En la carrera por lograr frenar una crisis demográfica desatada, Japón ha encontrado un aliado del pasado: el casamentero

Durante años parecía que el futuro de las relaciones pasaba inevitablemente por una pantalla: perfiles, algoritmos, matches y cientos de conversaciones con desconocidos. En Japón, sin embargo, una parte creciente de los jóvenes está descubriendo que ese futuro puede parecerse bastante al pasado. Cansados del ghosting, los perfiles falsos y las relaciones que nunca terminan de arrancar, los veinteañeros japoneses están pagando a agencias matrimoniales para recuperar una figura con siglos de historia: el casamentero.

Una tradición que parecía enterrada. Durante siglos existió en Japón el omiai, un sistema mediante el cual familiares, amigos, conocidos e incluso jefes actuaban como intermediarios para presentar a dos personas con posibilidades de casarse. La práctica sobrevivió hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pero fue perdiendo terreno frente a las relaciones espontáneas y, finalmente, las aplicaciones de citas.

Ahora el péndulo empieza a moverse en dirección contraria: las agencias matrimoniales están registrando una entrada récord de jóvenes y el metro de Tokio se ha llenado de anuncios que resumen perfectamente el cambio de época: “Mejor un omiai que 100 swipes”.

El problema es lo que ocurre después. La paradoja viene dada porque las aplicaciones solucionaron la escasez de candidatos pero crearon otro problema completamente distinto: demasiados perfiles, conversaciones y relaciones ambiguas. Jóvenes japoneses describen en el New York Times un proceso agotador de hacer match, intercambiar mensajes durante días y finalmente quedar sin saber siquiera si la otra persona busca algo serio.

Contaba Taizen Yasuda, de 28 años, que terminó harto precisamente de esa dinámica y decidió pagar por una agencia porque quería eliminar la incertidumbre desde el principio: cualquiera que estuviera allí buscaba exactamente lo mismo que él, casarse.

Boda de Pujie y Hiro Saga, un matrimonio concertado con fines estratégicos, Tokio, 1937

El regreso del casamentero. Uno de los grandes beneficiados es IBJ, un gigante de Tokio que asegura participar ya en aproximadamente uno de cada 25 matrimonios celebrados en Japón y cuya red ha aumentado sus miembros alrededor de un 50% en cinco años.

Su propuesta convierte el antiguo omiai en una especie de cadena de montaje matrimonial: promete llevar al cliente desde la presentación hasta la propuesta en tres meses y asigna a cada persona un asesor que supervisa prácticamente toda la relación. Y no es barato: además de cuotas mensuales y una matrícula que puede superar los 1.000 dólares, algunas agencias cobran alrededor de 1.300 dólares adicionales cuando consiguen que una pareja se comprometa.

No hay algoritmo. La gran diferencia está en el grado de intervención humana. Los asesores recomiendan cómo vestir, qué mensajes enviar, dónde organizar las citas e incluso realizan simulacros para detectar respuestas que puedan espantar a una posible pareja.

UN VISTAZO A...

Cuando dos clientes comienzan a verse, sus respectivos consejeros intercambian entre bastidores las impresiones de cada uno y filtran el feedback después de las citas, una tarea que IBJ denomina “trabajo de Cupido”. El objetivo no es simplemente presentar personas compatibles, sino acompañarlas y corregir el rumbo hasta que la relación llegue al matrimonio.

El amor como cuestión de eficiencia. Detrás del fenómeno hay algo muy contemporáneo. Investigadores japoneses señalan que muchos jóvenes intentan optimizar también su vida sentimental: frente a meses de swipes y conversaciones sin destino claro, pagar a alguien para eliminar candidatos que no quieren casarse puede parecer paradójicamente más eficiente.

Las agencias aportan, además, algo difícil de obtener en las aplicaciones: un tercero que verifica, selecciona y acompaña, reduciendo la incertidumbre que produce intentar averiguar las intenciones de un desconocido detrás de una pantalla.

El negocio tiene reglas que Tinder no. Porque la búsqueda de eficiencia llega hasta extremos sorprendentes. IBJ restringe generalmente la entrada a personas con ingresos estables y algunas de sus agencias establecen límites de edad diferentes para hombres y mujeres.

También controla la evolución de las relaciones y contempla una penalización de unos 1.300 dólares para parejas que incumplan determinadas normas, entre ellas mantener relaciones sexuales prematrimoniales o comenzar a convivir. Sus críticos consideran que el modelo ha convertido una antigua tradición comunitaria en un lucrativo proceso corporativo con calendarios, objetivos y servicios adicionales que pueden extenderse desde organizar la boda hasta encontrar vivienda.

Una razón para querer que funcione. De fondo, algo que hemos ido contado. Todo esto ocurre mientras el país intenta frenar una crisis demográfica que lleva años reduciendo su población. Como los nacimientos fuera del matrimonio siguen siendo poco habituales en Japón, aumentar el número de parejas casadas está estrechamente relacionado con cualquier intento de elevar la natalidad.

IBJ presenta precisamente esa conexión como parte de su misión: después de dos años consecutivos de aumento de los matrimonios, los nacimientos durante la primera mitad de 2026 crecieron un modesto 0,8%, el primer incremento para ese periodo en 11 años. Puede que Japón lleve décadas buscando soluciones modernas a su problema demográfico, pero algunos de sus jóvenes están recurriendo a una sorprendentemente antigua: que un humano les presente a la persona adecuada.

Imagen | Caribb, Wikimedia, Sean McGrath

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