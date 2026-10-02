OpenAI tenía GPT-6.1 Astra preparado para su DevDay y lo canceló la víspera. Google acaba de presentar Gemini 4 Argon, pero casi nadie puede usarlo. Y hay más ejemplos similares en los últimos meses.

Por qué es importante. Durante los años que han seguido al lanzamiento de ChatGPT, lanzar un modelo significaba abrirlo. Anuncio oficial, chatbot, API y acceso abierto a cualquiera. Ese esquema ha cambiado en este 2026. Los modelos más capaces llegan ahora con un acceso escalonado: primero está disponible para quien la empresa considera de confianza. Y después, quizás, al resto.

Los casos:

Astra . Suspendió en las pruebas de alineamiento y seguía adelante con tareas fuera de su alcance sin permiso del usuario, interactuando con herramientas y servicios externos. OpenAI lo ha descartado de momento como lanzamiento, pero no como línea de investigación.

. Suspendió en las pruebas de alineamiento y seguía adelante con tareas fuera de su alcance sin permiso del usuario, interactuando con herramientas y servicios externos. OpenAI lo ha descartado de momento como lanzamiento, pero no como línea de investigación. Argon . Su despliegue inicial se limita a trabajadores de ciberseguridad seleccionados a través del programa Fairwind. Llegará a clientes de pago y suscriptores del plan AI Ultra (desde 100 euros al mes) cuando supere más pruebas de seguridad.

. Su despliegue inicial se limita a trabajadores de ciberseguridad seleccionados a través del programa Fairwind. Llegará a clientes de pago y suscriptores del plan AI Ultra (desde 100 euros al mes) cuando supere más pruebas de seguridad. Mythos. Anthropic mantiene Claude Mythos Preview fuera del público, en manos de unas pocas organizaciones dentro de Project Glasswing. Y en junio tuvo que suspender el acceso a Mythos 5 y Fable 5 durante casi tres semanas para cumplir controles de exportación de Estados Unidos.

Entre líneas:

El modelo de distribución ya no es el del software. Se parece más al de los fármacos, con ensayos por fases y acceso controlado, o al de las armas, con una lista de compradores autorizados y fuertes controles de exportación. El mismo modelo es distinto según quién seas. Mythos 5.1 y Fable 5.1 comparten modelo, pero el segundo añade salvaguardas en biología, ciberseguridad e I+D de modelos. La base es la misma, pero lo que te llega depende de quién seas. La seguridad no es el único motivo. OpenAI ha desmantelado esta semana una campaña para extraer el razonamiento oculto de sus modelos, que atribuye en parte a personas vinculadas a Moonshot AI. Es evidente que restringir el acceso también protege la ventaja competitiva.

Sí, pero. Lo que no se abre tampoco se puede auditar. Los resultados de Argon los ha publicado la propia Google, y la verificación independiente es escasa porque el acceso está restringido.

La industria está pidiendo confianza justo cuando más va reduciendo la posibilidad de comprobar nada.

Y ahora qué. La pregunta hasta ahora era cuándo salía el próximo modelo. Ya no lo es, ahora la pregunta es quién podrá usarlo y quién decide eso.

Por ahora eso lo deciden las propias empresas, con criterios que nadie puede auditar desde fuera.

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