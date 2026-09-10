Un desarrollador español ha descubierto que su videojuego funciona perfectamente en España. Excepto cuando hay fútbol

Borja de la Osa, un desarrollador de videojuegos español, prepara el lanzamiento de 'Kuiper', su primer videojuego para móviles, para el próximo 1 de octubre. Hay un pequeño problema: desde agosto su servidor deja de estar accesible de forma periódica desde buena parte de España. Y ese problema tiene una razón: los bloqueos masivos de IPs de LaLiga durante las emisiones de partidos de fútbol de cada jornada. De la Osa ha documentado esos bloqueos durante semanas y ha encontrado una solución eficaz pero también absurda: cuando el servidor deja de responder en España, el tráfico de 'Kuiper' se desvía automáticamente a Alemania.

Doce días en tres semanas. El backend de 'Kuiper' está alojado en un "worker" de Cloudflare, un pequeño servidor que hace además uso del rango de direcciones 188.114.96.0/22. Según datos de hayahora.futbol recopilados por este desarrollador, las direcciones de ese rango fueron bloqueadas en 12 días distintos entre el 15 de agosto y el 6 de septiembre. Ocurrió en Movistar, Orange, MasMóvil, Vodafone y DIGI, y esos cortes se producen coincidiendo con las horas de las retransmisiones deportivas. En una de las ocasiones el bloqueo se prolongó durante ocho horas.

Algo raro está pasando. El 5 de septiembre, de la Osa comenzó a realizar pruebas desde una conexión doméstica de Vodafone en Zaragoza mientras 'Kuiper' estaba inaccesible. El DNS parecía funcionar sin problema y otras direcciones IP de Cloudflare funcionaba. Sin embargo, a intentar establecer una conexión HTTPS con una de las IPs asignadas a su "worker" ésta terminaba a los 20 segundos sin respuesta. Otras peticiones equivalentes a otras IPs de Cloudflare tenían respuesta en 0,03 segundos.

La condena de los bloqueos. LaLiga y las operadoras llevan desde principios de 2025 ejecutando bloqueos indiscriminados de IPs aprovechando la sentencia de diciembre de 2024 del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona. Aunque tanto CloudFlare como RootedCON están luchando contra esa sentencia, de momento sigue vigente y hace que esa arquitectura de IPs de Cloudflare provoque que cada fin de semana paguen justos por pecadores: los bloqueos de emisiones IPTV de eventos deportivos acaban dejando inaccesibles miles de sitios web totalmente legítimos.

Empieza el fútbol, empiezan de nuevo los bloqueos. Un usuario se quejó de la situación recientemente en el foro de soporte de Movistar, y responsables de la operadora confirmaban el problema: "Todo apunta a que la afectación está relacionada con bloqueos aplicados en cumplimiento de una resolución judicial vinculada a LaLiga, los cuales pueden afectar temporalmente a determinados rangos de IP compartidos por proveedores como Cloudflare".

Solución: Alemania. Desde el 22 de agosto, 'Kuiper' espera cinco segundos a que responda su servidor de Cloudflare. Si no lo hace, cambia automáticamente a un pequeño VPS de Hetzner situado en Alemania que actúa como proxy hacia el mismo worker que da el servicio. En la prueba del 5 de septiembre, cuando la conexión desde España no funcionaba, ese rodeo alemán logró devolver la petición en 0,2 segundos.

Todo por cuatro euros al mes. Eso es lo que cuesta el servidor CX22 que Borja ha contratado como alternativa. El desarrollador mantiene desde el 9 de septiembre dos sondas que cada minuto monitorizan la disponibilidad del servidor: una desde Zaragoza y otra desde Alemania. Eso le permite mantener el control y publicar los resultados. De momento esa medición es demasiado reciente, y las primeras 331 comprobaciones no han detectado un nuevo bloqueo, pero es muy probable que este fin de semana lo hagan.

Los bloqueos y su impacto real. Hemos hablado en varias ocasiones de cómo estos bloqueos indiscriminados de IPs por parte de LaLiga tienen un impacto económico y reputacional que puede llegar a ser notable en sitios web totalmente legítimos. Para Borja de la Osa y su videojuego ese impacto es significativo, porque su juego podría quedar inaccesible ante estos cortes y para evitarlo ha tenido que invertir ese dinero que jamás debería haber sido necesario invertir. De la Osa lo resume con una frase: "LaLiga me cuesta cuatro euros al mes y ni siquiera puedo ver los partidos".

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