Telefónica ya tenía media Liga. Va a pagar 1.650 millones de euros para conseguir algo más importante: tenerla toda

Telefónica no necesitaba a DAZN para seguir teniendo fútbol. Desde noviembre ya tenía asegurados cinco partidos de Primera División por jornada durante otras cinco temporadas. Lo que acaba de comprar por 1.650 millones de euros es algo muy distinto: la posibilidad de poder seguir diciéndole a sus clientes que en Movistar está toda LaLiga. Esa diferencia, aparentemente pequeña, deja claro por qué el fútbol sigue siendo uno de los contenidos más valiosos —y caros— de la televisión española.

Telefónica ya tenía media Liga. En noviembre de 2025, LaLiga ejecutó los derechos residenciales para las temporadas 2027/28 a 2031/32. El reparto fue salomónico: cinco partidos por jornada para Telefónica y otros cinco para DAZN. Telefónica pagará 2.635,85 millones de euros por ese derecho, unos 527,17 millones por temporada, y además tendrá la primera elección en 19 jornadas, incluido el Clásico de la segunda vuelta.

Pero media Liga no es toda la Liga. Ahí es donde entra el acuerdo anunciado ahora con DAZN. Telefónica pagará 1.650 millones de euros adicionales durante los próximos cinco años, a 330 millones por temporada. Eso le dará la posibilidad de incorporar a Movistar Plus+ los cinco encuentros que pertenecen a DAZN. El acuerdo es además no exclusivo: DAZN seguirá emitiendo (y explotando) los partidos por su cuenta. Telefónica no paga para impedir que otros puedan verlos, sino para que sus clientes puedan verlos sin salir de Movistar.

La factura total es espectacular. Sumando esas cantidades, Telefónica tendrá que pagar aproximadamente 4.286 millones de euros para ofrecer todos los partidos de LaLiga durante cinco temporadas. Son unos 857 millones de euros al año, y eso antes de añadir otras competiciones. Solo los derechos de los torneos europeos —Champios, Europa League y Conference League— hasta 2031 ya suponían otros 1.464 millones de euros.

Tenerlo todo cada vez sale más caro. El acuerdo equivalente firmado con DAZN en 2022 le costó a Telefónica 280 millones de euros por temporada, el nuevo 330, un 17,9% más. Es especialmente llamativo porque en 2022 Telefónica presumía de que el reparto de derechos con DAZN le permitiía tener toda LaLiga ahorrando aproximadamente un 15% con respecto al modelo anterior. Cuatro años después el mecanismo sigue funcionando, pero con un coste significativamente mayor.

¿Por qué pagar 330 millones más al año? Por una razón muy sencilla. Para Telefónica el fútbol cumple una función distinta a la que una serie cumple para Netflix. No solo intentan rentabilizar una suscripción, sino que lo usa como argumento para que sus clientes contraten fibra, móvil, líneas adicionales y otros servicios. El cliente que qiuere verlo absolutamente todo tiene así una razón de peso para mantener su contrato con la operadora.

Los precios no perdonan. Esta temporada, acceder sin promociones a todo el fútbol tiene un coste de partida de 117 euros mensuales en Movistar, incluyendo el plan de conectividad necesario. En Orange cuesta 109 euros. Según datos de Roams recogidos por Cinco Días, el coste de entrada para poder ver todo el fútbol en Movistar ha aumentado un 31,7% desde la temporada 2016/17: el fútbol sigue siendo caro tanto para quien lo compra como para quien lo vende.

El negocio de ser mayorista del fútbol. Telefónica lleva años revendiendo parte de sus contenidos deportivos a otros operadores. Según Cinco Días, esos acuerdos de distribución —entre ellos, los mantenidos con MasOrange— le aportan entre 300 y 400 millones de euros anuales, algo que a su vez permite amortiguar el coste de los derechos si solo ellos pudieran monetizarlos. El fútbol se convierte en una herramienta de retención y en un negocio mayorista.

Fuente: LaLiga.

LaLiga sigue ganando. Telefónica y DAZN pagarán conjuntamente 5.250 millones de euros por los derechos residenciales de Primera División entre 2027 y 2032, un 6% más que los 4.950 millones del ciclo anterior. Sumando bares, Segunda División, partidos en abierto y resúmenes, LaLiga espera superar los 6.135 millones de euros, un 9% más. En streaming estamos acostumbrados a saltar entre plataformas, pero el fútbol sigue premiando justo lo contrario: tenerlo todo.

Imagen | Xataka con ChatGPT

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