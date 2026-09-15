Hace años los móviles de más de 1.000 euros nos parecían un disparate. Hoy Apple solo tiene un modelo por debajo de ese precio

Puede que recordéis que hubo un tiempo en el que pagar más de 1.000 euros por un móvil parecía un absoluto despilfarro orientado solo a quienes quisieran lo último de lo último. Apple fue la primera en cruzar esa frontera a lo grande con el iPhone X en 2017 y sus 1.159 euros de precio de salida en España. Hoy aquel precio está mucho más cerca de lo que cuesta un iPhone normal de lo que cuesta el iPhone más caro.

Solo queda uno. La tienda española de Apple ofrece actualmente seis variantes del móvil de la compañía a la venta: iPhone 16, 17e, 17, Air, 18 Pro, 18 Pro Max y el nuevo iPhone Duo. De todos ellos, únicamente el iPhone 17e de 256 GB está a 859 euros, es decir, por debajo de los 1.000 euros. Su versión de 512 GB ya cuesta 1.109 euros.

Los 1.000 euros son el nuevo suelo, no el nuevo techo. El iPhone 16 arranca ahora en 1.009 euros para la versión de 128 GB de capacidad, y el iPhone 17 parte de los 1.109 euros. El Air se sitúa en los 1.319 euros de partida, mientras que los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max parten respectivamente de los 1.469 y 1.619 euros. Apple ni siquiera ha presentado aún un iPhone 18 "base": este año ha centrado su lanzamiento de otoño en la gama Pro y en su plegable.

Pero es que además Apple ha subido precios de los viejos modelos. Por si fuera poco, ha pasado algo especialmente dolosoro. Normalmente la llegada de una nueva generación de iPhone solía hacer que los modelos anteriores bajaran de precio. Esta vez ha ocurrido justo lo contrario: Apple ha subido 150 euros los precios que veníamos manejando en España para los iPhone 16 y iPhone 17, mientras que en EEUU esa subida ha sido de 100 dólares. La culpable en gran medida es la crisis de las memorias, algo que también ha provocado que Apple priorice los modelos premium en los que los márgenes de beneficio son mayores.

Y llegó el iPhone más caro de la historia. El nuevo iPhone Duo cambia todavía más las cosas. El primer plegable de Apple parte de 2.339 euros con 256 GB de almacenamiento, y alcanza los 3.839 euros en su versión de 2 TB. Es casi cuatro veces aquella cifra que tanto llamó la atención con el iPhone X. Por supuesto Apple lo presenta como una nueva categoría de producto, y eso tiene un precio especial.

Apple acude al truco del anchoring. Hay un fenómeno muy conocido en economía conductual llamado anchoring: nuestra percepción de un precio cambia dependiendo de las cifras con las que lo comparamos. Presentar un móvil de 2.339 euros hace que los 1.469 euros del 18 Pro parezcan menos extraordinarios, pero es que además provoca que los 1.109 euros de un iPhone 17 se vuelvan hasta razonables. De repente nuestro listón mental se desplaza, y Apple juega muy bien esa carta.

La tormenta perfecta. Los smartphones necesitan cada vez más memoria y almacenamiento, pero los centros de datos de IA están disparando la demanda de esos mismos componentes. Apple no es inmune a esa presión sobre la cadena de suministro, pero hay otra explicación a este nuevo esquema de precios. Durante años Apple ha comprobado que un gran número de sus clientes están totalmente dispuestos a pagar precios cada vez mayores por sus dispositivos premium, y ese mismo mercado es el que le permite seguir aumentando precios sin que haya grandes sorpresas al respecto. Había excepciones, claro.

Pero. También es cierto que los precios oficiales de la compañía son los que son, pero los iPhone anteriores suelen encontrarse notablemente más baratos en distribuidores, operadoras y promociones, por no hablar del mercado de segunda mano que suele ser especialmente atractivo para los iPhone. También es importante destacar que contamos con descuentos por trade-in (entregar nuestro viejo móvil a cambio de un descuento más o menos cuantioso) y, por último, con la financiación. En EEUU el programa Apple Upgrade precisamente cobra más sentido que nunca con estos precios disparados.

Y aun así, vaya cambio. Los 1.159 euros de aquel iPhone X de 2017 parecían una señal de que los smartphones estaban comenzando a tener precios absurdos. Si ajustamos esa cifra a la inflación la comparación con los precios actuales no es tan escandalosa como parece, pero con aquel lanzamiento Apple consiguió que dejáramos de pensar en los 1.000 euros como una frontera imposible. La ironía es que ahora esa cifra es la que marca el precio del iPhone barato. Ahí es nada.

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