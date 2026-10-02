Movistar Plus+ vive su mejor momento como plataforma. Y por eso mismo Telefónica le está cortando las alas

En la reestructuración del negocio en España, el consejo de administración de Movistar Plus queda suprimido y Javier de Paz deja su presidencia no ejecutiva. Los contenidos pasan a la unidad de consumo, que dirige Óscar Candiles.

Movistar Plus sigue existiendo como sociedad, pero ahora deja de gobernarse sola. Y lo hace en su mejor momento: 3,94 millones de clientes, un 7,3% más que hace un año, cuando estaban a punto de llegar los despidos de finales de 2025.

UN VISTAZO A...

Por qué es importante. Sin consejo propio, Movistar Plus deja de optimizar su negocio para optimizar el del grupo. Y no son lo mismo.

Entre líneas:

Hoy actúa como una empresa con objetivos propios. Vende la plataforma a clientes de cualquier operador por entre 5 y 10 euros al mes. Y revende su fútbol a la competencia: Orange pagará más de 300 millones al año por LaLiga, Champions y el resto de competiciones, que contrata a Movistar y DAZN, los propietarios de los derechos. El grupo quiere otra cosa. A Telefónica le interesa menos que Movistar Plus venda muchas suscripciones independientes y más que sea el motivo por el que no sus clientes no se vayan a otra operadora. Movistar Plus ya no compite tanto con Netflix como con que te vayas a Digi, el terror del resto de telecos. El fútbol es el ancla. Movistar y Orange son los únicos que combinan fibra, móvil y todo el fútbol. Digi sigue sin fútbol porque el coste de los derechos choca con su modelo de hundir precios. Con el fútbol, sería otra operadora.

Sí, pero. Tres claves:

Ya nada le obliga a abrirse. Al comprar Canal+ en 2015, Telefónica aceptó ofrecer sus canales premium, fútbol incluido, a la competencia. Esa obligación expiró en 2023. Hoy Orange tiene el fútbol de Movistar porque Telefónica decide vendérselo, y desde ahora esa decisión la toma la unidad que se mide por los clientes que no se marchan. El fútbol es un gran ancla pero no hace magia. Digi no tiene fútbol y ya es el tercer proveedor de fibra en España, por delante de toda una Vodafone. El propio comunicado habla de vender fuera. La nueva unidad de consumo quiere expandirse internacionalmente con negocios como la venta de contenidos. Así que seguirán vendiendo fuera, pero decidido desde la lógica de la factura del hogar.

Y ahora qué. Lo previsible es que cada vez tenga menos sentido contratar Movistar Plus suelta y que su precio se diluya en la factura convergente, con el fútbol como ancla principal.

La duda está en las series. Movistar Plus ya despidió en 2025 a Domingo Corral, el responsable de su apuesta por la ficción original. Una unidad que se mide por las bajas que evita protegerá antes el fútbol que el prestigio.

Telefónica no ha castigado a Movistar Plus, simplemente ha decidido que su éxito valga más como argumento para quedarse que como negocio.

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