomésticos, al apenas sobresalir de la pared. Permitiendo así acercar todos ellos al máximo casi como si no hubiésemos enchufado nada en ellos.

Hoy en Lidl, la mini impresora de bolsillo Bluetooth para tu móvil que no necesita tinta
En Xataka
Hoy en Lidl, la mini impresora de bolsillo Bluetooth para tu móvil que no necesita tinta

Y como cuentan con varias tomas (con una potencia máxima de 3.680 W), no sólo le dan una segunda vida a enchufes antes desaprovechados, sino que además permiten conectar varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, la televisión junto a la videoconsola y la barra de sonido. O también cargar varios dispositivos al mismo tiempo. Sólo hay que tener en cuenta no superar su potencia máxima para evitar sobrecargas.

⚡ EN RESUMEN: regletas con conector plano

 LO MEJOR

  • Dan una segunda vida a enchufes antes desaprovechados
  • Soluciones muy económicas

❌ LO PEOR

  • Sin funciones inteligentes

💡 CÓMPRALAS SI... no tienes demasiados enchufes a mano en casa y algunos quedan ocultos tras el mobiliario

⛔ NO LAS COMPRES SI... no sueles conectar muchos dispositivos al mismo tiempo y cuentas con una buena distribución

También te puede interesar

UGREEN Cable USB C 100W Retráctil PD 3.0 Tipo C

UGREEN Cable USB C 100W Retráctil PD 3.0 Tipo C

Hoy en Amazon — 11,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
UGREEN Nexode Air 65W Cargador USB C

UGREEN Nexode Air 65W Cargador USB C

Hoy en Amazon — 37,49
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, Lidl

En Xataka | Electrodomésticos que más consumen en tu casa: lista con los ocho que más electricidad gastan y sus cantidades medias

En Xataka | Cuál es el dispositivo más útil de mi casa inteligente: los mejores gadgets conectados de los editores de Xataka

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios