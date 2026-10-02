Lidl tiene la solución a los enchufes desaprovechados tras muebles y sofás que permite cargar varios dispositivos a la vez

Quienes usamos muchos dispositivos electrónicos en nuestro día a día sabemos que nunca hay suficientes tomas de corriente a mano en casa si queremos, por ejemplo, cargar el teléfono, la tablet o la consola al mismo tiempo. Más aún si algunas de esas tomas, por su distribución, quedan bloqueadas tras el mobiliario de casa.

Pero incluso en ese caso, existen variantes planas de las regletas tradicionales pensadas justamente para aprovechar todos esos enchufes que de otro modo serían complicados de usar. Estas de Lidl, por ejemplo, disponibles por sólo 10,99 euros en diferentes configuraciones con opciones para diferentes necesidades. Y si se agotan o no llegamos a tiempo, en el mercado hay otras muchas alternativas similares: esta regleta 6 en 1 por 24,99 euros en Amazon es un buen ejemplo de ello.

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Con una potencia máxima de 3.680 W y varias tomas

Concretamente, son tres las variantes disponibles en Lidl de estas regletas Tronic en cuanto a su configuración: una es un cable con varias tomas a intervalos, otra es una regleta circular y la tercera tiene forma de columna. Pero todas coinciden en el aspecto clave de este tipo de soluciones: su conector, el que va en la pared, es plano.

Esto permite conectarlas a enchufes que quedan ocultos tras los muebles, el sofá, el cabecero de la cama o electrodomésticos, al apenas sobresalir de la pared. Permitiendo así acercar todos ellos al máximo casi como si no hubiésemos enchufado nada en ellos.

Y como cuentan con varias tomas (con una potencia máxima de 3.680 W), no sólo le dan una segunda vida a enchufes antes desaprovechados, sino que además permiten conectar varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, la televisión junto a la videoconsola y la barra de sonido. O también cargar varios dispositivos al mismo tiempo. Sólo hay que tener en cuenta no superar su potencia máxima para evitar sobrecargas.

⚡ EN RESUMEN: regletas con conector plano ✅ LO MEJOR Dan una segunda vida a enchufes antes desaprovechados

antes desaprovechados Soluciones muy económicas ❌ LO PEOR Sin funciones inteligentes 💡 CÓMPRALAS SI... no tienes demasiados enchufes a mano en casa y algunos quedan ocultos tras el mobiliario ⛔ NO LAS COMPRES SI... no sueles conectar muchos dispositivos al mismo tiempo y cuentas con una buena distribución

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Imágenes | Compradicción, Lidl

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